У Холанда лишь 11 точных передач за два матча с «Реалом»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не отметился результативными действиями в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1, 3:4 по пен., 3:3).

За эти две игры форвард «Манчестер Сити» сделал лишь 11 точных передач.

У Холанда нет голов и ассистов в 4 матчах против «Реала»

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51 комментарий
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Анчелотти увидев что Рюдигер сожрал Холанда в первом матче, выпускает против него Начо, тем самым подарив интригу, но Начо тоже его сожрал.
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Ответ StillInTheGame
и вот этому чуду хейтеры Месси ЗМ требовали дать?)
Прошлый год был лучше. Этот по его меркам провален.
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Холанда просто очень качественно опекали - при такой плотной опеке и Месси бы играл заметно ниже собственных возможностей. Нападающие не всесильны.
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+24
Ответ Black Phoenix
Холанда просто очень качественно опекали - при такой плотной опеке и Месси бы играл заметно ниже собственных возможностей. Нападающие не всесильны.
Месси и с менее плотной опекой 8 сезонов к ряду вылетал и порой с позором.
+39
-16
+23
Ответ Black Phoenix
Холанда просто очень качественно опекали - при такой плотной опеке и Месси бы играл заметно ниже собственных возможностей. Нападающие не всесильны.
Но стоит заметить, что акцентированной игры против непосредственно Холанда, как было в прошлом году, в этот раз не было.
Тут если честно больше вопросов к Пепу, что игрок выполняет роль столба, отрезан от командных действий и больше ничем не занимается. Все таки на протяжении всей карьеры Гварда - его напы активно участвовали в построении атак
+23
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+22
Аутсайдерам коронный ,топам похоронный.
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Так Холанд и касался мяча раз двадцать за две игры суммарно, ну двадцать пять максимум.
+10
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Я не помню сколько раз сегодня за 90 минут Генич произнес "Холанд" Он вообще испарился сегодня. Если КДБ, Грилиш, Доку, за 6 играли, он вообще курил кальян сегодня.
+5
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+5
Съели конечно грамотно норвежца.
К слову, почему-то никто особо не говорит, что Родри "самый лучший полузащитник мира" тоже в этих двух матчах прямо скажем не показал своего максимума.
+7
-2
+5
Ответ StillInTheGame
и вот этому чуду хейтеры Месси ЗМ требовали дать?)
Месси нет и требований нет🤣
+9
-4
+5
Ответ GJaMan
Забей Холланд головой в первом тайме и все
Так не забил же
Вообще он плохо играет головой
+4
-1
+3
Ответ Мельников Михаил
Прошлый год был лучше. Этот по его меркам провален.
А что глобально изменилось? Он как в том году замыкал и проваливал топ матчи, так и в этом. Про сборную и его разносторонность на поле можно и не говорить. Месси по игре в футбол в том сезоне точно был лучше
+5
-3
+2
Ответ 10ztv
Вылетала Барса и ПСЖ, он как игрок всегда результат давал
Да, точно, совсем забыл методичку. Проигрывает команда и деревянные партнёры-бездари, а выигрывает Лео в соло 👌
+5
-3
+2
Ответ Black Phoenix
Холанда просто очень качественно опекали - при такой плотной опеке и Месси бы играл заметно ниже собственных возможностей. Нападающие не всесильны.
только Месси намного разносторонее и 11 передач у него никогда не было за матч
+4
-2
+2
Ответ Рашпель793
Да, точно, совсем забыл методичку. Проигрывает команда и деревянные партнёры-бездари, а выигрывает Лео в соло 👌
Обладатель 4 ЛЧ, 6 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ, всем бы так позорно вылетать и проигрывать
+3
-1
+2
Да ладно , вон даже универсальный кейн в баварии умудряется исчезать на поле, какой то матч смотрел, с боруссией вроде, кейн мяча касался каждые 15 минут, так что это всё от команды зависит и от тренера, если плохо всё устроено то нап почти бесполезен
+2
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Ответ Ранджелкович
Вообще не фанатик бчб, но сравнивать его с Месси смешно, даже в контексте только ЛЧ.
Я и не сравниваю. Я написал статистический факт. Не более.
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Ответ Тилька Шмидт
Я не помню сколько раз сегодня за 90 минут Генич произнес "Холанд" Он вообще испарился сегодня. Если КДБ, Грилиш, Доку, за 6 играли, он вообще курил кальян сегодня.
Эти, которые за 6 играли, вместо прострела, навеса, хоть чего-нибудь идут обыгрывать пятерых или катают вату перед штрафной. Холанд тяжеловато выглядел, но атаки Сити писец какой-то, передачи ради передач. Сити получает мяч на своей половине, Холанд неспешно топает к штрафной Реала, приходит разворачивается и смотрит, где там эта стремительная атака в десять перекатов слева на право.
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Продадут с облегчением. Форвард, исчезающий в важных матчах, еще куда ни шло. Но это же за большие деньги - уже перебор.
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У эдерсона больше
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Ответ Ранджелкович
То есть ему нужно было на протяжении 17-18 лет подряд выигрывать ЛЧ и становиться лучшим, чтоб ты его признал?
А где я пишу, что не признаю его? Месси один из величайших игроков в футбол. Только его тут очень любят переоценивать и орать как он в соло матчи выигрывает. А по факту Вини в плей-офф его по голам уже догнал. Этот тот про которого фанатики бчк говорят "тупой бегунок".
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
Месси и с менее плотной опекой 8 сезонов к ряду вылетал и порой с позором.
Вылетала Барса и ПСЖ, он как игрок всегда результат давал
+5
-4
+1
Ответ ta1ib
Но стоит заметить, что акцентированной игры против непосредственно Холанда, как было в прошлом году, в этот раз не было. Тут если честно больше вопросов к Пепу, что игрок выполняет роль столба, отрезан от командных действий и больше ничем не занимается. Все таки на протяжении всей карьеры Гварда - его напы активно участвовали в построении атак
Справедливости ради, в Холанда периодически стреляли навесами, попали бы как следует пару раз, забил бы и никто бы его сейчас не критиковал
+2
-1
+1
Ответ Мельников Михаил
Прошлый год был лучше. Этот по его меркам провален.
Такой же год. Точно так же проваливал все игры с топами, забивая Лутонам. Просто в этом еще и травма была, поэтому стата чуть хуже.
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Ответ 10ztv
где догнал???))) Cтатистику
Лови )))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3234474.html
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+1
Ответ Footballeur
Начо и Карвахаль слабые места Реала и удивительно что Реал так надёжно оборонялся с этими парнями. Надо отдать должное всей команде, я не помню, чтоб Реал так всей командой и оборонялся и нападал. Командная игра была на пределе человеческих возможностей.
Начо - да, а Карвахаль провёл две отличные игры, да и весь сезон - один из лучших в карьере
+1
0
+1
Ответ StillInTheGame
и вот этому чуду хейтеры Месси ЗМ требовали дать?)
Так там же цель была исключительно в том, чтобы Месси не дать)) Уж больно полыхало у фанатов сам понимаешь кого) А Холанд и в прошлом сезоне даже в Сити не был лучшим игроком при живых КДБ и Родри
+1
0
+1
и вот этому чуду хейтеры Месси ЗМ требовали дать?)
+29
-28
+1
А он вообще был на поле? Рюдигер его просто съел....
+1
0
+1
Ответ StillInTheGame
и вот этому чуду хейтеры Месси ЗМ требовали дать?)
А то месси в лч феерил последние лет 10))))
+4
-3
+1
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