«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Петербурге 16 матчей – с 2012 года

«Зенит» продлил серию без поражений от «Спартака» на своем поле.

Команды сыграли вничью в Фонбет Кубке России – 0:0.

В последний раз красно-белые выигрывали в Санкт-Петербурге 5 мая 2012 года. С тех пор « » провел в гостях у «Зенита» 16 игр и ни разу не победил, потерпев при этом 12 поражений (с учетом победы « » в матче за Суперкубок России и по пенальти в матче группового этапа Кубка).