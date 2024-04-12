Нагельсманна в «Баварию» хочет вернуть Эберль. Тренер сборной Германии – фаворит спортивного директора

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Руди Феллер Немецкий футбольный союз Томас Тухель Макс Эберль Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Макс Эберль планирует назначить Юлиана Нагельсманна главным тренером «Баварии».

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль планирует вернуть главного тренера сборной Германии в мюнхенский клуб.

Эберль, входящий в совет директоров мюнхенцев, видит свою роль в клубе схожей с той, что в Немецком футбольном союзе (DFB) выполняет Руди Феллер: он должен направлять и безоговорочно поддерживать тренера, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн хочет определиться с будущим до начала Евро-2024 и выбирает между возвращением в «Баварию» и продолжением работы со сборной.

Нагельсманн работал с мюнхенским клубом с июля 2021-го по март 2023-го, после его ухода команду возглавил нынешний главный тренер Томас Тухель.

После увольнения из «Баварии» Юлиан возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Его контракт с DFB рассчитан до окончания Евро-2024.

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9 комментариев
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Нагельсман с Кейном в составе . Баер Алонсо . я требую новый сезон бл прямо сейчас
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+15
Нагельсманн: <<Вы не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне>>
+10
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Ответ Флориан Виртц
Нагельсман с Кейном в составе . Баер Алонсо . я требую новый сезон бл прямо сейчас
останешься то в клубе?
+9
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+9
В текущей ситуации для Баварии это лучший вариант ( Самый лучший - Хаби Алонсо, но он отказался).
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Почему Флику не предложат,он все равно без работы сидит.
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Эберль, верим 🙏
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Товарищи новостники. Не называйте, пожалуйста, Эберля спортивным директором. Он скорее член совета директоров по спортивной стратегии. Спортивным директором как был Фройнд так и остался.
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