Лапорта о класико: «Барса» должна выиграть в Мадриде»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Класико Футбол

Жоан Лапорта поставил перед «Барселоной» задачу на класико.

«Мы должны выиграть в Мадриде», – сказал президент каталонского клуба. 

«Мне неприятно [из-за вылета из Лиги чемпионов], но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование», – добавил Лапорта

«Барселона» сыграет с «Реалом» на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Мадрид» опережает «Барсу» в таблице на 8 очков.

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57 комментариев
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Барса должна попытаться не обосраться
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че по еде в случае победы, лапортыч?))
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Ответ Mr.Nice
Барса должна попытаться не обосраться
Ну на базе Реала на этот случай, слава Богу, душ есть.
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Ответ Qarasik
Для бчк матч с Реалом - главное дерби страны, но вот для Мадрида это рядовой матч с середняком. Дерби Атлетико и Реала всегда было главным в стране. Было и будет.
Справедливости ради, в мире именно противостояние Барсы и Реала всегда было главным противостоянием футбола. При всём уважении к Атлетико.
+21
-2
+19
Ответ Alexander p.
Комментарий скрыт
фк кабинет находится под следствием в деле о подкупе судей, дело Негрейры называется )
+12
-2
+10
После каждого такого интервью его команда получает. Он до сих пор не усвоил этот урок?
+11
-2
+9
Ответ Mr.Nice
Барса должна попытаться не обосраться
Это будет очень тяжело.
+13
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Ответ Бацька
Сливочные им часто пользуются )))))
Прикинь, трени несколько раз в день, они могут себе позволить воду не экономить. Ты как там с тазика, удобно?
+4
0
+4
Ответ Log in
Вот поэтому им на выездах играется легче, что ли. Нет внутреннего напряжения.
ну да, если что отмыться смогут.
+3
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+3
Походу зарядил на победу чтобы в плюсе остаться 😁
+3
-1
+2
И что эта победа даст в плане сезона ? Да конечно приятно когда Барселона побеждает в классико . Но сейчас впринципе сезон закончен- думаю второе место сохранят .
+4
-3
+1
Ответ ezkq9
После каждого такого интервью его команда получает. Он до сих пор не усвоил этот урок?
Всё верно. Он должен был сказать, что Барса должна проиграть в Мадриде
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До воскресенья достаточно времени. Надеюсь игроки Реала успеют восстановиться.
Победить в воскресенье и считай чемпионат в кармане.
+3
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Ответ oka79410
че по еде в случае победы, лапортыч?))
В прошлый раз не получилось заманить бургерами Азара, нужен новый план по бесплатному усилению состава
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Ответ superbro
В прошлый раз не получилось заманить бургерами Азара, нужен новый план по бесплатному усилению состава
Максимум пельмени, а то и так раскашелились на бургеры в Париже.
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Ответ aceyourfriendbro
Справедливости ради, в мире именно противостояние Барсы и Реала всегда было главным противостоянием футбола. При всём уважении к Атлетико.
Благодарочка Симеоне, каким бы ни был он сам и его футбол-без обид, что создал конкуренцию и внутри страны и на международной арене
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Комментарий удален пользователем
Ответ ljolik888
И что эта победа даст в плане сезона ? Да конечно приятно когда Барселона побеждает в классико . Но сейчас впринципе сезон закончен- думаю второе место сохранят .
Ну можно выйти на поле толпой, сфоткаться, пальцами счет показать. Типа выиграл чемпиона-считай прошел сам в полуфинал лч))
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Ответ ljolik888
И что эта победа даст в плане сезона ? Да конечно приятно когда Барселона побеждает в классико . Но сейчас впринципе сезон закончен- думаю второе место сохранят .
Может уже тогда вообще больше никому не играть? Уже же все решено
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Ответ cb4zskhrsc
Прикинь, трени несколько раз в день, они могут себе позволить воду не экономить. Ты как там с тазика, удобно?
У меня все в порядке, баня и прочие радости жизни)) тебе такого и не снилось)
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Ответ Log in
Вот поэтому им на выездах играется легче, что ли. Нет внутреннего напряжения.
На своей толчок забит, вот и напряженные. А так по дороге на заправке сгоняли - ништячок)
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Ответ добрый грек
Ну на базе Реала на этот случай, слава Богу, душ есть.
Вот поэтому им на выездах играется легче, что ли. Нет внутреннего напряжения.
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Любит Лапорта языком чесать.
Для чего это дополнительное давление на команду?
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Ответ oka79410
че по еде в случае победы, лапортыч?))
Двойная котлета
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Приходится констатировать, что прямо сейчас Барса Реалу не соперник. И при таком нервяке как бы не нарваться на разгром.
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Ну в принципе, Барсе нечего терять. Это главный матч в чемпионате и от него зависит все. Поэтому им нечего терять
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Осталось фото с Дрейком приложить
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Может и должна, только не всегда должники долги отдают. А так, да, язык как флагшток по ветру
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ну всякое конечно может быть, но чтоб прям должна это конечно очередной бред Лапорты. Из-за таких завышенных ожиданий постоянных и довели клуб до долгов
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