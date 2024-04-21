ПСЖ — Лион: прогноз на матч 21.04.2024, Лига 1

Париж ликует. Команда в третий раз за последние пять лет смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Сколько бы не критиковали «ПСЖ» за провалы в Европе, больше стабильностью в главном континентальном клубном турнире могут похвастаться только мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». До решающего поединка осталось всего ничего, но об этому будет повод поговорить уже в начале мая. Если возвращаться в родные пенаты, то тут у команды Луиса Энрике все стабильно, как всегда. В Кубке Франции ПСЖ уже вышел в финал, там его соперником будет все тот же «Лион». Так что предстоящий матч можно рассматривать в качестве репетиции, хотя до финала Кубка еще более месяца. В чемпионате у парижан тоже все отлично. Осталось сыграть шесть матчей, и отрыв от идущего на второй позиции «Бреста» составляет десять очков. К тому же у ПСЖ на игру больше.

Если столичный коллектив провел незабываемый поединок в Лиге чемпионов, то у «Лиона» на минувших выходных было свое огненное сражение. Команда Пьера Сажа принимала на своем поле «Брест», неожиданных выскочек, которые занимают второе место и всерьез претендуют на попадание в Лигу чемпионов и это после 14 места в прошлом сезоне. Сам титулованный «Лион» может и вовсе остаться без еврокубков, хотя тенденция такова, что начиная с февраля команда перестала проигрывать и поднялась на седьмую позицию в чемпионате. Шестое место дает право принять участие в Лиге конференций, там сейчас «Ланс» до которого всего два очка, а до зоны Лиги чемпионов, от Франции там будут участвовать четыре команды, восемь очков. Матч состоится на Парк де Пренс, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+1), ТМ 3

ПСЖ

Парижане вполне могут проиграть предстоящий поединок, и чемпионский титул от них все равно не уплывет, но простые расчеты показывают, что для победы в чемпионате им может хватить семи очков в шести оставшихся матчах. После «Лиона» встречаться с аутсайдерами «Лорьяном» и «Гавром». Так что теоретически трофей «ПСЖ» можно будет вручить уже в конце апреля, а после команда может спокойно готовиться к матчам против дортмундской «Боруссии». С другой стороны, тренерский штаб может не форсировать события.

Несмотря на полную гегемонию в нынешнем чемпионате ПСЖ выступает по-разному. Противоядие против «красно-синих» находят немногие, большинство команд предпочитают действовать от обороны, что приносит им очки. В конце февраля и начале марта «ПСЖ» трижды подряд сыграл вничью. Что интересно, такие ничейные поединки приходятся перед матчами команды в Лиге чемпионов. Накануне первой игры с «Барселоной» Энрике в матче с «Клермоном» выставил по сути второй состав, итог — очередной мирный исход. Отрыв позволяет.

На самом деле «сине-гранатовые» нашли рецепт, как действовать против ПСЖ. И в первом матче, и в первые полчаса второго свою игру парижане показывали лишь короткими отрезками. В остальное время пользовались провалами соперника, невнятной игрой голкипера, и 4 : 2 по сумме двух встреч выглядели вполне закономерно, пока не случилось того самого глупого удаления Араухо. Численное преимущество удалось полностью реализовать во втором тайме. Нельзя рассуждать с позиции, «что могло быть если бы…». Пока «ПСЖ» сохраняет шансы на требл. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «красно-синих».

Лига чемпионов. 16.04.2024, «Барселона» — «ПСЖ» — 1 : 4

— 1 : Лига чемпионов. 11.04.2024, «ПСЖ» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Лига 1. 06.04.2024, «ПСЖ» — «Клермон» — 1 : 1

Кубок Франции. 03.04.2024, «ПСЖ» — «Ренн» — 1 : 0

— «Ренн» — : 0 Лига 1. 31.03.2024, «Марсель» — «ПСЖ» — 0 : 2

Факты и цифры

«Пари-Сен-Жермен» 11 раз становился чемпионом Франции, это рекордный результат, команда действующий чемпион

С текущем сезоне Лиги 1 парижане потерпели лишь одно поражение, у них лучшая атака, в ворота соперников удалось забить 65 мячей

Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является Килиан Мбаппе, на его счету 24 забитых мяча

Среди ассистентов лучший Усман Дембеле, он отдал партнерам по команде 8 результативных передач

Лион

Историю «Лиона» можно воспринимать как сказку. Команда была создана в 1950 году и долгое время не демонстрировала ничего особенного, играя в низших французских дивизионах. Лишь в 1989 году удалось закрепиться в Лиге 1 на постоянной основе, а в новом веке лионцы стали неудержимыми. В 2000-е годы было завоевано семь титулов подряд. Пока получается, что это достижение еще долго никто не сможет повторить. Затем в Париж потекли деньги, и уже «ПСЖ» перехватил инициативу.

