Анри о выходе «Реала» в 1/2 ЛЧ: «Люди скажут, что «Сити» был лучше, но можно контролировать игру за счет обороны. Лучшей была команда, которая хорошо защищалась и прошла дальше»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Тьерри Анри отметил грамотную оборону «Реала» в матче с «Манчестер Сити».

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по пенальти (1:1, пен. 4:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Мне нравится, как играет «Манчестер Сити», это было нечто выдающееся. Но есть еще кое-что, и это игра в обороне. Можно контролировать игру за счет грамотных действий в обороне, как «Реал».

Я знаю, что люди будут говорить, что «Сити» играл лучше, но оборона – это часть игры, и они [«Реал»] защищались как нельзя лучше, они позволяли сопернику не так уж много.

Люди могут говорить, что «Манчестер Сити» был лучше, но обороняться в футболе тоже необходимо. Так что я считаю, что лучшей была та команда, которая хорошо сыграла в защите и прошла дальше», – сказал бывший игрок сборной Франции.

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!

Почему «Реал» так припарковался против «Сити»?

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97 комментариев
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сразу видно человека, который играл в футбол и может начеканить мяч раз 200.
+101
-5
+96
Реал играет для своего болельщика 👌👍 Дома красивая голевая перестрелка,а на выезде выход в 1/2 ! Браво Мадрид 💪
+56
-5
+51
Ответ Pe Pe
Получается Россия контролировала игру с Испанией на ЧМ🤔🤔🤔
Да, контролировала и поскольку у сборной Испании ещё и не было тренера они не смогли изменить что-либо по ходу матча и закономерно не смогли выиграть.
+37
-5
+32
Ответ Pe Pe
Комментарий скрыт
Так Диас и был у Гвардиолы :)
Но за все прошлые сезоны не играл так, как под руководством Анчи
+25
-4
+21
Всё по делу сказал, главное счёт на табло
+29
-9
+20
Получается Россия контролировала игру с Испанией на ЧМ🤔🤔🤔
+23
-6
+17
Как бы оборонительно не отыграл Реал, радует, что в противостоянии с самым сильным клубом мира по игре Мадрид явно прибавил, особенно если сравнивать с прошлым сезоном. Если придёт Мбабло, то у клуба уже будут все ресурсы, чтобы с такой командой Пепа играть абсолютно на равных. А пока Реал себе не может позволить держать на банке такого игрока как Доку например. Выход которого кардинально перевернул игру для Сити
+18
-7
+11
Ответ Pe Pe
Комментарий скрыт
Чего Браим Диас и Ферран Торрес не заиграли? Почему Лерой Сане не заиграл? Почему такой суперталант, как Палмер, ушёл от Пепуна?
+13
-3
+10
Ответ тигр настоящий
реал был сильнее .... вот и всё . Не надо было убирать Холанда
Реал вчера ещё чуть-чуть и размазал бы Сити👍 Все адекватные фанаты видели что Сити вчера у своей штрафной 120 минут терпели дожидаясь серии пенальти, и даже там Сити обделались, Реал Львы, так играть достойно не каждый сможет 🦁💪
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+9
Ответ Scary_Clown
когда Атлетико играл так в 2х финала ЛЧ против Реала,глоры Реала ныли что те бус ставят,и только с помощью головов из оффсайдов выиграли те 2 кубка у них. теперь сами в автобус играют/
проиграл мс, а горит у тебя
+10
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+8
Барсуки, послушайте своего бывшего игрока. Дело говорит
+10
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+8
Ответ Егор Добрый
Реал играет для своего болельщика 👌👍 Дома красивая голевая перестрелка,а на выезде выход в 1/2 ! Браво Мадрид 💪
Автобус от Маура!!!!! Похожий и той же модели! Может и силы экономили перед Классико - всё-таки это как говорят 6 очков!!!!!! Реал-ПСЖ финал это ништяк!!!!
+8
-2
+6
Ответ Pe Pe
Диас был игроком молодёжки в момент своего ухода, тогда его уровня не хватало для хотябы скамейки основной команды. Торрес дно. Сане у Гвардиолы разрывал и ЛЧ и АПЛ до крестов. Палмер хотел больше игрового времени, по всей видимости
Т. е. у Гюлера бы хватало уровня сейчас для основы, а у Браима не хватало даже для скамейки, правильно? 2 поста Ваших вместе соединяем и получаем такой вывод. А Ферран - это вообще дно, которое и на скамейке не должно быть, так?
+7
-2
+5
Ответ Один живой
сразу видно человека, который играл в футбол и может начеканить мяч раз 200.
Царь одобряет👍🏻
+6
-1
+5
реал был сильнее .... вот и всё . Не надо было убирать Холанда
+13
-8
+5
Ответ Один живой
сразу видно человека, который играл в футбол и может начеканить мяч раз 200.
Причем рукой!
+4
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+4
Ответ МОНТЁР ТуПи
Автобус от Маура!!!!! Похожий и той же модели! Может и силы экономили перед Классико - всё-таки это как говорят 6 очков!!!!!! Реал-ПСЖ финал это ништяк!!!!
ну то, что силы экономили не уверен. сколько игроков ловили судорогу. очень много сил отдали
+5
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+4
Тот же Реал через раз вскрывает автобусы в Ла Лиги и теряет также очки
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0
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Ответ Moonshiner
Диас мечтал в Реал, Ферран мечтал в Барсу, Лерой (молодой ПФА при Пепе в Сити) хотел в Баварию (точнее его мама), Палмер хотел гарантию в основе. ВСЕ заиграли в футбол при Пепе. В чем тут Пепун не прав?)))
Это не совсем так, как Вы пишете, например, Лерой никуда особо не хотел, но у него был просто конфликт с Пепуном. Но Вернитесь в начало, к бреду, который написал этот товарищ о том, что якобы Гюлер сейчас бы играл в основе у Пепуна, если бы попал к нему. Ну бред же, нет?
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Ответ МОНТЁР ТуПи
Автобус от Маура!!!!! Похожий и той же модели! Может и силы экономили перед Классико - всё-таки это как говорят 6 очков!!!!!! Реал-ПСЖ финал это ништяк!!!!
Поверь,бегая без мяча большую часть матча силы не сэкономить
И уж уверен никто не держал в мыслях предстоящее классико,не до него было игрокам вчера
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Сити играл так как мог, Реал играл так как ему нужно было
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Ответ Алан Кесаев
Так можно про любой матч сказать. Главное результат. Кто выиграл, кто прошёл. Тот и лучше. Хотя Сити объективно лучше играл. И больше заслуживал пройти.
Ржу не могу:))
Во что МС лучше играл? Ну серьезно?
Вам реально доставляет удовольствие смотреть, как то 4-5 типов в голубом устраивают тренировочный "квадрат" секунд на 30-50, то 7-8 пасов двух игроков друг другу в течение такого же количества времени???
Толку от всего этого, если за 3-5 минут владения в итоге получается 1 удар по воротам.

