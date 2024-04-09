Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии. DFB предложит ему новый контракт в ближайшие 2-3 недели

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Руди Феллер Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии.

По данным Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие две-три недели проведет с Нагельсманном переговоры о продлении контракта. Вероятно, Юлиан будет выбирать между возвращением в «Баварию» и продолжением работы со сборной.

Нагельсманн хочет определиться с будущим до начала Евро-2024.

Отмечается, что продление контракта Руди Феллера с DFB может стать «положительным сигналом» при переговорах с Нагельсманном.

Нагельсманн работал с «Баварией» с июля 2021-го по март 2023-го, а в сентябре 2023-го возглавил сборную Германии. Его контракт с DFB рассчитан до окончания Евро-2024.

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6 комментариев
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Не должен тренер такого уровня в свои молодые годы оставаться в сборной - путь в один конец
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну как минимум до конца Евро он будет там работать, да и сама сборная на домашнем Евро просто обязана хорошо выступить, до 1/4 дойти должны, а дальше ну смотря на кого попадут
Ну так это безоговорочно, что Евро он отработает, а вот дальше оставаться нельзя
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+1
После такого позорного увольнения, смысл возвращаться. Пусть локти кусают
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0
Ответ Fona
Не должен тренер такого уровня в свои молодые годы оставаться в сборной - путь в один конец
Ну как минимум до конца Евро он будет там работать, да и сама сборная на домашнем Евро просто обязана хорошо выступить, до 1/4 дойти должны, а дальше ну смотря на кого попадут
0
0
0
Ответ Fona
Ну так это безоговорочно, что Евро он отработает, а вот дальше оставаться нельзя
Я бы на него посмотрел в Барсе
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