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С тех пор «Лион» воспринимается как одна из сильнейших команд Франции, но не всегда это подтверждает своими результатами. Последние несколько сезонов ее и вовсе можно отнести скорее к середнякам, а нынешний соткан из противоречий, плохих результатов, взлетов и падений. В октябре 2022 команду принял Лоран Блан, сменив Петера Боса, и закончил с ней прошлый чемпионат на седьмой позиции. Контракт с экс-наставником сборной Франции был рассчитан до конца 2024 года. Но в первых четырех турах нынешнего сезона команда набрала всего одно очко, потерпев два разгромных поражения на своем поле от ПСЖ и «Монпелье» с одинаковым счетом 1 : 4.

Руководство пошло на радикальные перемены и пригласило на пост наставника малоизвестного итальянца Фабио Гроссо. С ним стало ненамного лучше: в семи матчах одна победа две ничьи и четыре поражения. «Лион» обосновался среди аутсайдеров. Только при исполняющем обязанности Пьере Саже удалось выправить ситуацию. Тем интереснее будет матч с «ПСЖ». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Лиона».

Лига 1. 14.04.2024, «Лион» — «Брест» — 4 : 3

— «Брест» — : 3 Лига 1. 07.04.2024, «Нант» — «Лион» — 1 : 3

— 1 : Кубок Франции. 02.04.2024, «Лион» — «Валансьен» — 3 : 0

— «Валансьен» — : 0 Лига 1. 30.03.2024, «Лион» — «Реймс» — 1 : 1

Лига 1. 15.03.2024, «Тулуза» — «Лион» — 2 : 3

Факты и цифры

«Лион» 7 раз в своей истории становился чемпионом Франции, причем все победы одержаны в период с 2002 по 2008 год

В текущем чемпионате команда занимает 7 место, набрав 41 очко, в прошлом сезоне она финишировала на той же позиции с 62 очками, правда, и команд в Лиге 1 было на две больше

Лучший бомбардир «Лиона» нападающий Александр Ляказетт, на его счету 15 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует полузащитник Райан Шерки, у него 5 результативных передач

История личных встреч ПСЖ и Лиона

Впервые команды сыграли друг с другом в 1971 году спустя год после создания «ПСЖ». Встреча в рамках высшего французского дивизиона завершилась победой «Лиона» в Париже со счетом 2 : 1. Предстоящий поединок будет 108 по счету. Подавляющее их большинство состоялось в рамках Лиги 1. Только в Кубке Франции небольшое преимущество по победам у «Олимпика», в целом лидирует ПСЖ.

Победы «ПСЖ» — 46

Победы «Лиона» — 32

Ничьи — 29

Самая крупная победа «ПСЖ» — 5 : 0

Самая крупная победа «Лиона» — 3 : 0

Парижане могут гордиться своим колоссальным преимуществом в последние годы над остальными командами Лиги 1, при этом «Лион» чуть ли не единственный коллектив, который регулярно отнимает у «красно-синих» очки, причем делает это почти каждый год. В прошлом сезоне команды по разу выиграли друг у друга в гостях . Если продолжать такую тенденцию, но ПСЖ должен потерять очки и сейчас. Результаты пяти последних матчей команд между собой перед вами.

Лига 1. 03.09.2023, «Лион» — «ПСЖ» — 1 : 4

— 1 : Лига 1. 02.04.2023, «ПСЖ» — «Лион» — 0 : 1

— 0 : Лига 1. 18.09.2022, «Лион» — «ПСЖ» — 0 : 1

— 0 : Лига 1. 09.01.2022, «Лион» — «ПСЖ» — 1 : 1

Лига 1. 19.09.2021, «ПСЖ» — «Лион» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч ПСЖ — Лион

В первом круге парижане знатно поиздевались в Лионе над своим соперником. В первом тайме они забили в ворота хозяев четыре мяча. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Марко Асенсио. Во втором тайме хозяева встрепенулись и даже смогли наиграть более чем на два года по xG, но провели только год престижа усилиями Корентена Толиссо. Сейчас игроки на поле выходят те же самые, но с другим характером и желанием. В последней игре с «Брестом» было какое-то сумасшествие. Во втором тайме удалось отыграться со счета 1 : 3 и забить победный мяч на 16-й (!) компенсированной минуте. С такой командой совладать будет сложно любому сопернику. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «ПСЖ» — 1,47

Ничья — 5,13

Победа «Лиона» — 5,88

При всем уважении к хозяевам разрыв в коэффициентах представляется слишком большим. «Лион» сейчас на кураже и вполне может дать бой ПСЖ. Уместно рассмотреть ставку на двойной шанс в отношении гостей Х2, тут коэффициент 2,66, либо поставить на гостей и подстраховаться форой.

Где смотреть матч ПСЖ – Лион

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