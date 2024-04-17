«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Петербурге 16 матчей – с 2012 года
«Зенит» продлил серию без поражений от «Спартака» на своем поле.
Команды сыграли вничью в Фонбет Кубке России – 0:0.
В последний раз красно-белые выигрывали в Санкт-Петербурге 5 мая 2012 года. С тех пор «Спартак» провел в гостях у «Зенита» 16 игр и ни разу не победил, потерпев при этом 12 поражений (с учетом победы «Зенита» в матче за Суперкубок России и по пенальти в матче группового этапа Кубка).
Рядом с победой над Наполи)
По центру зала с трофеями из Европы 😂😂😂🤡🤡🤡