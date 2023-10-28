На билеты на Евро-2024 поступило 20+ млн заявок из 206 стран
Болельщики со всего мира подали заявки на более чем 20 млн билетов на матчи Евро-2024.
Финальный турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
В рамках первой фазы продажи заявки на билеты поступили в УЕФА из 206 стран, следующая фаза стартует 2 декабря. Минимальная цена билета – 30 евро.
На финальный матч, который пройдет на берлинском «Олимпиаштадионе» 14 июля, запрошено 2 295 665 билетов, что в 33 раза превышает вместимость арены.
На матч открытия, который состоится 14 июня на «Мюнхен Арене», запрошено 1 408 000 билетов, что примерно в 21 раз больше вместимости стадиона.
Билеты будут распределены при помощи лотереи в начале ноября.
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