«Динамо» вышло во 2-й полуфинал Пути регионов Кубка России, победив «Оренбург» – 4:2. Забили Смолов, Тюкавин, Макаров и Карраскаль

«Динамо» выбило «Оренбург» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Динамо» отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. «Оренбург» ответил голами Мохаммада Горбани и Хорди Томпсона.

Таким образом, «Оренбург» покинул турнир, а «Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Соперник станет известен после жеребьевки сегодня вечером.

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