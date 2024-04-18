Холанд после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: «Горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца. У нас еще есть цели»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца.

У нас еще есть цели, которых нужно достичь начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Спасибо за поддержку», – написал форвард «Ман Сити» в твиттере.

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33 комментария
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Хз че на эрлинга гонят, он не был в заявке в этом матче, чем он мог помочь не играя?
+74
-6
+68
Особенно ты деревяха, выложился!
+32
-6
+26
Ответ ARAMIS777
А сам Эрлинг в очередной раз доказал,что не могёт играть в топ-матчах. Может быть в будущем это и изменится, но пока так.
В топ матчах он играть ещё как и умеет. В Боруссии и Зальцбурге он это неоднократно доказывал. Забивал ПСЖ, Ливерпулю, Баварии, Наполи и т.д. Проблема скорее в футболе, в которую играет МанСити. МанСити нужны форварды похожие по функционалу на Агуеро и Суареса.
А Холланду стоило бы перейти в команду попроще, где будут играть в вертикальный футбол. Бавария это идеальный клуб для Эрлинга. Можно и в Мадрид или Ливерпуль.
+18
-4
+14
ты-то выложился, конечно
180 минут прятаться на футбольном поле - нетривиальная задача
но молодец, справился
+14
-4
+10
Ответ morphvirg
Вчера он сыграл не так уж и плохо. Но у местной аудитории во всем виноват Холланд)) Это уже тенденция.
Мы наверное с Вами разные матчи смотрели. Кроме попадания в перекладину в первом тайме, больше ни чем не отметился. Он просто растворился в этом противостоянии.
+10
-4
+6
Ответ Syndycate
Источник — твиттер Эрлинга Холанда Разве его не переименовали?)
А вы хотите так:
Источник — х. Эрлинга Холанда? ))
+5
0
+5
Надо его продавать, пока в цене.
Футболу Гвардиолы он не подходит.
Сити бы такого, как Кейн, который хорош не только в голах, но и в других аспектах игры.
Холанд слишком уж деревянный.
+4
0
+4
Вы же все требовали отдать ему золотой мяч) золотую 💩 какаху ему.
+11
-7
+4
А сам Эрлинг в очередной раз доказал,что не могёт играть в топ-матчах. Может быть в будущем это и изменится, но пока так.
+7
-3
+4
Интересно, отчего он вчера устал, что попросил замену
+3
0
+3
Ответ S H A R K
В топ матчах он играть ещё как и умеет. В Боруссии и Зальцбурге он это неоднократно доказывал. Забивал ПСЖ, Ливерпулю, Баварии, Наполи и т.д. Проблема скорее в футболе, в которую играет МанСити. МанСити нужны форварды похожие по функционалу на Агуеро и Суареса. А Холланду стоило бы перейти в команду попроще, где будут играть в вертикальный футбол. Бавария это идеальный клуб для Эрлинга. Можно и в Мадрид или Ливерпуль.
Так я именно про его игру в МС и написал.
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Источник — твиттер Эрлинга Холанда
Разве его не переименовали?)
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Ответ Simka87
Хорошо, но разве это называется, что он сыграл неплохо?)
Как по мне,да.Тот же Кдб сыграл не лучше, хотя забил гол: из 10 кроссов- 0 точных, ни одного паса под удар, потом не забил убойный момент. Грилиш пробегал вхолостую и не забил момент, Фоден не был заметен, Бернарду не забил в пустые, а потом плохо пробил пенальти. Единственный, к кому нет претензий из группы атаки-Доку, с выходом которого появилась активность.
+4
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Он даже не вспотел
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Ответ S H A R K
В топ матчах он играть ещё как и умеет. В Боруссии и Зальцбурге он это неоднократно доказывал. Забивал ПСЖ, Ливерпулю, Баварии, Наполи и т.д. Проблема скорее в футболе, в которую играет МанСити. МанСити нужны форварды похожие по функционалу на Агуеро и Суареса. А Холланду стоило бы перейти в команду попроще, где будут играть в вертикальный футбол. Бавария это идеальный клуб для Эрлинга. Можно и в Мадрид или Ливерпуль.
Это палено еще в матче против мю выносил мяч буквально из пустых, в матче против Реала играл также
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+1
Ответ BZB
