Анчелотти о матче с «Ман Сити»: «Важно избегать потерь, «Реалу» тяжело возвращать мяч»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Мальоркой» (1:0) в Ла Лиге.
«Иметь преимущество перед воскресным матчем [с «Барселоной»] очень важно, такой была наша цель. Побеждать в гостях у «Мальорки» всегда сложно.
Команда в этом чемпионате выступает очень надежно и стабильно. Не всегда получается играть хорошо, но эта команда всегда борется.
Сегодня был очень сложный матч, Мурики очень хорошо играет головой. Я предпочел не выпускать Милитао в старте, подумал, что лучше выделить ему больше минут во втором тайме.
В матче с «Ман Сити» важно избегать потерь, потому что нам тяжело возвращать себе мяч. Но и нашим соперникам сложно отбирать мяч у нас», – сказал главный тренер «Реала».