Месси интересен «Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу». Клубы АПЛ тоже следят за 16-летним вингером «Дижона»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Дижон Д3 Франция РБ Лейпциг Футбол

Клубам Бундеслиги интересен Райан Месси.

По информации L’Equipe, интерес к 16-летнему вингеру «Дижона» проявляют «Бавария», «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Последний клуб уже связался с французской командой. 

Отмечается, что Месси также привлек внимание клубов АПЛ, но англичане не смогут подписать его в ближайшее время из-за законодательства о трансферах несовершеннолетних иностранцев. 

12 апреля Райан стал самым молодым автором гола в истории «Дижона», отличившись в матче против «Орлеана» (1:0). 

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31 комментарий
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Ай, хорошая!
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Показалось 👀
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Райан Месси и Лео Гиггз.
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Месси из Дижона и Роналдо из Ростова: мы разошлись как в море корабли
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А спортс ещё могёт! Только можно было "16-летнего" убрать из заголовка. Да и "Дижон" тоже.
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🍿
+11
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+11
вот теперь точно новый Месси без обмана))
+10
0
+10
Шикарная новость)))
+7
0
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Месси в Баварии как то представить невозможно
+7
-1
+6
Переписанный, 36 ему
+7
-1
+6
Если кому интересно, "Дижон" – это середняк ТРЕТЬЕЙ французской лиги, а Райан Месси сыграл в двух играх и в общей сложности провел на поле 46 минут.
Вполне естественно, что за ним выстроилась целая очередь клубов Бундеслиги.
+4
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Месси нашёл источник молодости 😁😁
+4
0
+4
Ну спасибо что хоть пожалели нас, добавили второе предложение в заголовке )
+4
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+4
Ответ Омар Хаям
Месси нашёл источник молодости 😁😁
Обнулился
+3
0
+3
Хорошо что до конца прочитал. А то уже думал, а зачем Баварии Золотой Мяч?
+4
-1
+3
Хороший заголовок
+3
0
+3
Чуть не поперхнулся прочитав это
+2
0
+2
Что такое кликбейт - мастер класс от Спортса
+2
0
+2
-Пап, я хочу Месси
-Но у нас дома и так есть Месси
Месси дома:

Кстати, его скорее всего в честь настоящего Месси назвали. 2007 года рождения игрок.
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Заголовок прочитал, заволновался)
+2
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А я уже подумал😁
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They had us in the first half, not gonna lie
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Новый объект обожания на спорце
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Хотят отбиться на мерче?
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Маркетинг, мать его за ногу.)) Чувака покупают только из-за фамилии.)) Может Ростову предложить им своего Роналдо?))
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Хороший наброс
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😂😂😂😂😂
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Как реген в Фифе
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Сериал про Месси от Нетфликс :)
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