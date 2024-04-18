Лапорта о класико: «Барса» должна выиграть в Мадриде»
Жоан Лапорта поставил перед «Барселоной» задачу на класико.
«Мы должны выиграть в Мадриде», – сказал президент каталонского клуба.
«Мне неприятно [из-за вылета из Лиги чемпионов], но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование», – добавил Лапорта.
«Барселона» сыграет с «Реалом» на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Мадрид» опережает «Барсу» в таблице на 8 очков.
Победить в воскресенье и считай чемпионат в кармане.
Для чего это дополнительное давление на команду?