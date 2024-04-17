«Динамо» вышло во 2-й полуфинал Пути регионов Кубка России, победив «Оренбург» – 4:2. Забили Смолов, Тюкавин, Макаров и Карраскаль
«Динамо» выбило «Оренбург» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «Динамо» отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. «Оренбург» ответил голами Мохаммада Горбани и Хорди Томпсона.
Таким образом, «Оренбург» покинул турнир, а «Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Соперник станет известен после жеребьевки сегодня вечером.
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.00, «Газовик»
- Голы:
- 0:1 – 11 Смолов, 0:2 – 62 Тюкавин, 1:2 – 68 Горбани, 1:3 – 74 Макаров, 1:4 – 82 Карраскаль, 2:4 – 90+2 Томпсон.
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Оренбург –
Ходанович, Сиваков, Малых, Прохин, Сидоров (Оганесян, 68), Марин (Полуяхтов, 68), Башич (Флорентин, 63), Горбани, Гюрлюк (Томпсон, 46), Воробьев (Вера, 63), Куэро.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Майсторович, 75), Даса, Фернандес, Маричаль, Кутицкий (Чавес, 59), Фомин, Макаров, Смолов (Тюкавин, 59), Грулев (Карраскаль, 59), Гладышев (Нгамале, 60).
Удачи и победы Динамо!
С победой Динамо! Удовольствия от игры команды нет.
А тут еще и гол…
Майсторовича поддержим, очень талантливый игрок.
Лукас Вера - красавец. После игры футболку мальчугану местному подарил. А мне перед игрой на программке расписался. Улыбчивый и позитивный чел.
вообще Личка этим не нравится становится - куча молодых и совсем неплохих в Динамо 2 парней бегает, а он выпускает на, можно сказать, товарищеский матч игроков, которых продавать летом надо обязательно, ну или хоть в аренду сдавать......на свою молодежь совсем не смотрит, как обещал раннее..
том состоянии, в котором сейчас находятся Лещук и Шунин.
То есть уровень доверия к Кудравцу близок к нулю. Видимо, не просто так.
волейбол наш, так же, как водное поло было, но про него не слышно вообще нечего..