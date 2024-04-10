Адейеми развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 36,3 км/ч. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й

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Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В одном из матчей вингер «Боруссии» Дортмунд разогнался до 36,3 км/ч.

В топ-10 вошли:

1. Карим Адейеми («Боруссия») – 36,3 км/ч.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 36,1 км/ч.

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36 км/ч.

4–5. Лои Опенда («Лейпциг») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 35,7 км/ч.

6–7. Ашраф Хакими («ПСЖ») и Дайдзен Маэда («Селтик») – 35,6 км/ч.

8–10. Альфонсо Дэвис («Бавария»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Мохамед Симакан («Лейпциг») – 35,5 км/ч.

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14 комментариев
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Ответ Peter Parker
Да уж, кто бы мог поставить на то, что Тонали будет в этом списке. Круто, молодец Сандро
Сам Тонали
+18
-1
+17
Да уж, кто бы мог поставить на то, что Тонали будет в этом списке. Круто, молодец Сандро
+13
-1
+12
Меня больше Холанд удивил, вроде такой неуклюжий, а как может бегать быстро
+11
0
+11
Ответ Сарсен Абдрахманов
Во вчерашнем матче догнал Вини во втором тайме
Не догнал, а сожрал с потрохами, аж смешно было со стороны смотреть
+6
-4
+2
Кто помнит Роналдо (Феномена), он на излете карьеры, играя за Коринтианс в 33 года при весе 92 кг разгонялся до 36 км/ч. На известном сайте есть видео.
+1
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+1
Ответ fatei4
Не догнал, а сожрал с потрохами, аж смешно было со стороны смотреть
Смешным был момент, когда вини 1 в 1 не прошел норвежца, хотя тот просто на месте стоял)
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Парнишка просто пуля!
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Ну что, отличный забег на улучшенный контракт!)
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Он у меня в фифе тоже бегает быстро)
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Отрыв на удивление не очень большой.
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Он и в прошлой ЛЧ был самым быстрым ,если мне память не изменяет.
Забил Челси после скоростной контратаки.
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Ответ Собака-буддист
Меня больше Холанд удивил, вроде такой неуклюжий, а как может бегать быстро
Во вчерашнем матче догнал Вини во втором тайме
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Ответ Собака-буддист
Меня больше Холанд удивил, вроде такой неуклюжий, а как может бегать быстро
Вчера бегал, как метеор.
Человеческий глаз смог его зафиксировать раза три за матч, не больше.
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