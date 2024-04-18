Анри о выходе «Реала» в 1/2 ЛЧ: «Люди скажут, что «Сити» был лучше, но можно контролировать игру за счет обороны. Лучшей была команда, которая хорошо защищалась и прошла дальше»

Тьерри Анри отметил грамотную оборону «Реала» в матче с «Манчестер Сити».

«Реал» вышел в полуфинал чемпионов, обыграв « » по пенальти (1:1, пен. 4:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Мне нравится, как играет «Манчестер Сити», это было нечто выдающееся. Но есть еще кое-что, и это игра в обороне. Можно контролировать игру за счет грамотных действий в обороне, как « ».

Я знаю, что люди будут говорить, что «Сити» играл лучше, но оборона – это часть игры, и они [«Реал»] защищались как нельзя лучше, они позволяли сопернику не так уж много.

Люди могут говорить, что «Манчестер Сити» был лучше, но обороняться в футболе тоже необходимо. Так что я считаю, что лучшей была та команда, которая хорошо сыграла в защите и прошла дальше», – сказал бывший игрок сборной Франции.

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!

Почему «Реал» так припарковался против «Сити»?