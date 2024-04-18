У Холанда лишь 11 точных передач за два матча с «Реалом»

не отметился результативными действиями в матчах 1/4 финала чемпионов с « » (1:1, 3:4 по пен., 3:3).

За эти две игры форвард « » сделал лишь 11 точных передач.

У Холанда нет голов и ассистов в 4 матчах против «Реала»