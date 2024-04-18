Клубов АПЛ нет в полуфинале ЛЧ впервые с 2020 года. Два не вышли из группы, два вылетели в 1/4

В полуфинале Лиги чемпионов нет ни одной английской команды.

Изначально участие в турнире принимали « », « », « » и « ». Первые два клуба не сумели преодолеть групповой этап, остальные вылетели в 1/4 финала.

В последний раз в полуфинале ЛЧ не было ни одного представителя в сезон-2019/20. Тогда турнир выиграла «Бавария», и сейчас продолжающая участие.