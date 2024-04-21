ПСЖ — Лион: прогноз на матч 21.04.2024, Лига 1

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

Париж ликует. Команда в третий раз за последние пять лет смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Сколько бы не критиковали «ПСЖ» за провалы в Европе, больше стабильностью в главном континентальном клубном турнире могут похвастаться только мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». До решающего поединка осталось всего ничего, но об этому будет повод поговорить уже в начале мая. Если возвращаться в родные пенаты, то тут у команды Луиса Энрике все стабильно, как всегда. В Кубке Франции ПСЖ уже вышел в финал, там его соперником будет все тот же «Лион». Так что предстоящий матч можно рассматривать в качестве репетиции, хотя до финала Кубка еще более месяца. В чемпионате у парижан тоже все отлично. Осталось сыграть шесть матчей, и отрыв от идущего на второй позиции «Бреста» составляет десять очков. К тому же у ПСЖ на игру больше.

Если столичный коллектив провел незабываемый поединок в Лиге чемпионов, то у «Лиона» на минувших выходных было свое огненное сражение. Команда Пьера Сажа принимала на своем поле «Брест», неожиданных выскочек, которые занимают второе место и всерьез претендуют на попадание в Лигу чемпионов и это после 14 места в прошлом сезоне. Сам титулованный «Лион» может и вовсе остаться без еврокубков, хотя тенденция такова, что начиная с февраля команда перестала проигрывать и поднялась на седьмую позицию в чемпионате. Шестое место дает право принять участие в Лиге конференций, там сейчас «Ланс» до которого всего два очка, а до зоны Лиги чемпионов, от Франции там будут участвовать четыре команды, восемь очков. Матч состоится на Парк де Пренс, начало в 22:00 по московскому времени.

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+1), ТМ 3

ПСЖ

 

Парижане вполне могут проиграть предстоящий поединок, и чемпионский титул от них все равно не уплывет, но простые расчеты показывают, что для победы в чемпионате им может хватить семи очков в шести оставшихся матчах. После «Лиона» встречаться с аутсайдерами «Лорьяном» и «Гавром». Так что теоретически трофей «ПСЖ» можно будет вручить уже в конце апреля, а после команда может спокойно готовиться к матчам против дортмундской «Боруссии». С другой стороны, тренерский штаб может не форсировать события.

Несмотря на полную гегемонию в нынешнем чемпионате ПСЖ выступает по-разному. Противоядие против «красно-синих» находят немногие, большинство команд предпочитают действовать от обороны, что приносит им очки. В конце февраля и начале марта «ПСЖ» трижды подряд сыграл вничью. Что интересно, такие ничейные поединки приходятся перед матчами команды в Лиге чемпионов. Накануне первой игры с «Барселоной» Энрике в матче с «Клермоном» выставил по сути второй состав, итог — очередной мирный исход. Отрыв позволяет.

На самом деле «сине-гранатовые» нашли рецепт, как действовать против ПСЖ. И в первом матче, и в первые полчаса второго свою игру парижане показывали лишь короткими отрезками. В остальное время пользовались провалами соперника, невнятной игрой голкипера, и 4 : 2 по сумме двух встреч выглядели вполне закономерно, пока не случилось того самого глупого удаления Араухо. Численное преимущество удалось полностью реализовать во втором тайме. Нельзя рассуждать с позиции, «что могло быть если бы…». Пока «ПСЖ» сохраняет шансы на требл. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «красно-синих».

  • Лига чемпионов. 16.04.2024, «Барселона» — «ПСЖ» — 1 : 4
  • Лига чемпионов. 11.04.2024, «ПСЖ» — «Барселона» — 2 : 3
  • Лига 1. 06.04.2024, «ПСЖ» — «Клермон» — 1 : 1
  • Кубок Франции. 03.04.2024, «ПСЖ» — «Ренн» — 1 : 0
  • Лига 1. 31.03.2024, «Марсель» — «ПСЖ» — 0 : 2

Факты и цифры

  • «Пари-Сен-Жермен» 11 раз становился чемпионом Франции, это рекордный результат, команда действующий чемпион
  • С текущем сезоне Лиги 1 парижане потерпели лишь одно поражение, у них лучшая атака, в ворота соперников удалось забить 65 мячей
  • Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является Килиан Мбаппе, на его счету 24 забитых мяча
  • Среди ассистентов лучший Усман Дембеле, он отдал партнерам по команде 8 результативных передач

Лион

 

Историю «Лиона» можно воспринимать как сказку. Команда была создана в 1950 году и долгое время не демонстрировала ничего особенного, играя в низших французских дивизионах. Лишь в 1989 году удалось закрепиться в Лиге 1 на постоянной основе, а в новом веке лионцы стали неудержимыми. В 2000-е годы было завоевано семь титулов подряд. Пока получается, что это достижение еще долго никто не сможет повторить. Затем в Париж потекли деньги, и уже «ПСЖ» перехватил инициативу.

