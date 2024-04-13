Анчелотти о матче с «Ман Сити»: «Важно избегать потерь, «Реалу» тяжело возвращать мяч»

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Мальоркой» (1:0) в Ла Лиге.

«Иметь преимущество перед воскресным матчем [с «Барселоной»] очень важно, такой была наша цель. Побеждать в гостях у «Мальорки» всегда сложно.

Команда в этом чемпионате выступает очень надежно и стабильно. Не всегда получается играть хорошо, но эта команда всегда борется.

Сегодня был очень сложный матч, очень хорошо играет головой. Я предпочел не выпускать в старте, подумал, что лучше выделить ему больше минут во втором тайме.

В матче с « » важно избегать потерь, потому что нам тяжело возвращать себе мяч. Но и нашим соперникам сложно отбирать мяч у нас», – сказал главный тренер « ».