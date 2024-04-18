Месси интересен «Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу». Клубы АПЛ тоже следят за 16-летним вингером «Дижона»
Клубам Бундеслиги интересен Райан Месси.
По информации L’Equipe, интерес к 16-летнему вингеру «Дижона» проявляют «Бавария», «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Последний клуб уже связался с французской командой.
Отмечается, что Месси также привлек внимание клубов АПЛ, но англичане не смогут подписать его в ближайшее время из-за законодательства о трансферах несовершеннолетних иностранцев.
12 апреля Райан стал самым молодым автором гола в истории «Дижона», отличившись в матче против «Орлеана» (1:0).
Вполне естественно, что за ним выстроилась целая очередь клубов Бундеслиги.
-Но у нас дома и так есть Месси
Месси дома:
Кстати, его скорее всего в честь настоящего Месси назвали. 2007 года рождения игрок.