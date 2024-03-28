«Арсенал» хочет купить нападающего летом. В списке 10 имен – Осимхен, Исак, Бонифасе среди них

«Арсенал» хочет купить нападающего этим летом.

Как сообщает Football.London, этим летом « » намерен приобрести центрального нападающего, из-за чего оценивает 9 кандидатов. В этом сезоне из-за травмы на этой позиции часто выступал полузащитник .

Daily Mirror добавляет, что спортивный директор «канониров» Эду составил список из 10 форвардов, которые могут усилить команду. Среди них:

, 25 лет, « »;

, 28 лет, « »;

Александр Исак, 24 года, « »;

, 25 лет, « »;

, 24 года, «Лейпциг»;

, 20 лет, «Лейпциг»;

Эванилсон, 24 года, «Порту»;

Брайан Бробби, 22 года, « »;

Сантьяго Хименес, 22 года, «Фейеноорд»;

Виктор Бонифасе, 23 года, «Байер».

Отмечается, что трансфер Тоуни маловероятен.