Апсон о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер все делал правильно, он не стоял на его пути. Букайо пытался заработать пенальти, выставив ногу»

Мэттью Апсон считает, что Мануэль Нойер не фолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Это было правильное решение.

Если вы посмотрите на Мануэля Нойера, он делает все правильно. Он тормозит, а затем останавливается. Сака шагает в его сторону, если бы он продолжил двигаться в прежнем направлении, они бы не столкнулись.

Он пытается заработать пенальти, выставляя правую ногу. Был сильный контакт, его ударило по голени, но Нойер не встает на его пути», – сказал бывший защитник сборной Англии.

«Арсенал» – «Бавария» в первой серии: смелость против хладнокровия