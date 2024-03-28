«Арсенал» хочет купить нападающего летом. В списке 10 имен – Осимхен, Исак, Бонифасе среди них
«Арсенал» хочет купить нападающего этим летом.
Как сообщает Football.London, этим летом «Арсенал» намерен приобрести центрального нападающего, из-за чего оценивает 9 кандидатов. В этом сезоне из-за травмы Габриэла Жезуса на этой позиции часто выступал полузащитник Кай Хавертц.
Daily Mirror добавляет, что спортивный директор «канониров» Эду составил список из 10 форвардов, которые могут усилить команду. Среди них:
Виктор Осимхен, 25 лет, «Наполи»;
Айвен Тоуни, 28 лет, «Брентфорд»;
Александр Исак, 24 года, «Ньюкасл»;
Виктор Дьокереш, 25 лет, «Спортинг»;
Лои Опенда, 24 года, «Лейпциг»;
Беньямин Шешко, 20 лет, «Лейпциг»;
Эванилсон, 24 года, «Порту»;
Брайан Бробби, 22 года, «Аякс»;
Сантьяго Хименес, 22 года, «Фейеноорд»;
Виктор Бонифасе, 23 года, «Байер».
Отмечается, что трансфер Тоуни маловероятен.
Хавертц имеет проблемы с реализацией,но когда он на острие команда играет хорошо.
Лучше,чем с Жезусом или Нкетиа.
Не верю что Арсенал отдаст 100 лямов,за Осимхена или паренька из Спортинга.
Хименес из Фейенорда хорош, в 22 года он умеет уже очень многое и может еще расти, на месте Артеты я бы присмотрелся,очень хороший и доступный вариант
Играть в нападении полузащитиком Хаверцом который в Германии иногда и крайнего защитника поигрывает это конечно такое себе
отпустили свободным агентом в Лейпциг чтобы через полгода взять в аренду а еще через полгода выкупить обратно за 16 лямов