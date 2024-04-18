У Холанда лишь 11 точных передач за два матча с «Реалом»
Эрлинг Холанд не отметился результативными действиями в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1, 3:4 по пен., 3:3).
За эти две игры форвард «Манчестер Сити» сделал лишь 11 точных передач.
Тут если честно больше вопросов к Пепу, что игрок выполняет роль столба, отрезан от командных действий и больше ничем не занимается. Все таки на протяжении всей карьеры Гварда - его напы активно участвовали в построении атак
К слову, почему-то никто особо не говорит, что Родри "самый лучший полузащитник мира" тоже в этих двух матчах прямо скажем не показал своего максимума.
Вообще он плохо играет головой
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3234474.html