Клубов АПЛ нет в полуфинале ЛЧ впервые с 2020 года. Два не вышли из группы, два вылетели в 1/4
В полуфинале Лиги чемпионов нет ни одной английской команды.
Изначально участие в турнире принимали «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Первые два клуба не сумели преодолеть групповой этап, остальные вылетели в 1/4 финала.
В последний раз в полуфинале ЛЧ не было ни одного представителя АПЛ в сезон-2019/20. Тогда турнир выиграла «Бавария», и сейчас продолжающая участие.
Любой кубковый турнир это рандом , то что АПЛ впереди планеты всей , никто в здравом уме спорить не будет
Самая красота была, когда в полуфинале оказались по два клуба из Бундеслиги и Лиги 1. Такое уже увидишь очень нескоро! От клубов Бундеслиги и Лиги 1 каждый год уходят ключевые игроки в Ла Лигу и ту же АПЛ, представители которой СРАЗУ ЖЕ интересуются игроками, даже такие клубы, которые ни за что не борются как Кристэл Пэлас, Норвич и Ноттингэм Форест. И клубам из Бундеслиги и Лиги 1 сложно найти на замену таких же топчиков, соответственно высоких результатов в еврокубках добыть сложно.
Хотя и в этом сезоне в полуфинале сыграют ПСЖ, Боруссия Д и Бавария.
Кстати. Как в сезоне 2019/20, так и в сезоне 2023/24 в 1/4 финала ЛЧ вышли Барселона, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. И все трое вылетели уже на этой стадии.
Странно, что Родри сделал 5 ключевых передач, а весь "королевский клуб" 4.
Странно, что Родри сделал 68 передач в финальную треть, а весь "королевский клуб" 35.
Ощущение было, что играют команды разного уровня.
Это видно было, как одни все время шли в атаку и хотели забить, другие валялись и тянули время.
Во всех компонентах игры Сити был лучше.
Не повезло, бывает.
Вилле будет тяжеловато,учитывая ещё и ЛК,как бы не поплыли.
Даже клубы из середина таблицы АПЛ играют более смело и имеют голевых моментов против МанСити.
2) Гол был чистый без рикошета.
А в АПЛ могли бы вообще мимо ЛЧ пролететь, как Ливерпуль