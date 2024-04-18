Агент о будущем Нагельсманна: «Переговоры не только с «Баварией». Решение примем в ближайшие 5-7 дней» 

Агент Юлиана Нагельсманна оценил вероятность его возвращения в «Баварию».

Контракт главного тренера сборной Германии с Немецким футбольным союзом рассчитан до 31 июля.

«Решение будет принято в ближайшие 5-7 дней. Нет смысла говорить, что мы не общаемся с заинтересованными сторонами. Могу только сказать, что это не только « ».

Это нормально, это моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры, было бы издевательством над СМИ. Конечно, мы ведем переговоры. Да и сам говорил, что определится с будущим в апреле», – сказал Фолькер Штрут.