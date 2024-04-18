Быстров о молодежи: «18-летние проигрывают конкуренцию 30-35-летним, о чем здесь говорить? В наше время был пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика». Сейчас повесили датчиков»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Быстров раскритиковал молодых футболистов.

«Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним, о чем здесь говорить? Они не готовы.

Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались. Я бегал в два [раза] больше их. А сейчас повесили датчиков, все смотрят на какой-то пульс.

В наше время [был] пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше». Сейчас пульс 150, им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

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57 комментариев
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Володька как футболист был очень хорош, но кем стал после завершения карьеры...
Сейчас о футболистах стали заботиться и не перенагружать, чтоб на здоровье не отразилось , но Быстрову это трудно наверно понять
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+62
18-летний уничтожал 25-летнего, потому что второго с 16 лет расходовали при пульсе 200. И первого также расходовали. А потом они оба в 30 лет заканчивали, потому что даже ложку поднять со стола - уже одышка и аритмия начинались)
+49
-4
+45
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
в 19 серебро брал)
+24
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+24
То,что случилось с игроком Ромы на выходных еще раз доказывает,что нужно усиливать мед. наблюдение за спортсменами. А Быстров просто дурак
+24
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+23
Самое смешное, что он реально не видит связи между "бегай с пульсом 200" и "в 25 лет стариками считались". Потрясающий персонаж, конечно.
+21
-3
+18
Ответ Алексей Ненахов
Володька как футболист был очень хорош, но кем стал после завершения карьеры... Сейчас о футболистах стали заботиться и не перенагружать, чтоб на здоровье не отразилось , но Быстрову это трудно наверно понять
Ну сделайте скидку - человеку говорили «беги дальше» когда у него пульс 200 был… добегался
+13
0
+13
Володьке бы ещё красный плащ и букву S на груди. Вылитый супермен.
+9
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+8
Ответ box2box2
Только скорость и нырки были его плюсы, с возрастом ничего не показывал уже, не настолько уж и хорош, ничего особенного
Смотря с кем сравниваете. Если по тому времени с Аршавиным и Измайловым, то да, на их фоне топорный достаточно игрок, если с нынешним поколением сравнивать, то Быстров практически претендент на золотой мяч
+7
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+6
Ответ зато патриот
ну он был очень годный в плане скорости
В этом и суть - годный до определенного времени, после возвращения в Зенит (на тот момент 25 лет) через пару лет уже никакой скорости не было. Спалили мотор раньше времени, а он так и не понимает причинно-следственную связь.
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Быстров пытается занять нишу Мостового, но его проблема в том, что только один Царь настоящий и все знают как его зовут.
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Быстрова много слишком в медиапространстве. Причем, если поначалу он неплох был в разборе игр, поддерживал беседы о футболе в студии, то сейчас скатывается в какие-то околофутбольные дела, зачастую мало чего в этом понимая (по крайней мере так кажется со стороны).
Хз зачем ему эта возня?
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Ответ Александр Васильев
в 19 серебро брал)
Быстром был супер игрок! Характер огонь. Сейчас такого не хватает СПАРТАКУ
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Ответ Кирилл.С-Пб
Володьке бы ещё красный плащ и букву S на груди. Вылитый супермен.
ну он был очень годный в плане скорости
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Ответ вкус крабовых чипсов
Как по мне так Быстров заслужил большего признания нежели хороший бегунок. Так можно сказать например про Ионова. А Владимир это стартовый правый фланг атаки сборной
И когда он в этой сборной был?
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Ответ ASH11
Володька скорее был хорошим бегунком. После потери скорости предстал достаточно средним футболистом даже по меркам РПЛ.
Как по мне так Быстров заслужил большего признания нежели хороший бегунок. Так можно сказать например про Ионова. А Владимир это стартовый правый фланг атаки сборной
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Ответ box2box2
Только скорость и нырки были его плюсы, с возрастом ничего не показывал уже, не настолько уж и хорош, ничего особенного
ТОЛЬКО... Не, понимаю, у того же Аршавина и Измайлова было много чего другого, не говоря о Титове и Цимбаларе. НО! Вот так вот с пренебрежением...

Просто бегунок Сычев в одно лицо на скорости как-то тащил ’’Спартак’’, увядающего Романцева. Панов ’’Зенит’’. Быстров пусть и не долго и ’’Спартак’’ и ’’Зенит’’.

