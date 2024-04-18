«Бавария» не продаст Мусиалу летом, несмотря на интерес «Ман Сити». Мюнхенцы не будут рассматривать предложения

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Макс Эберль Джамал Мусиала Футбол

«Бавария» не отпустит Джамала Мусиалу летом.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет подписать 21-летнего полузащитника в межсезонье. 

Однако «Бавария» не продаст футболиста этим летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Спортивный директор клуба Макс Эберль даже не будет рассматривать предложения. 

Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком, рассчитанный до 2026 года. На решение Джамала будет влиять то, как будет устроен клуб в будущем, и кто станет новым главным тренером.

В текущем сезоне Бундеслиги Мусиала провел 24 матча, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

8 комментариев
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молодцы спортс. Выложили новость, через 10 минут выложили опровержение. Молодцы, я тоже заметил, что сегодня с новостями тухло
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И правильно. Еще бы Киммиха удержали
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И правильно, а то ещё затухнул бы в стане горожан.
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Левандовского тоже не хотели продавать. Сейчас такое время, что если сам игрок захочет, то удержать его можно только действиями себе во вред
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Любой клуб из БЛ смотрел бы кто будет сделать жирное предложение. Надо держать своих ключевых игроков.
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Ответ Jan Paskel
молодцы спортс. Выложили новость, через 10 минут выложили опровержение. Молодцы, я тоже заметил, что сегодня с новостями тухло
Нужно поддерживать интерес к происходящему в спортивном мире, а то всë о интимных подробностях жизни бывших и действующих примадонн - фигуристок и теннисисток.
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