«Ман Сити» собирается подписать Мусиалу летом. Пеп хочет больше атакующих хавбеков

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Джамал Мусиала Футбол

«Манчестер Сити» летом хочет подписать Джамала Мусиалу.

По данным The Guardian, клуб из Манчестера намерен предпринять попытку и летом подписать полузащитника «Баварии».

Отмечается, что тренер Пеп Гвардиола хочет больше атакующих полузащитников в составе.

«Бавария» при этом не намерена терять Мусиалу и может запросить большую сумму за своего игрока.

Статистику Джамала можно изучить здесь.

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
О, Пеп начал заедать печаль шоппингом
+162
-4
+158
Ответ Михо
Руки прочь! Это будущее Баварии💪🏻 и у него контракт до 2026 года, если этим летом, то 200 млн минимум
Уверен, все участники переговоров учтут ваши личные пожелания)
+106
-5
+101
Ответ igorkruglov
О, Пеп начал заедать печаль шоппингом
Пеп: мне, пожалуй, вот тех два атакующих хавбека
- С вас 5 очков Эвертона
+101
-3
+98
бездонная цистерна очередной миллиард фунтов готова сливать😁
+80
-13
+67
Ответ Михо
Руки прочь! Это будущее Баварии💪🏻 и у него контракт до 2026 года, если этим летом, то 200 млн минимум
За 200 его перевязанного ленточками лично Хайнер должен будет отвезти в Манчестер, потом заехать в Леверкузен и за половину этой суммы увезти Виртца. И это было бы шикарно, на мой взгляд.)
+27
-5
+22
Ответ Любезный Коссутий
умеет ли Мусиала бить пенальти, а то с этим у атакующих хавбеков сити большие проблемы
Ничего страшного. Там вратари умеют это делать.))
+14
-1
+13
Руки прочь! Это будущее Баварии💪🏻 и у него контракт до 2026 года, если этим летом, то 200 млн минимум
+31
-18
+13
умеет ли Мусиала бить пенальти, а то с этим у атакующих хавбеков сити большие проблемы
+14
-1
+13
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Они почти четверть миллиарда евро потратили если что, рядовое окно местечкового клуба
+8
-1
+7
Ответ Михо
Руки прочь! Это будущее Баварии💪🏻 и у него контракт до 2026 года, если этим летом, то 200 млн минимум
Так руки прочь ил все же 200 лямов?
+9
-3
+6
А как же новые защитники
+5
0
+5
Неужели Грилиш на выход? Даже если его не попросят, сам он не останется, ибо еще меньше времени будет получать
+6
-1
+5
Ну всё, проиграли лч пошла закупка на очередной миллиард))))
+5
0
+5
5й миллиард распечатают) молодцы шейхи! Надо 3й и4й составы для Пепки купить
+4
0
+4
Вылет из ЛЧ… нууу…. тактика все равно гениальная была!! Нуууу, а давайте подзакупимся… лямов на 300-400… вдруг в следующий раз фартанет и все офигеют от такой игры!!!
+4
-1
+3
Ответ Amalfitano
Ничего страшного. Там вратари умеют это делать.))
да, это было неожиданно.
возможно, Сильве стоит взять пару уроков у Эдерсона
+3
0
+3
Всё, Силву не простит лысый
+3
0
+3
Если в Баварии не совсем лохи они не продадут Мусиалу.
Его надо срочно продлять.
+4
-1
+3
Сначала больше защитников, теперь больше атакующих хавбеков)
+2
0
+2
Куда? КУДА? Фоден, Грилиш, КДБ, Доку, Силва, Родри. Зачем этот альтернативно патлатый гений хочет добавить Мусиалу в этот список? Чисто так, чтоб скамейка не остывала?
+2
0
+2
Муська самим нужен ,а лысый пусть из апл вытаскивает Грилишей
+3
-1
+2
Пепка гениален, мастер клянчить топовых игроков.
+2
0
+2
Залейте в цистерну еще 3 миллиарда нефтедолларов и тогда Пеп сдюжит еще один требл... возможно.
Насколько уважения заслуживает Клопп, такое большое неуважение к Пепу. Если ты такой крутой тренер, иди возглавь Эвертон и выведи его хотя бы в ЛЧ
+5
-3
+2
Ответ аdidаs
Неужели Грилиш на выход? Даже если его не попросят, сам он не останется, ибо еще меньше времени будет получать
В Арсенал его. Лямов за 150.))
+4
-2
+2
Ответ Roman
У Гвардиолы только одна покупка дороже 100 миллионов
Ну зато у него всяких Нуньешей, Диашей, Доку, Канселу были куплены явно по неадекватной цене. Да и Гвардиол по сути тоже.
+3
-2
+1
Ответ Amalfitano
Да просто у портишей понтов больше чем на рынке в Адлере. От того и страдают
да, у Португалии, кроме Бруну и Роналду, никто хорошо не бьет
+1
0
+1
Ответ Роман Ромашка
интересно, после Манчестер сити, Гвардиола кого возглавит?
сборную Каталонии
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
В качестве атакующего игрока?)
В качестве болельщика
+1
0
+1
Ответ kvn9
За 200 его перевязанного ленточками лично Хайнер должен будет отвезти в Манчестер, потом заехать в Леверкузен и за половину этой суммы увезти Виртца. И это было бы шикарно, на мой взгляд.)
Я это представил )))))))
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Араухо надо брать:))
В качестве атакующего игрока?)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий