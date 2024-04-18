Анри о выходе «Реала» в 1/2 ЛЧ: «Люди скажут, что «Сити» был лучше, но можно контролировать игру за счет обороны. Лучшей была команда, которая хорошо защищалась и прошла дальше»
Тьерри Анри отметил грамотную оборону «Реала» в матче с «Манчестер Сити».
«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по пенальти (1:1, пен. 4:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).
«Мне нравится, как играет «Манчестер Сити», это было нечто выдающееся. Но есть еще кое-что, и это игра в обороне. Можно контролировать игру за счет грамотных действий в обороне, как «Реал».
Я знаю, что люди будут говорить, что «Сити» играл лучше, но оборона – это часть игры, и они [«Реал»] защищались как нельзя лучше, они позволяли сопернику не так уж много.
Люди могут говорить, что «Манчестер Сити» был лучше, но обороняться в футболе тоже необходимо. Так что я считаю, что лучшей была та команда, которая хорошо сыграла в защите и прошла дальше», – сказал бывший игрок сборной Франции.
«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!
Но за все прошлые сезоны не играл так, как под руководством Анчи
И уж уверен никто не держал в мыслях предстоящее классико,не до него было игрокам вчера
Во что МС лучше играл? Ну серьезно?
Вам реально доставляет удовольствие смотреть, как то 4-5 типов в голубом устраивают тренировочный "квадрат" секунд на 30-50, то 7-8 пасов двух игроков друг другу в течение такого же количества времени???
Толку от всего этого, если за 3-5 минут владения в итоге получается 1 удар по воротам.
Это и есть антифутбол в его худшем проявлении.
"Ни себе, ни людям".
Но вот на мой взгляд не хватает им в такие моменты сыграть как нибудь нестандартно вне рамок определенной схемы
Вон как Компани против Лестера в 2019,когда Лестер наглухо закрыл атаку Сити
И статистика, и эффективность его была на высоте.
Его пришлось продать, так как по контракту оставался год и он его не продлевал.
Палмер требовал больше игрового времени, чего Пеп ему при этом составе гарантировать не мог.
Ну и опять-таки, контракт истекающий.
Пеп никому в команде ничего не гарантирует.
У него садился на скамейку и Агуэро, и Кевин.
Есть пример Фодена, который тоже долго ждал своего часа, долго выходил на 5-10 минут в конце матчей.
Дождался и теперь один из важнейших игроков клуба.
Палмер ждать не захотел, его право. Но и в Сити под него не будут подстраиваться.
Посмотрим на него в следующем сезоне.
Браим Диас это смешно. В Сити на то время были куда более сильные нападающие. Он бы и сейчас не заиграл в Сити.
Торрес, купили дешевле, продали дороже.
А вечер перестаёт быть томным😃