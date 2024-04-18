Быстров о молодежи: «18-летние проигрывают конкуренцию 30-35-летним, о чем здесь говорить? В наше время был пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика». Сейчас повесили датчиков»

Владимир Быстров раскритиковал молодых футболистов.

«Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним, о чем здесь говорить? Они не готовы.

Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались. Я бегал в два [раза] больше их. А сейчас повесили датчиков, все смотрят на какой-то пульс.

В наше время [был] пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше». Сейчас пульс 150, им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают», – сказал бывший полузащитник сборной России, « », « » и « »