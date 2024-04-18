Холанд после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: «Горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца. У нас еще есть цели»

Эрлинг Холанд высказался после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца.

У нас еще есть цели, которых нужно достичь начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Спасибо за поддержку», – написал форвард « » в твиттере.