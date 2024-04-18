«Ман Сити» собирается подписать Мусиалу летом. Пеп хочет больше атакующих хавбеков

«Манчестер Сити» летом хочет подписать Джамала Мусиалу.

По данным The Guardian, клуб из намерен предпринять попытку и летом подписать полузащитника «Баварии».

Отмечается, что тренер хочет больше атакующих полузащитников в составе.

« » при этом не намерена терять и может запросить большую сумму за своего игрока.

Статистику Джамала можно изучить здесь.