Адейеми развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 36,3 км/ч. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й
Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
В одном из матчей вингер «Боруссии» Дортмунд разогнался до 36,3 км/ч.
В топ-10 вошли:
1. Карим Адейеми («Боруссия») – 36,3 км/ч.
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 36,1 км/ч.
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36 км/ч.
4–5. Лои Опенда («Лейпциг») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 35,7 км/ч.
6–7. Ашраф Хакими («ПСЖ») и Дайдзен Маэда («Селтик») – 35,6 км/ч.
8–10. Альфонсо Дэвис («Бавария»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Мохамед Симакан («Лейпциг») – 35,5 км/ч.
Забил Челси после скоростной контратаки.
Человеческий глаз смог его зафиксировать раза три за матч, не больше.