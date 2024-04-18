Нойер об 1:0 с «Арсеналом»: «Ключевую роль сыграла дисциплина – залог успеха «Баварии» 

Мануэль Нойер оценил выход «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:2).

«Это особенный вечер. Атмосфера, болельщики, поддержка. Но ключевую роль сыграла дисциплина, которую мы продемонстрировали в своей игре. Она стала залогом нашего успеха в сегодняшнем матче.

Думаю, моя роль в команде заключается в том, чтобы найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Мы старались строить атаки начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы в сегодняшнем матче», – сказал вратарь «Баварии».

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