Кто из сегодняшней дней в лиге способен на это будучи просто бегунком и ныряльщиком?
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Сейчас прилично стали деньгами закидывать и совершенствоваться мало кто стремиться. А в Европу хотя,но по зп не очень. Вот и сидят,попинывают.
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А что он не так сказал? Все футбольные академии сплошь одни мажоры. Там дети о футболе думают меньше всего. Нет на горизонте ни одного действительно таланта. Не пробиться им из глубинки без связей и без денег.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
В 18 он выходил в финале Кубка России
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Володька прав в том, что тогда те кто выживали на этих тренировках становились большими спортсменами а сейчас нянчаться
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Ответ Дядя ТУРА
Ему эту фразу в гей клубе говорили?!
Не, он уже тогда вернулся в Зенит
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Ответ pashko
В этом и суть - годный до определенного времени, после возвращения в Зенит (на тот момент 25 лет) через пару лет уже никакой скорости не было. Спалили мотор раньше времени, а он так и не понимает причинно-следственную связь.
Ну всё-таки скорость вряд ли у тебя пропадет из-за проблем с сердцем. Может быть долго не поделаешь, конечно. Но скорость никуда не денется.
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Ответ MstAndreev
18-летний уничтожал 25-летнего, потому что второго с 16 лет расходовали при пульсе 200. И первого также расходовали. А потом они оба в 30 лет заканчивали, потому что даже ложку поднять со стола - уже одышка и аритмия начинались)
Володе это не надо читать, расстроится (((
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Ответ Olajuvon
В 30 уже все в травмах были, заканчивали карьеру, а сколько в 40-50 уходило на тот свет…
алкоголь пить меньше надо было и курить
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Ответ Sergio1964
После двух коронавирусов поднялся пульс под любой нагрузкой, стал читать рекомендации по физупражнениям, написано ,что после пульса 200, надо уменьшить нагрузку, если не уменьшается, прекратить ( пользовался при быстрой ходьбе и беге напалечным устройством для измерения сатурации и пульса). Так что 200 это граница для обычных людей. У спортсменов пульс ниже, но я все равно сомневаюсь, что при 170 спортсменам рекомендуется прекратить упражнения. Неужели в Англии такие скорости при пульсе 170? Может, кто владеет темой?
После пульса 200? Плюньте в лицо тому, кто это вам советовал.
Начнем с того, что даже по простым расчетам на пальцах, максимальный пульс у мужчин считается как 220 минус возраст, то есть 200 это максимальный пульс для 20 летнего. Если вам больше 20, то при пульсе 200, вам не прекратить управления надо, а за белыми тапочками бежать. Это раз.
А два - максимальная эффективность развития сердечно сосудистой системы происходит на пульсе в 65-70% от максимума, то есть примерно в диапазоне 120-140.
На пульсе ~170 начинаются микронадрывы миокарда, которые восстанавливаются соединительной тканью, которая не эластична.
Это не значит, что заниматься с пульсом 170 нельзя, это значит что при регулярных длительных тренировках на таком пульсе сердце просто изнашивается и теряет свою функциональность.
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Ответ schwein
После пульса 200? Плюньте в лицо тому, кто это вам советовал. Начнем с того, что даже по простым расчетам на пальцах, максимальный пульс у мужчин считается как 220 минус возраст, то есть 200 это максимальный пульс для 20 летнего. Если вам больше 20, то при пульсе 200, вам не прекратить управления надо, а за белыми тапочками бежать. Это раз. А два - максимальная эффективность развития сердечно сосудистой системы происходит на пульсе в 65-70% от максимума, то есть примерно в диапазоне 120-140. На пульсе ~170 начинаются микронадрывы миокарда, которые восстанавливаются соединительной тканью, которая не эластична. Это не значит, что заниматься с пульсом 170 нельзя, это значит что при регулярных длительных тренировках на таком пульсе сердце просто изнашивается и теряет свою функциональность.
Спасибо, я то с бега переходил на шаг при пульсе 133, но читаешь в комментариях, что у футболистов предельные нагрузки при пульсе 170.
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Ответ Алексей Ненахов
Володька как футболист был очень хорош, но кем стал после завершения карьеры... Сейчас о футболистах стали заботиться и не перенагружать, чтоб на здоровье не отразилось , но Быстрову это трудно наверно понять
Володька скорее был хорошим бегунком. После потери скорости предстал достаточно средним футболистом даже по меркам РПЛ.
0
0
0
Ответ Алексей Ненахов
Володька как футболист был очень хорош, но кем стал после завершения карьеры... Сейчас о футболистах стали заботиться и не перенагружать, чтоб на здоровье не отразилось , но Быстрову это трудно наверно понять
Только скорость и нырки были его плюсы, с возрастом ничего не показывал уже, не настолько уж и хорош, ничего особенного
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Ответ seppblatter@mail.ru
Они кричали ему: Включи мужика!!! Но Володькины мысли бежали далеко от тренировки и их было уже не остановить. Они несли его в том самый вожделенный клуб еще и еще, как ветерок несет облачко по голубому небу!
В клуб на углу Думской и Ломоносова.
+2
-2
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После двух коронавирусов поднялся пульс под любой нагрузкой, стал читать рекомендации по физупражнениям, написано ,что после пульса 200, надо уменьшить нагрузку, если не уменьшается, прекратить ( пользовался при быстрой ходьбе и беге напалечным устройством для измерения сатурации и пульса). Так что 200 это граница для обычных людей. У спортсменов пульс ниже, но я все равно сомневаюсь, что при 170 спортсменам рекомендуется прекратить упражнения. Неужели в Англии такие скорости при пульсе 170? Может, кто владеет темой?
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