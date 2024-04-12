Нагельсманна в «Баварию» хочет вернуть Эберль. Тренер сборной Германии – фаворит спортивного директора

Макс Эберль планирует назначить Юлиана Нагельсманна главным тренером «Баварии».

Спортивный директор «Баварии» планирует вернуть главного тренера сборной Германии в мюнхенский клуб.

Эберль, входящий в совет директоров мюнхенцев, видит свою роль в клубе схожей с той, что в Немецком футбольном союзе (DFB) выполняет Руди Феллер: он должен направлять и безоговорочно поддерживать тренера, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что Юлиан хочет определиться с будущим до начала и выбирает между возвращением в «Баварию» и продолжением работы со сборной.

Нагельсманн работал с мюнхенским клубом с июля 2021-го по март 2023-го, после его ухода команду возглавил нынешний главный тренер .

После увольнения из «Баварии» Юлиан возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Его контракт с DFB рассчитан до окончания Евро-2024.