Прогноз на матч Алавес – Атлетико

 

С тех пор «Лион» воспринимается как одна из сильнейших команд Франции, но не всегда это подтверждает своими результатами. Последние несколько сезонов ее и вовсе можно отнести скорее к середнякам, а нынешний соткан из противоречий, плохих результатов, взлетов и падений. В октябре 2022 команду принял Лоран Блан, сменив Петера Боса, и закончил с ней прошлый чемпионат на седьмой позиции. Контракт с экс-наставником сборной Франции был рассчитан до конца 2024 года. Но в первых четырех турах нынешнего сезона команда набрала всего одно очко, потерпев два разгромных поражения на своем поле от ПСЖ и «Монпелье» с одинаковым счетом 1 : 4.

Руководство пошло на радикальные перемены и пригласило на пост наставника малоизвестного итальянца Фабио Гроссо. С ним стало ненамного лучше: в семи матчах одна победа две ничьи и четыре поражения. «Лион» обосновался среди аутсайдеров. Только при исполняющем обязанности Пьере Саже удалось выправить ситуацию. Тем интереснее будет матч с «ПСЖ». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Лиона».

  • Лига 1. 14.04.2024, «Лион» — «Брест» — 4 : 3
  • Лига 1. 07.04.2024, «Нант» — «Лион» — 1 : 3
  • Кубок Франции. 02.04.2024, «Лион» — «Валансьен» — 3 : 0
  • Лига 1. 30.03.2024, «Лион» — «Реймс» — 1 : 1
  • Лига 1. 15.03.2024, «Тулуза» — «Лион» — 2 : 3

Факты и цифры

  • «Лион» 7 раз в своей истории становился чемпионом Франции, причем все победы одержаны в период с 2002 по 2008 год
  • В текущем чемпионате команда занимает 7 место, набрав 41 очко, в прошлом сезоне она финишировала на той же позиции с 62 очками, правда, и команд в Лиге 1 было на две больше
  • Лучший бомбардир «Лиона» нападающий Александр Ляказетт, на его счету 15 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидирует полузащитник Райан Шерки, у него 5 результативных передач

История личных встреч ПСЖ и Лиона

 

Впервые команды сыграли друг с другом в 1971 году спустя год после создания «ПСЖ». Встреча в рамках высшего французского дивизиона завершилась победой «Лиона» в Париже со счетом 2 : 1. Предстоящий поединок будет 108 по счету. Подавляющее их большинство состоялось в рамках Лиги 1. Только в Кубке Франции небольшое преимущество по победам у «Олимпика», в целом лидирует ПСЖ.

  • Победы «ПСЖ» — 46
  • Победы «Лиона» — 32
  • Ничьи — 29
  • Самая крупная победа «ПСЖ» — 5 : 0
  • Самая крупная победа «Лиона» — 3 : 0

Парижане могут гордиться своим колоссальным преимуществом в последние годы над остальными командами Лиги 1, при этом «Лион» чуть ли не единственный коллектив, который регулярно отнимает у «красно-синих» очки, причем делает это почти каждый год. В прошлом сезоне команды по разу выиграли друг у друга в гостях . Если продолжать такую тенденцию, но ПСЖ должен потерять очки и сейчас. Результаты пяти последних матчей команд между собой перед вами.

  • Лига 1. 03.09.2023, «Лион» — «ПСЖ» — 1 : 4
  • Лига 1. 02.04.2023, «ПСЖ» — «Лион» — 0 : 1
  • Лига 1. 18.09.2022, «Лион» — «ПСЖ» — 0 : 1
  • Лига 1. 09.01.2022, «Лион» — «ПСЖ» — 1 : 1
  • Лига 1. 19.09.2021, «ПСЖ» — «Лион» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч ПСЖ — Лион

 

В первом круге парижане знатно поиздевались в Лионе над своим соперником. В первом тайме они забили в ворота хозяев четыре мяча. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Марко Асенсио. Во втором тайме хозяева встрепенулись и даже смогли наиграть более чем на два года по xG, но провели только год престижа усилиями Корентена Толиссо. Сейчас игроки на поле выходят те же самые, но с другим характером и желанием. В последней игре с «Брестом» было какое-то сумасшествие. Во втором тайме удалось отыграться со счета 1 : 3 и забить победный мяч на 16-й (!) компенсированной минуте. С такой командой совладать будет сложно любому сопернику. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «ПСЖ» — 1,47
  • Ничья — 5,13
  • Победа «Лиона» — 5,88

При всем уважении к хозяевам разрыв в коэффициентах представляется слишком большим. «Лион» сейчас на кураже и вполне может дать бой ПСЖ. Уместно рассмотреть ставку на двойной шанс в отношении гостей Х2, тут коэффициент 2,66, либо поставить на гостей и подстраховаться форой.

Где смотреть матч ПСЖ – Лион

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

ПСЖ – Лион
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий