Анчелотти о матче с «Ман Сити»: «Важно избегать потерь, «Реалу» тяжело возвращать мяч»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ведат Мурики Эдер Милитао Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Мальоркой» (1:0) в Ла Лиге.

«Иметь преимущество перед воскресным матчем [с «Барселоной»] очень важно, такой была наша цель. Побеждать в гостях у «Мальорки» всегда сложно.

Команда в этом чемпионате выступает очень надежно и стабильно. Не всегда получается играть хорошо, но эта команда всегда борется.

Сегодня был очень сложный матч, Мурики очень хорошо играет головой. Я предпочел не выпускать Милитао в старте, подумал, что лучше выделить ему больше минут во втором тайме.

В матче с «Ман Сити» важно избегать потерь, потому что нам тяжело возвращать себе мяч. Но и нашим соперникам сложно отбирать мяч у нас», – сказал главный тренер «Реала».

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12 комментариев
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В атаке - пошире, в защите - поуже, Карло, не забывай!
+5
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+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
ты попутул, нытьё это главное оружие Клохи во главе с с Иксави и призидентишкой Клохи...
+6
-3
+3
Ответ QWertY
Почему это могут только бегать? Еще и ныть!
Как там МЮ?
+2
-1
+1
Смотрю в Каталонии -11 и у кого-то горит 🤣
+2
-2
0
К сожелению по видимому повторится прошлогодний итог игры в Манчестере но Реал всегда Реал и с ним всегда можно ждать чудес.
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Ответ luu
В атаке - пошире, в защите - поуже, Карло, не забывай!
В атаке смелее, в защите наглее
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