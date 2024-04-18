Нойер об 1:0 с «Арсеналом»: «Ключевую роль сыграла дисциплина – залог успеха «Баварии» 

Теги Бавария Мануэль Нойер Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Мануэль Нойер оценил выход «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:2).

«Это особенный вечер. Атмосфера, болельщики, поддержка. Но ключевую роль сыграла дисциплина, которую мы продемонстрировали в своей игре. Она стала залогом нашего успеха в сегодняшнем матче.

Думаю, моя роль в команде заключается в том, чтобы найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Мы старались строить атаки начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы в сегодняшнем матче», – сказал вратарь «Баварии».

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8 комментариев
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Где Нойер, где другой
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Ответ NickFourteen
У Ману не так много шансов осталось на победу в ЛЧ, надеюсь успеет до пенсии прихватить хотя бы одного ушастого
У него и так их два , так что и так неплохо
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0
+7
Ответ Black Phoenix
В полуфинале ЛЧ будет персональная мегадуэль Нойера и Лунева: оба хладнокровные, хищники, убийцы, отменно играют на ленточке, выбирают позицию, и у обоих непоколебимые нервы. На это будет реально интересно посмотреть. Переиграет ли Лунин опытнейшего немца, или у того будут слишком стальные яйца?
Дуэль мастера и ученика.
+5
-1
+4
Ответ NickFourteen
У Ману не так много шансов осталось на победу в ЛЧ, надеюсь успеет до пенсии прихватить хотя бы одного ушастого
ЕЩЁ одного
+5
-1
+4
Ответ Black Phoenix
В полуфинале ЛЧ будет персональная мегадуэль Нойера и Лунева: оба хладнокровные, хищники, убийцы, отменно играют на ленточке, выбирают позицию, и у обоих непоколебимые нервы. На это будет реально интересно посмотреть. Переиграет ли Лунин опытнейшего немца, или у того будут слишком стальные яйца?
Вместо подкидывания монетки перед матчем - будут, как на пасху, яйцами биться)
+2
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У Ману не так много шансов осталось на победу в ЛЧ, надеюсь успеет до пенсии прихватить хотя бы одного ушастого
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Ordnung muss sein! Ману молодчага.
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