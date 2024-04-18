Клубов АПЛ нет в полуфинале ЛЧ впервые с 2020 года. Два не вышли из группы, два вылетели в 1/4

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

В полуфинале Лиги чемпионов нет ни одной английской команды.

Изначально участие в турнире принимали «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Первые два клуба не сумели преодолеть групповой этап, остальные вылетели в 1/4 финала.

В последний раз в полуфинале ЛЧ не было ни одного представителя АПЛ в сезон-2019/20. Тогда турнир выиграла «Бавария», и сейчас продолжающая участие.

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67 комментариев
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Ответ Нефанатик
Странно, что клуб с составом на за 1,5 млрд не смог у себя дома забить больше 1 мяча
А играл он против клуба с составом в 20 млн (хотя по игре порой так и казалось)? 1.24 против 1.04 по трансфермаркту, вот это конечно гигантская разница. Что за бредовый аргумент вообще, такое только глору может прийти на ум.
+78
-19
+59
Ну, будем объективны, МС вполне заслуживал пройти дальше. То, что якобы величайший клуб в истории все 120 минут простоял в своей штрафной весьма красноречиво показывает какого уровня был их соперник. Серия пенальти это вообще рулетка, где всегда найдется своей Бернарду..
+79
-35
+44
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Даже в новости написано, что впервые за 4 года нет в полуфинале лч, разовая акция, да и сила лиги не только по лч определяется.
+29
-5
+24
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну, будем объективны, МС вполне заслуживал пройти дальше. То, что якобы величайший клуб в истории все 120 минут простоял в своей штрафной весьма красноречиво показывает какого уровня был их соперник. Серия пенальти это вообще рулетка, где всегда найдется своей Бернарду..
Странно, что клуб с составом на за 1,5 млрд не смог у себя дома забить больше 1 мяча
+71
-48
+23
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Где ты был, когда они в прошлом все забрали?
Любой кубковый турнир это рандом , то что АПЛ впереди планеты всей , никто в здравом уме спорить не будет
+23
-6
+17
Ответ Мирослав Ковальский
А как же финал Ман Сити Барселона? Местные эксперты с пеной у рта орали, что эти команды встретятся в финале
Особенно ригоберг🤣
+13
-2
+11
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Так говоря лучшая лига мира имеется ввиду не индивидуально сильные стороны , а то что сама лига очень интересная и напряженная , не то что в Лл или в бундеслиги или в серии А где почти что нету конкурентов и титул разыгрывается каждый год между двумя клубами , вот за 15 лет впервые в борьбу вступила баер ливеркузен , а в ЛЛ до сих пор барселона и реал , суть лучшей лиге в том что в Апл до сих пор идет борьба за чемпионство и это лучшее противостояние команды в истории за чемпионство , и да еще в апл есть боксинг дей , в то время как все команды других лиг отдыхают в Апл идет матчи где то 1 месяц , это тоже сказывается потом в играх в лч , так что не надо тут принижать уровень апл только из за того что они не смогли пройти дальше , я сам болел за реал но по игре Сити их просто разнес и это нужно уметь признавать )
+14
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+10
Как же тогда это было прекрасно. Победа моего любимого клуба над Барселоной со счётом 8:2, и как в итоге победа в этой ЛЧ.
Самая красота была, когда в полуфинале оказались по два клуба из Бундеслиги и Лиги 1. Такое уже увидишь очень нескоро! От клубов Бундеслиги и Лиги 1 каждый год уходят ключевые игроки в Ла Лигу и ту же АПЛ, представители которой СРАЗУ ЖЕ интересуются игроками, даже такие клубы, которые ни за что не борются как Кристэл Пэлас, Норвич и Ноттингэм Форест. И клубам из Бундеслиги и Лиги 1 сложно найти на замену таких же топчиков, соответственно высоких результатов в еврокубках добыть сложно.
Хотя и в этом сезоне в полуфинале сыграют ПСЖ, Боруссия Д и Бавария.

