Месси интересен «Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу». Клубы АПЛ тоже следят за 16-летним вингером «Дижона»

Клубам Бундеслиги интересен Райан Месси.

По информации L’Equipe, интерес к 16-летнему вингеру «Дижона» проявляют « », « » и « ». Последний клуб уже связался с французской командой.

Отмечается, что Месси также привлек внимание клубов , но англичане не смогут подписать его в ближайшее время из-за законодательства о трансферах несовершеннолетних иностранцев.

12 апреля Райан стал самым молодым автором гола в истории « », отличившись в матче против «Орлеана» (1:0).