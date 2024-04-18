Хавьер Савиола станет гостем Okko на класико «Реала» и «Барсы» 21 апреля
Хавьер Савиола будет гостем Okko на матче «Реал» – «Барселона».
21 апреля Хавьер Савиола, чемпион Испании и Аргентины, станет гостем студии Okko в Мадриде в день матча «Реал Мадрид» – «Барселона». Трансляция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть передачу в прямом эфире можно в социальных сетях Okko Спорт, а также в сервисе Okko бесплатно за регистрацию.
В преддверии матча Савиола вместе с комментатором Okko Романом Гутцайтом вспомнит лучшие моменты противостояния и расскажет о годах, когда играл за «Барселону» и «Реал».
Также футболист расскажет о бывших одноклубниках, которые ныне задействованы в командах, – о Хави, тренирующем «Барселону», Деку, спортивном директоре каталонцев, Рафаэле Маркесе и Рауле, тренерах молодежных команды «Барсы» и «Реала».
Прокомментируют встречу Владимир Стогниенко и Артем Борисов, которые в прямом включении с «Сантьяго Бернабеу» поделятся эмоциями от игры и впечатлениями от арены после реконструкции, а в московской студии Владислав Прусов и Александр Григорян разберут тактику «Реала» и «Барселоны».
После завершения матча Владимир Стогниенко присоединится к Хавьеру Савиоле и Роману Гутцайту, чтобы обсудить игру и интервью футболистов, а также проанализировать перспективы чемпионской гонки.