Это и есть антифутбол в его худшем проявлении.
"Ни себе, ни людям".
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Сити реально классно пасовали и раскатывали мяч
Но вот на мой взгляд не хватает им в такие моменты сыграть как нибудь нестандартно вне рамок определенной схемы
Вон как Компани против Лестера в 2019,когда Лестер наглухо закрыл атаку Сити
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Ответ Oleg Kostin
Лучшая команда вчера была Сити, а Реал вчера показал свой уровень на данный момент)
лучшая команда вчерв прошла дальше и скоро возьмет очередной трофей ЛЧ)
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Ответ Real_v_dushe
Чего Браим Диас и Ферран Торрес не заиграли? Почему Лерой Сане не заиграл? Почему такой суперталант, как Палмер, ушёл от Пепуна?
Сане великолепно играл в Сити.
И статистика, и эффективность его была на высоте.
Его пришлось продать, так как по контракту оставался год и он его не продлевал.
Палмер требовал больше игрового времени, чего Пеп ему при этом составе гарантировать не мог.
Ну и опять-таки, контракт истекающий.
Пеп никому в команде ничего не гарантирует.
У него садился на скамейку и Агуэро, и Кевин.
Есть пример Фодена, который тоже долго ждал своего часа, долго выходил на 5-10 минут в конце матчей.
Дождался и теперь один из важнейших игроков клуба.
Палмер ждать не захотел, его право. Но и в Сити под него не будут подстраиваться.
Посмотрим на него в следующем сезоне.
Браим Диас это смешно. В Сити на то время были куда более сильные нападающие. Он бы и сейчас не заиграл в Сити.
Торрес, купили дешевле, продали дороже.
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Ответ Oleg Kostin
Лучшая команда вчера была Сити, а Реал вчера показал свой уровень на данный момент)
выдай лучшей команде картонный кубок, а реал свой уровень продолжит показывать в полуфинале
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Ответ Mr.BadGuy
Реал просто спокойно покатал вату, а потом забрал игру на классе, вот и все. А то что кто-то там бегал и пыжился это их проблемы
С каких пор победа по пенальти называется на классе?
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Очевидные вещи говорит Анри, спасибо за правду. Может до упоротых и дойдёт.
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Ответ Mr.BadGuy
Это и есть победа на классе. Реал был настолько уверен в себе, что не форсировал события до серии пенальти.
Т.е. по вашему они знали, что выиграют по пенальти, по этому не хотели выигрывать в основное время?
А вечер перестаёт быть томным😃
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Даже если и так, и пусть фанаты игры от обороны(или Реала) правы. Реал ведь всё равно не выиграл у Сити таким футболом ни одного матча из двух, и по сути ужасный удар Бернарду в серии вывел испанцев дальше.
Но и не проиграл ни одного.
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