Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии. DFB предложит ему новый контракт в ближайшие 2-3 недели

Юлиан Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между «Баварией» и сборной Германии.

По данным Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие две-три недели проведет с Нагельсманном переговоры о продлении контракта. Вероятно, будет выбирать между возвращением в «Баварию» и продолжением работы со сборной.

Нагельсманн хочет определиться с будущим до начала Евро-2024.

Отмечается, что продление контракта с DFB может стать «положительным сигналом» при переговорах с Нагельсманном.

Нагельсманн работал с «Баварией» с июля 2021-го по март 2023-го, а в сентябре 2023-го возглавил сборную Германии. Его контракт с DFB рассчитан до окончания Евро-2024.