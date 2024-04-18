Артета про 0:1 с «Баварией»: «В раздевалке «Арсенала» атмосфера разочарования, не могу найти слов, чтобы приободрить игроков. Разница между командами была совсем небольшой»
Микель Артета отметил, что «Арсенал» огорчен поражением от «Баварии» (0:1).
«Сейчас в раздевалке царит атмосфера опустошения и разочарования. Я не могу подобрать нужных слов, чтобы приободрить команду, а хотелось бы.
Мы старались обыграть команду, у которой богатый опыт. На протяжении всего противостояния разница между командами была совсем небольшой. В какие-то моменты мы были лучше, однако позволили сопернику забить два гола – а это большое преимущество.
Сегодня права на ошибку не было. Мы совершили большую ошибку при обороне штрафной и пропустили. После этого мы многое перепробовали, но было тяжело.
Сейчас нужно быть рядом с футболистами, поддерживать их, потому что именно благодаря им состоялось это путешествие», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
Пока Бавария играла в субботу в обед, Арсенал играл в воскресенье вечером.
И вообще Бавария спокойно выставила полуосновной состав,пока Арсенал оставлял все силы против Астон Виллы.
Команда просто не могла прессинговать в максимальном режиме весь матч.
Парень в 22года играет от звонка до звонка и ладно бы играл только в одной половине Поля,но он ещё и пашет в обороне и играет почти 5-м защитником в линию.
Если бы Артета освободил его от черновой работы то было бы намного легче и он бы не умирал в конце каждого сезона.
Пока Арсенал убивался против Топовой виллы всем основным составом.