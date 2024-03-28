«Арсенал» хочет купить нападающего летом. В списке 10 имен – Осимхен, Исак, Бонифасе среди них

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«Арсенал» хочет купить нападающего этим летом.

Как сообщает Football.London, этим летом «Арсенал» намерен приобрести центрального нападающего, из-за чего оценивает 9 кандидатов. В этом сезоне из-за травмы Габриэла Жезуса на этой позиции часто выступал полузащитник Кай Хавертц.

Daily Mirror добавляет, что спортивный директор «канониров» Эду составил список из 10 форвардов, которые могут усилить команду. Среди них:

Виктор Осимхен, 25 лет, «Наполи»;

Айвен Тоуни, 28 лет, «Брентфорд»;

Александр Исак, 24 года, «Ньюкасл»;

Виктор Дьокереш, 25 лет, «Спортинг»;

Лои Опенда, 24 года, «Лейпциг»;

Беньямин Шешко, 20 лет, «Лейпциг»;

Эванилсон, 24 года, «Порту»;

Брайан Бробби, 22 года, «Аякс»;

Сантьяго Хименес, 22 года, «Фейеноорд»;

Виктор Бонифасе, 23 года, «Байер».

Отмечается, что трансфер Тоуни маловероятен.

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19 комментариев
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Я бы купил Кокорина
+30
-11
+19
Ответ Эксперт Спортс
Я бы купил Кокорина
Газон стричь. Так, эту вакансию закроют, теперь предложения про центрфорварда)
+17
-1
+16
В итоге никого не купят.
Хавертц имеет проблемы с реализацией,но когда он на острие команда играет хорошо.
Лучше,чем с Жезусом или Нкетиа.
Не верю что Арсенал отдаст 100 лямов,за Осимхена или паренька из Спортинга.
+11
0
+11
Ответ Willy Kambwala
Жду статью на спортсе о том, почему Дьокереш через "д", хотя пишется Gyokeres
его отец венгр, фамилия пишется на венгерский манер
+7
0
+7
Жду статью на спортсе о том, почему Дьокереш через "д", хотя пишется Gyokeres
+6
-1
+5
Осимхен идеальный вариант !
+5
0
+5
Ответ Доминатор3000
В итоге никого не купят. Хавертц имеет проблемы с реализацией,но когда он на острие команда играет хорошо. Лучше,чем с Жезусом или Нкетиа. Не верю что Арсенал отдаст 100 лямов,за Осимхена или паренька из Спортинга.
Если в эту команду придёт настоящий убийца в штрафной, это сложит весь пазл
+3
0
+3
Ответ Mixos Demid
Ну … Арсенал - это не уровень Кокорина!
Не потянет в Туле?
+4
-1
+3
Осимхен неплох, но сейчас уже хуже чем прошлом году плюс типа он хочет в ПСЖ + иметь дело с самодуром де Лаурентисом этот такое себе
Хименес из Фейенорда хорош, в 22 года он умеет уже очень многое и может еще расти, на месте Артеты я бы присмотрелся,очень хороший и доступный вариант
Играть в нападении полузащитиком Хаверцом который в Германии иногда и крайнего защитника поигрывает это конечно такое себе
+3
0
+3
Бробби - пример фееричного менеджмента Аякса, описывающий почему команда оказалась там где оказалась

отпустили свободным агентом в Лейпциг чтобы через полгода взять в аренду а еще через полгода выкупить обратно за 16 лямов
+2
0
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Идеальные варианты Осимхен и Влахович,из тех кого реально купить,остальные разницу вряд ли будут делать, а запросят за каждого целое состояние
+2
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Очевидно, что Арсеналу нужно подписывать Чалова
+3
-2
+1
Ну блин,прям Америку открыли,а чё не 20 вариантов накидать
+1
0
+1
Осимхена подавайте
+5
-4
+1
Ответ Эксперт Спортс
Я бы купил Кокорина
Ну … Арсенал - это не уровень Кокорина!
+1
-1
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Осимхен или исак
0
0
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Ответ Эксперт Спортс
Я бы купил Кокорина
гуннерзавром?)
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Ответ Эксперт Спортс
Я бы купил Кокорина
Ну купи
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