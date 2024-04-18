ПСЖ – Лион где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 21 апреля

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Футбол

В воскресенье, 21 апреля, сыграют ПСЖ и Лион в 30 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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  • Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ПСЖ – Лион

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

ПСЖ: все новости

Лион: все новости

Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости

Прогноз на матч ПСЖ – Лион

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