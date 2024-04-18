Артета про 0:1 с «Баварией»: «В раздевалке «Арсенала» атмосфера разочарования, не могу найти слов, чтобы приободрить игроков. Разница между командами была совсем небольшой»

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета отметил, что «Арсенал» огорчен поражением от «Баварии» (0:1).

«Сейчас в раздевалке царит атмосфера опустошения и разочарования. Я не могу подобрать нужных слов, чтобы приободрить команду, а хотелось бы.

Мы старались обыграть команду, у которой богатый опыт. На протяжении всего противостояния разница между командами была совсем небольшой. В какие-то моменты мы были лучше, однако позволили сопернику забить два гола – а это большое преимущество.

Сегодня права на ошибку не было. Мы совершили большую ошибку при обороне штрафной и пропустили. После этого мы многое перепробовали, но было тяжело.

Сейчас нужно быть рядом с футболистами, поддерживать их, потому что именно благодаря им состоялось это путешествие», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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58 комментариев
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Все понятно. Без трофеев. Спокойной ночи!
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Это было очень непросто, в любом случае достойно провели турнир
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Арсенал тупо проиграл из-за физического состояние и из-за тупого календаря АПЛ.
Пока Бавария играла в субботу в обед, Арсенал играл в воскресенье вечером.
И вообще Бавария спокойно выставила полуосновной состав,пока Арсенал оставлял все силы против Астон Виллы.
+30
-5
+25
Ответ Wekil Halylow
Играя дома в контратаках?
Победа не пахнет. Даже в таком кризисном состоянии мюнхенцы в полуфинале, это только за счет характера!
+23
-7
+16
Ответ Jaxongir Shodiev
чисто опыт. надеюсь, команду не растащат, еще придёт их время
Не опыт а усталость.
Команда просто не могла прессинговать в максимальном режиме весь матч.
+11
-1
+10
Ответ Фанат спорта01
Арсенал тупо проиграл из-за физического состояние и из-за тупого календаря АПЛ. Пока Бавария играла в субботу в обед, Арсенал играл в воскресенье вечером. И вообще Бавария спокойно выставила полуосновной состав,пока Арсенал оставлял все силы против Астон Виллы.
Еще и им проиграл )
+9
0
+9
Бавария ментально сильнее Арсенала, была, есть и будет.
+17
-8
+9
Ответ Adamdfdgds
Зато перед матчами ты еще тот балабол. Второй год заливаешь про "10 финалов", "войти в историю", а в итоге команда выходит на важнейшие матчи безыдейно катать мячик на своей половине поля. Сака и Мартинелли два самых распиаренных бестолковых вингера. Ни одного полезного индивидуального действия. Сане после травмы крестов и то бодрее смотрится. А удар Жезуса в небеса на 80 минуте это вообще уже классика, так сказать олицетворение уровня атакующих исполнителей. Ну зато Бернли и Шеффилду в чемпионате по 6 мячей положил. Доминаторы
Ладно Мартинелли но какие вопросы к Сака.
Парень в 22года играет от звонка до звонка и ладно бы играл только в одной половине Поля,но он ещё и пашет в обороне и играет почти 5-м защитником в линию.
Если бы Артета освободил его от черновой работы то было бы намного легче и он бы не умирал в конце каждого сезона.
+8
-1
+7
Арсенал и Ливерпуль косплеят друг друга, умудрились вместе в течение 1.5 недели, отпустить гонку за чемпионство в АПЛ в руки Манчестер Сити и попутно вылетели из Лиги Чемпионов и Лиги Европы (шансов все таки после домашних 0-3 у Ливерпуля мало)
+7
0
+7
чисто опыт. надеюсь, команду не растащат, еще придёт их время
+8
-1
+7
Ответ Unico
Бавария ментально сильнее Арсенала, была, есть и будет.
Играя дома в контратаках?
+14
-8
+6
Арсенал такой Арсенал. Не смогли пройти своих хозяев, когда было абсолютно всё против Баварии
+6
-1
+5
Ответ Adamdfdgds
Зато перед матчами ты еще тот балабол. Второй год заливаешь про "10 финалов", "войти в историю", а в итоге команда выходит на важнейшие матчи безыдейно катать мячик на своей половине поля. Сака и Мартинелли два самых распиаренных бестолковых вингера. Ни одного полезного индивидуального действия. Сане после травмы крестов и то бодрее смотрится. А удар Жезуса в небеса на 80 минуте это вообще уже классика, так сказать олицетворение уровня атакующих исполнителей. Ну зато Бернли и Шеффилду в чемпионате по 6 мячей положил. Доминаторы
