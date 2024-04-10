Адейеми развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 36,3 км/ч. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й

Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В одном из матчей вингер « » Дортмунд разогнался до 36,3 км/ч.

В топ-10 вошли:

1. («Боруссия») – 36,3 км/ч.

2. («ПСЖ») – 36,1 км/ч.

3. Эрлинг Холанд (« ») – 36 км/ч.

4–5. Лои Опенда («Лейпциг») и Маркус Рэшфорд (« ») – 35,7 км/ч.

6–7. Ашраф Хакими («ПСЖ») и Дайдзен Маэда («Селтик») – 35,6 км/ч.

8–10. Альфонсо Дэвис («Бавария»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Мохамед Симакан («Лейпциг») – 35,5 км/ч.