Кстати. Как в сезоне 2019/20, так и в сезоне 2023/24 в 1/4 финала ЛЧ вышли Барселона, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. И все трое вылетели уже на этой стадии.
+10
-1
+9
Ответ Pertinax Gandi
Интересно, а когда в полуфиналах последний раз было два клуба из Бундеслиги?
в 2020 году.
+8
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+8
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну, будем объективны, МС вполне заслуживал пройти дальше. То, что якобы величайший клуб в истории все 120 минут простоял в своей штрафной весьма красноречиво показывает какого уровня был их соперник. Серия пенальти это вообще рулетка, где всегда найдется своей Бернарду..
Выбранную тактику тренером показывает, а не уровень Сити. И так было очевидно, что Сити будет 70% времени владеть мячом. А то, что из 70% этого владения было по сути 2 железных момента забить за весь матч, (и я даже не про гол, где ошибка Рюди) это как назвать? Так что, этот матч только показал, как Гвардиола не смог придумать как взломать оборону кроме очевидного «забегайте Карвахаля до смерти»
+10
-4
+6
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Если не брать результат, то сегодняшний матч так и выглядел - команда из суперлиги против команды из обычной лиги))
+7
-1
+6
Ответ Нефанатик
Странно, что клуб с составом на за 1,5 млрд не смог у себя дома забить больше 1 мяча
А то, что 3 забил на Бернабеу, мы, конечно, учитывать не будем.
Странно, что Родри сделал 5 ключевых передач, а весь "королевский клуб" 4.
Странно, что Родри сделал 68 передач в финальную треть, а весь "королевский клуб" 35.
Ощущение было, что играют команды разного уровня.
Это видно было, как одни все время шли в атаку и хотели забить, другие валялись и тянули время.
Во всех компонентах игры Сити был лучше.
Не повезло, бывает.
+9
-4
+5
Не будет пятой путевки - теперь Вилла и ТТХ будут биться до последнего тура. Тоттенхэм неплохо играет с топами + 2 аутсайдера.
Вилле будет тяжеловато,учитывая ещё и ЛК,как бы не поплыли.
+4
0
+4
Ответ a2wai
В первый ковидный сезон Лейпцигу фартануло просто выйти в полуфинал.
Не фартануло, а заслуженно обыграли Тоттенхэм и Атлетико Мадрид!
+4
0
+4
Ну нет и нет.
+3
0
+3
Ответ KING_OF_RUSSIA
А играл он против клуба с составом в 20 млн (хотя по игре порой так и казалось)? 1.24 против 1.04 по трансфермаркту, вот это конечно гигантская разница. Что за бредовый аргумент вообще, такое только глору может прийти на ум.
Так ты теперь открой статистику и сравни удары, угловые, xg - по всем параметрам МС переиграл (а где-то просто стёр в порошок) РМ. То, что благодаря воле случая МС не смог забить больше - это и есть удача Реала в данный момент, а не заслуга тренера. Отоборонялись хорошо, но типа говорить, что стоять в штрафной 120 минут как килька в банке это именно тактический выбор, а не тактическая безысходность - очень странно. Проведи симуляцию большого числа таких матчей, и в 70% МС победит, в остальных будет ничья/поражение, возможно.
+10
-8
+2
Ответ Нефанатик
Странно, что клуб с составом на за 1,5 млрд не смог у себя дома забить больше 1 мяча
Странно, что ТОП клуб с составом 1,3 млрд позорно стоял в своей штрафной тупо отбиваясь и без попыток атаковать.

Даже клубы из середина таблицы АПЛ играют более смело и имеют голевых моментов против МанСити.
+7
-5
+2
Ответ koshaus
Позорно? А не позорно ли иметь громадное преимущество во владении мячом и забить лишь один после рикошета от заща Реала? Реал забил после красивой атаки, оставив в дураках оборону МС и далее играл по счёту. Клубы из середины таблицы АПЛ могут играть с МС как угодно, потому что на кону не стоит проход в полуфинал ЛЧ. Очень глупое сравнение.
1) Это вытекает как раз из того что одна команда всей командой стояла в штрафной. Какой тут позор, если шатанги и перекладины обстучали.

