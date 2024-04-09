Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии. DFB предложит ему новый контракт в ближайшие 2-3 недели
Юлиан Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии.
По данным Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие две-три недели проведет с Нагельсманном переговоры о продлении контракта. Вероятно, Юлиан будет выбирать между возвращением в «Баварию» и продолжением работы со сборной.
Нагельсманн хочет определиться с будущим до начала Евро-2024.
Отмечается, что продление контракта Руди Феллера с DFB может стать «положительным сигналом» при переговорах с Нагельсманном.
Нагельсманн работал с «Баварией» с июля 2021-го по март 2023-го, а в сентябре 2023-го возглавил сборную Германии. Его контракт с DFB рассчитан до окончания Евро-2024.