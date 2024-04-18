«Ман Сити» собирается подписать Мусиалу летом. Пеп хочет больше атакующих хавбеков
«Манчестер Сити» летом хочет подписать Джамала Мусиалу.
По данным The Guardian, клуб из Манчестера намерен предпринять попытку и летом подписать полузащитника «Баварии».
Отмечается, что тренер Пеп Гвардиола хочет больше атакующих полузащитников в составе.
«Бавария» при этом не намерена терять Мусиалу и может запросить большую сумму за своего игрока.
Статистику Джамала можно изучить здесь.
- С вас 5 очков Эвертона
возможно, Сильве стоит взять пару уроков у Эдерсона
Его надо срочно продлять.
Насколько уважения заслуживает Клопп, такое большое неуважение к Пепу. Если ты такой крутой тренер, иди возглавь Эвертон и выведи его хотя бы в ЛЧ