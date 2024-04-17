«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Петербурге 16 матчей – с 2012 года

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» продлил серию без поражений от «Спартака» на своем поле.

Команды сыграли вничью в Фонбет Кубке России – 0:0.

В последний раз красно-белые выигрывали в Санкт-Петербурге 5 мая 2012 года. С тех пор «Спартак» провел в гостях у «Зенита» 16 игр и ни разу не победил, потерпев при этом 12 поражений (с учетом победы «Зенита» в матче за Суперкубок России и по пенальти в матче группового этапа Кубка).

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18 комментариев
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Ну и что. Зато в прошлом матче Спартак попал в штангу.
+45
-1
+44
Ответ Selvatore
Спартак в этом сезоне в Петербурге играет успешнее, чем у себя дома 🤔
Конечно, 2 ничьи 0:0, считай целых 2 трофея взяли 🤣
+21
-2
+19
не слишком ли много внимания заштатному середнячку РПЛ?
+13
-4
+9
В 2012м славный матч был в августе: плюха Ромы Широкова, взятый Славой пенальти и 5:0...
+8
0
+8
Ответ Rust Kadus
Зенит не обыгрывает Спартак в Питере 2-ой раз подряд за месяц. Вот вам ещё заголовок.
Очередное событие для клубного музея!!
Рядом с победой над Наполи)
По центру зала с трофеями из Европы 😂😂😂🤡🤡🤡
+6
0
+6
Зенит не обыгрывает Спартак в Питере 2-ой раз подряд за месяц. Вот вам ещё заголовок.
+10
-7
+3
Ответ Red_Marlboro_
Конечно, 2 ничьи 0:0, считай целых 2 трофея взяли 🤣
Могут с полным основанием заменить ромбик на табличку "00"...
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Ну и что. Зато в прошлом матче Спартак попал в штангу.
Ну, вообще-то не попал, насколько помню, а рядом прокатился впритирку)
+4
-1
+3
Ответ Стас Стас
Очередное событие для клубного музея!! Рядом с победой над Наполи) По центру зала с трофеями из Европы 😂😂😂🤡🤡🤡
Еще кубок Штанги на поле Зенита.
+2
0
+2
Спартак в этом сезоне в Петербурге играет успешнее, чем у себя дома 🤔
+2
-1
+1
Ответ pyritanza
Ну, вообще-то не попал, насколько помню, а рядом прокатился впритирку)
если бы попали в штангу все бы на Никольскую вышли)
+2
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И кубок питерской штанги
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Зенит не обыгрывает Спартак 2 матча подряд с 2024 года 🤷🏻‍♂️спортс, как вам заголовок?!
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Ответ Omega-2
Могут с полным основанием заменить ромбик на табличку "00"...
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