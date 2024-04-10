Апсон о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер все делал правильно, он не стоял на его пути. Букайо пытался заработать пенальти, выставив ногу»

Теги Бавария Мануэль Нойер Мэттью Апсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Гленн Нюберг Букайо Сака Футбол

Мэттью Апсон считает, что Мануэль Нойер не фолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Это было правильное решение.                  

Если вы посмотрите на Мануэля Нойера, он делает все правильно. Он тормозит, а затем останавливается. Сака шагает в его сторону, если бы он продолжил двигаться в прежнем направлении, они бы не столкнулись.

Он пытается заработать пенальти, выставляя правую ногу. Был сильный контакт, его ударило по голени, но Нойер не встает на его пути», – сказал бывший защитник сборной Англии.

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2 комментария
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Сака был бы немного поумней - забил бы, но..
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