2) Гол был чистый без рикошета.
+3
-1
+2
Ответ Pertinax Gandi
Интересно, а когда в полуфиналах последний раз было два клуба из Бундеслиги?
Те же Бавария и Дортмунд в 2013-м.
+3
-1
+2
Ответ Alimoff84
11 лет расслаблялась пока Алонсо не сделал wow 😮 А в АПЛ могли бы вообще мимо ЛЧ пролететь, как Ливерпуль
Бавария арсенал и мю раскатала, с чего бы ей ниже второго места в апл идти?
+2
0
+2
Интересно, а когда в полуфиналах последний раз было два клуба из Бундеслиги?
+2
0
+2
Ответ Alimoff84
АПЛ как лига становится сильнее как в спортивном плане, так и в финансовом - по этой причине не стоит сильно удивляться. В отличии от других лиг, топ 5-6 АПЛ не могут себе позволить расслабиться во внутреннем чемпионате. Разве что Сити в какой то мере, так как имеют сильную скамейку. Они и возили Реал прилично. Если представить, что Реал играл бы в АПЛ, то и ЛЧ кубков было бы меньше и чемпионств. Моё личное мнение - никак не доказуемое)
Особенно бавария может расслабиться, да?)
+2
0
+2
Зато Испания скатывается всё ниже и ниже. В полуфиналах трёх еврокубков, только одна команда. А ведь Ла Лига раньше славилась не только топами, но и высочайшим уровнем именно средних команд
+2
0
+2
АПЛ как лига становится сильнее как в спортивном плане, так и в финансовом - по этой причине не стоит сильно удивляться. В отличии от других лиг, топ 5-6 АПЛ не могут себе позволить расслабиться во внутреннем чемпионате. Разве что Сити в какой то мере, так как имеют сильную скамейку. Они и возили Реал прилично. Если представить, что Реал играл бы в АПЛ, то и ЛЧ кубков было бы меньше и чемпионств. Моё личное мнение - никак не доказуемое)
+6
-4
+2
Ответ Мирослав Ковальский
Комментарий удален модератором
А где он, кстати?))
+1
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+1
Ответ Мирослав Ковальский
А как же финал Ман Сити Барселона? Местные эксперты с пеной у рта орали, что эти команды встретятся в финале
Ман Сити и Барса финал посмотрять дома,по телику.
+2
-1
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так ты теперь открой статистику и сравни удары, угловые, xg - по всем параметрам МС переиграл (а где-то просто стёр в порошок) РМ. То, что благодаря воле случая МС не смог забить больше - это и есть удача Реала в данный момент, а не заслуга тренера. Отоборонялись хорошо, но типа говорить, что стоять в штрафной 120 минут как килька в банке это именно тактический выбор, а не тактическая безысходность - очень странно. Проведи симуляцию большого числа таких матчей, и в 70% МС победит, в остальных будет ничья/поражение, возможно.
Три лч подряд реал встречается с сити. В двух победа реала, лишь в одной победа сити. Так что ваши 70% как-то не работают
+5
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Зрелищность, плотность конкуренции, заработки, результаты в ЛЧ в последние годы
Ты определись, ЛЧ важна или нет. Зрелищность вещь субъективная.
+2
-1
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так ты теперь открой статистику и сравни удары, угловые, xg - по всем параметрам МС переиграл (а где-то просто стёр в порошок) РМ. То, что благодаря воле случая МС не смог забить больше - это и есть удача Реала в данный момент, а не заслуга тренера. Отоборонялись хорошо, но типа говорить, что стоять в штрафной 120 минут как килька в банке это именно тактический выбор, а не тактическая безысходность - очень странно. Проведи симуляцию большого числа таких матчей, и в 70% МС победит, в остальных будет ничья/поражение, возможно.
В какой порошок Сити стёр? У Сити при таком преимущественно было 2 реальных момента. У Реала - один. Какой здесь порошок? Статистика - это просто красивые цифры.
+1
0
+1
Ответ Меган Лайф
Особенно бавария может расслабиться, да?)
11 лет расслаблялась пока Алонсо не сделал wow 😮
А в АПЛ могли бы вообще мимо ЛЧ пролететь, как Ливерпуль
+2
-1
+1
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