Холланд сам стал заложником своей феноменальной результативности. Чуть снизил-сразу готовы съесть заживо. Просто задайте вопрос почему с Агуэро, Жезусом и другими нападающими МанСити не смог взять ни одной чашки лч? А с деревяшкой в первый сезон все получилось.
Ерлинг ни разу не решал в важных матчах ЛЧ. Конечно, у него есть возможность изменить ситуацию в будущем, хотя гипотеза о том, что он сможет перебить Месси и КриРо по голам набивая стату с средними и мелкими командами (или забивая не решающие голы в разгромах в матчах против топов в лиге), может подтвердится. Но пока Мбаппе хоть и не всегда решает в важных матчах, но делает это далеко не так редко, как Холланд (взять хоть финал ЧМ). Так что мб Мбаппе в будущем запомнится больше как игрок, который может сам перевернуть игру, в отличие от Холланда.
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А есть причина , почему он сдулся то так ? Он и Лутонам уже еле еле с пенки забивает . Может баба бросила ?
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Срочно ЗМ ему!
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Эрлинг, я не видел вас вчера на соревнованиях по маскировке.
- Спасибо, сэр
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Сколько у него касание во втором тайме?
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Слишком много про него говорили. В том числе и те, кто сейчас пинает. Не надо после первых успехов, даже больших, лепить Пеле с Марадоной.
Пока не потянул в решающем моменте. Может быть ещё вырастет, потенциал хороший
+1
0
+1
Холланд сам стал заложником своей феноменальной результативности. Чуть снизил-сразу готовы съесть заживо. Просто задайте вопрос почему с Агуэро, Жезусом и другими нападающими МанСити не смог взять ни одной чашки лч? А с деревяшкой в первый сезон все получилось.
+3
-2
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Ответ jordy
Надо его продавать, пока в цене. Футболу Гвардиолы он не подходит. Сити бы такого, как Кейн, который хорош не только в голах, но и в других аспектах игры. Холанд слишком уж деревянный.
Как ни странно, но в ответном матче деревянным был не он))
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Мусиала усадит лося
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Ответ Ivan Orlov
Ерлинг ни разу не решал в важных матчах ЛЧ. Конечно, у него есть возможность изменить ситуацию в будущем, хотя гипотеза о том, что он сможет перебить Месси и КриРо по голам набивая стату с средними и мелкими командами (или забивая не решающие голы в разгромах в матчах против топов в лиге), может подтвердится. Но пока Мбаппе хоть и не всегда решает в важных матчах, но делает это далеко не так редко, как Холланд (взять хоть финал ЧМ). Так что мб Мбаппе в будущем запомнится больше как игрок, который может сам перевернуть игру, в отличие от Холланда.
Мбаппе может помешать его дрянной характер, а по таланту он круче. Норвежское полено нужно обратно в бундеслигу.
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Ответ ARAMIS777
Так я именно про его игру в МС и написал.
Вы там не указывали период или клуб. "Эрлинг в очередной раз доказал, что не могет играть в топ-матчах", это обобщение.
Возможно Холланд в Сити не может проявить себя в топ матчах, но это не означает он вообще не может это.
Под игру через владние нужен техничный, скливый игрок, с хорошим пасом и видением поля, который будет опускаться назад, чтобы принять мяч. Это явно не лучшие качества Холланда. Знаменитая цитата Зланата „Ты приобрёл Ferrari, но хочешь использовать его как Fiat“ идеально описывает эту ситуацию.

Подходящая Холланду игра такая: команда перехватывает мяч у соперника и сразу переходит в контракту. Холланд на прорывает оборону на скорости, ему делают скидку и он забивает. Примитивный для тотального, но эффективный для контрактакующего футбола.
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Ответ leon01
Вы же все требовали отдать ему золотой мяч) золотую 💩 какаху ему.
Серебряную.. золотая навечно у дзюбы!
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Комментарий удален пользователем
Кого-то мне очень напоминает это "у нас ещё есть цели"...
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