Быстров о молодежи: «18-летние проигрывают конкуренцию 30-35-летним, о чем здесь говорить? В наше время был пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика». Сейчас повесили датчиков»
Владимир Быстров раскритиковал молодых футболистов.
«Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним, о чем здесь говорить? Они не готовы.
Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались. Я бегал в два [раза] больше их. А сейчас повесили датчиков, все смотрят на какой-то пульс.
В наше время [был] пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше». Сейчас пульс 150, им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»
Сейчас о футболистах стали заботиться и не перенагружать, чтоб на здоровье не отразилось , но Быстрову это трудно наверно понять
Хз зачем ему эта возня?
Просто бегунок Сычев в одно лицо на скорости как-то тащил ’’Спартак’’, увядающего Романцева. Панов ’’Зенит’’. Быстров пусть и не долго и ’’Спартак’’ и ’’Зенит’’.
Кто из сегодняшней дней в лиге способен на это будучи просто бегунком и ныряльщиком?
Начнем с того, что даже по простым расчетам на пальцах, максимальный пульс у мужчин считается как 220 минус возраст, то есть 200 это максимальный пульс для 20 летнего. Если вам больше 20, то при пульсе 200, вам не прекратить управления надо, а за белыми тапочками бежать. Это раз.
А два - максимальная эффективность развития сердечно сосудистой системы происходит на пульсе в 65-70% от максимума, то есть примерно в диапазоне 120-140.
На пульсе ~170 начинаются микронадрывы миокарда, которые восстанавливаются соединительной тканью, которая не эластична.
Это не значит, что заниматься с пульсом 170 нельзя, это значит что при регулярных длительных тренировках на таком пульсе сердце просто изнашивается и теряет свою функциональность.