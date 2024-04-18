Артета про 0:1 с «Баварией»: «В раздевалке «Арсенала» атмосфера разочарования, не могу найти слов, чтобы приободрить игроков. Разница между командами была совсем небольшой»

Микель Артета отметил, что «Арсенал» огорчен поражением от «Баварии» (0:1).

«Сейчас в раздевалке царит атмосфера опустошения и разочарования. Я не могу подобрать нужных слов, чтобы приободрить команду, а хотелось бы.

Мы старались обыграть команду, у которой богатый опыт. На протяжении всего противостояния разница между командами была совсем небольшой. В какие-то моменты мы были лучше, однако позволили сопернику забить два гола – а это большое преимущество.

Сегодня права на ошибку не было. Мы совершили большую ошибку при обороне штрафной и пропустили. После этого мы многое перепробовали, но было тяжело.

Сейчас нужно быть рядом с футболистами, поддерживать их, потому что именно благодаря им состоялось это путешествие», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.