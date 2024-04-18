Агент о будущем Нагельсманна: «Переговоры не только с «Баварией». Решение примем в ближайшие 5-7 дней» 

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу отставки Юлиан Нагельсманн Футбол

Агент Юлиана Нагельсманна оценил вероятность его возвращения в «Баварию».

Контракт главного тренера сборной Германии с Немецким футбольным союзом рассчитан до 31 июля.

«Решение будет принято в ближайшие 5-7 дней. Нет смысла говорить, что мы не общаемся с заинтересованными сторонами. Могу только сказать, что это не только «Бавария».

Это нормально, это моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры, было бы издевательством над СМИ. Конечно, мы ведем переговоры. Да и сам Юлиан говорил, что определится с будущим в апреле», – сказал Фолькер Штрут.

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6 комментариев
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Модника в Баварию, великого Тучеля в МЮ. И все довольны
+20
-4
+16
Ответ Temo Sokhadze
Будет забавно, если Бавария возмет ЛЧ, но Тухелья все равно уволят
Ещё забавнее будет, если оставят)
+4
0
+4
Будет забавно, если Бавария возмет ЛЧ, но Тухелья все равно уволят
+6
-3
+3
Ответ QWertY
Модника в Баварию, великого Тучеля в МЮ. И все довольны
Тен Хага в Барсу, Хави в Ливерпуль)
+2
0
+2
Единственное место где можно понять его реальный уровень,это Спартак Москва))))
0
0
0
Ответ QWertY
Модника в Баварию, великого Тучеля в МЮ. И все довольны
Кейна в Байер
+6
-6
0
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