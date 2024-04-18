«Бавария» не продаст Мусиалу летом, несмотря на интерес «Ман Сити». Мюнхенцы не будут рассматривать предложения

«Бавария» не отпустит Джамала Мусиалу летом.

Ранее стало известно, что « » хочет подписать 21-летнего полузащитника в межсезонье.

Однако « » не продаст футболиста этим летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Спортивный директор клуба даже не будет рассматривать предложения.

Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком, рассчитанный до 2026 года. На решение будет влиять то, как будет устроен клуб в будущем, и кто станет новым главным тренером.

В текущем сезоне Бундеслиги Мусиала провел 24 матча, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.