И в чем вина тренера? В том, что со скамейки два игрока могут выйти и что-то показать? Артета не учит бить игроков по мячу и бегать, он пользуется навыками имеющихся футболистов в рамках ффп, он работает на командными действиями и тактикой. И в первом матче, и во втором у Баварии в игре были кризисы, причем довольно длительные. Это заслуга Артеты, но промахи игроков из выгодных позиций это не вина тренера. Арсенал проиграл достойно, минимально. А теперь объясню про опыт. Команда у Арсенала хоть и звёздная, можешь поспорить, конечно, но очень молодая. Чтобы добиваться стабильных результатов на дистанции Артета играет в ламповый футбол, минимальными движениями структуры, то есть прежде всего он требует сохранять схему и в атаке и в обороне. По этому иногда идёт спад результативности. Но каждый сезон по этой самой результативности лучше предыдущего. Как только он полностью укомплектует команду и увидит, что схеме при креативе и просто из-за травм ничего не угрожает, мы увидим другой футбол, новый уровень команды. А по поводу разговоров, слушай, ну не молчать же ему, конечно, он всех и себя бодрить пытался.
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Все иди домой Артета
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+4
Ответ Фанат спорта01
Арсенал тупо проиграл из-за физического состояние и из-за тупого календаря АПЛ. Пока Бавария играла в субботу в обед, Арсенал играл в воскресенье вечером. И вообще Бавария спокойно выставила полуосновной состав,пока Арсенал оставлял все силы против Астон Виллы.
день ничего не решает. ЛЧ то не во вторник играли. Впервые через 3 суток вторая игра что ли?
+8
-4
+4
Тут все так наезжают на Артету и игроков, как будто им самим не хотелось пройти дальше. В первую очередь это (было) нужно им самим. Все забывают, что Артета и многие игроки всё ещё молоды и постоянно прогрессируют. В целом выступили очень достойно для первого сезона, тем более при таком адском графике в АПЛ и усталости игроков. В АПЛ борьба ещё идёт. Летом усилимся классным форвардом, вернётся Тимбер, скинем шлак и будем ещё круче.
+4
0
+4
Зато перед матчами ты еще тот балабол. Второй год заливаешь про "10 финалов", "войти в историю", а в итоге команда выходит на важнейшие матчи безыдейно катать мячик на своей половине поля. Сака и Мартинелли два самых распиаренных бестолковых вингера. Ни одного полезного индивидуального действия. Сане после травмы крестов и то бодрее смотрится. А удар Жезуса в небеса на 80 минуте это вообще уже классика, так сказать олицетворение уровня атакующих исполнителей. Ну зато Бернли и Шеффилду в чемпионате по 6 мячей положил. Доминаторы
+9
-6
+3
Артета решил играть от печки, не пропустить а там как пойдет. Так на этом уровне это не работает, даже против полуживой, но Баварии. У нее нужно было как минимум забрать мяч, а он и это побоялся сделать, выставив лишнего полузащитника. Или не смог, Зинченко сейчас явно мертвый после травмы. Но это не отмазка - он должен был хотя бы попытаться это сделать, хуже бы не было, на тайм его бы хватило
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Сильнейший арсенал не смог пройти слабейшую Баварию. Всё что нужно знать
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Ответ gninnur esrever*
Абсолютное, беспросветное лузерство. Не поможет ни Щяви, ни Клопп, ни Пеп, ни дух Чэпмэна. Просто проклятая команда.
Болей за другую, тебе поможет
+3
0
+3
Бавария и Тухель не заставили сомневаться в обоих матчах. Просто были лучше.
+6
-3
+3
Ответ CFCheadhunter
Все понятно. Без трофеев. Спокойной ночи!
пусть Тебе трофей хотя бы приснится, что ж тут ещё сказать и пожелать....
+5
-3
+2
Ответ CFCheadhunter
Все понятно. Без трофеев. Спокойной ночи!
Теперь после вылета Сити в ЛЧ вряд ли можно ожидать их осечку в АПЛ
+2
0
+2
Слишком уважали Баварию. Надо было быть самим понаглее, тогда бы забили больше.
+3
-1
+2
Ответ Фанат спорта01
Арсенал тупо проиграл из-за физического состояние и из-за тупого календаря АПЛ. Пока Бавария играла в субботу в обед, Арсенал играл в воскресенье вечером. И вообще Бавария спокойно выставила полуосновной состав,пока Арсенал оставлял все силы против Астон Виллы.
Никто не мешал Артете по ходу сезона хотя-бы иногда давать отдых тому же Сака. Но нет. И в результате он во всех последних матчах как выжатый лимон 🤷
+1
0
+1
Ответ Eden Hazard
день ничего не решает. ЛЧ то не во вторник играли. Впервые через 3 суток вторая игра что ли?
День может ничего не решает но вот многие игроки Баварии тупо отдыхали после матча в прошлой неделе и не играли в Бундеслиге.
Пока Арсенал убивался против Топовой виллы всем основным составом.
+1
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Ответ Jaxongir Shodiev
чисто опыт. надеюсь, команду не растащат, еще придёт их время
Что за опыт такой волшебный?
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Ответ Helius
Играли равные команды. Все решил один мяч. Арсенал растерял форму в последнее время, плюс плотный календарь в Англии. На пике формы Арсенал вполне мог пройти такую Баварию
Бы, бы, бы. 20 лет уже эти бы.
+4
-3
+1
Ответ BZB
Бавария и Тухель не заставили сомневаться в обоих матчах. Просто были лучше.
Играли равные команды. Все решил один мяч. Арсенал растерял форму в последнее время, плюс плотный календарь в Англии. На пике формы Арсенал вполне мог пройти такую Баварию
+5
-4
+1
Ответ gninnur esrever*
Бы, бы, бы. 20 лет уже эти бы.
Я вообще редко тут бываю, но тебя то знаю. И отвечать не вижу смысла. Салют.
+1
0
+1
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