«Бавария» не продаст Мусиалу летом, несмотря на интерес «Ман Сити». Мюнхенцы не будут рассматривать предложения
«Бавария» не отпустит Джамала Мусиалу летом.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет подписать 21-летнего полузащитника в межсезонье.
Однако «Бавария» не продаст футболиста этим летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Спортивный директор клуба Макс Эберль даже не будет рассматривать предложения.
Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком, рассчитанный до 2026 года. На решение Джамала будет влиять то, как будет устроен клуб в будущем, и кто станет новым главным тренером.
В текущем сезоне Бундеслиги Мусиала провел 24 матча, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.