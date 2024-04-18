Холанд после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: «Горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца. У нас еще есть цели»
Эрлинг Холанд высказался после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
«Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца.
У нас еще есть цели, которых нужно достичь начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Спасибо за поддержку», – написал форвард «Ман Сити» в твиттере.
А Холланду стоило бы перейти в команду попроще, где будут играть в вертикальный футбол. Бавария это идеальный клуб для Эрлинга. Можно и в Мадрид или Ливерпуль.
180 минут прятаться на футбольном поле - нетривиальная задача
но молодец, справился
Источник — х. Эрлинга Холанда? ))
Футболу Гвардиолы он не подходит.
Сити бы такого, как Кейн, который хорош не только в голах, но и в других аспектах игры.
Холанд слишком уж деревянный.
Разве его не переименовали?)
- Спасибо, сэр
Пока не потянул в решающем моменте. Может быть ещё вырастет, потенциал хороший
Возможно Холланд в Сити не может проявить себя в топ матчах, но это не означает он вообще не может это.
Под игру через владние нужен техничный, скливый игрок, с хорошим пасом и видением поля, который будет опускаться назад, чтобы принять мяч. Это явно не лучшие качества Холланда. Знаменитая цитата Зланата „Ты приобрёл Ferrari, но хочешь использовать его как Fiat“ идеально описывает эту ситуацию.
Подходящая Холланду игра такая: команда перехватывает мяч у соперника и сразу переходит в контракту. Холланд на прорывает оборону на скорости, ему делают скидку и он забивает. Примитивный для тотального, но эффективный для контрактакующего футбола.