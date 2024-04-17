«Динамо» вышло во 2-й полуфинал Пути регионов Кубка России, победив «Оренбург» – 4:2. Забили Смолов, Тюкавин, Макаров и Карраскаль

Теги Федор Смолов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Хорхе Карраскаль Денис Макаров Константин Тюкавин онлайны Хорди Томпсон Мохаммад Горбани Футбол

«Динамо» выбило «Оренбург» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Динамо» отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. «Оренбург» ответил голами Мохаммада Горбани и Хорди Томпсона.

Таким образом, «Оренбург» покинул турнир, а «Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Соперник станет известен после жеребьевки сегодня вечером.

Оренбург – Динамо 2:4 (0:1, 2:3)
Дата проведения
17 апреля, 17.00, «Газовик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 11 Смолов, 0:2 – 62 Тюкавин, 1:2 – 68 Горбани, 1:3 – 74 Макаров, 1:4 – 82 Карраскаль, 2:4 – 90+2 Томпсон.
ОренбургХоданович, Сиваков, Малых, Прохин, Сидоров (Оганесян, 68), Марин (Полуяхтов, 68), Башич (Флорентин, 63), Горбани, Гюрлюк (Томпсон, 46), Воробьев (Вера, 63), Куэро.
ДинамоШунин, Паршивлюк (Майсторович, 75), Даса, Фернандес, Маричаль, Кутицкий (Чавес, 59), Фомин, Макаров, Смолов (Тюкавин, 59), Грулев (Карраскаль, 59), Гладышев (Нгамале, 60).
Предупреждения:
Флорентин (90+2), Нгамале (90+2).

Статистика Фонбет Кубка России

58 комментариев
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Карраскаль когда включается, выглядит игроком топ уровня - и техника, и видение поля шикарные. Почаще бы...
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Конечно же неприятно то что происходит сейчас в Динамо, но сегодня опять будем болеть и переживать, за свою команду.
Удачи и победы Динамо!
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Свои дежурные два привозных гола Динамо пропустило! Но на удивление наконец-то забило больше. С победой!
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Классная концовка Оренбурга, говорит комментатор…… смеяться или плакать? Игра Динамо сегодня все подтвердила. Еще раз…..В обороне очень плохо, Шунин как и Моторыгин , А Лещук как Конововалов, Личка с Лещуком такой же как и Кудашов с Коноваловым.

С победой Динамо! Удовольствия от игры команды нет.

А тут еще и гол…
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первый тайм вообще позорный. игра на отбой, подборы проигрывали, гол Смолова случайный, ошибка вратаря. Даса вообще никакой. второй тайм боле мене не плохо играли, но как обычно без привоза не обошлось. Честно говоря при счёте 2-1 думал нас добавят как обычно. Но обошлось на этот раз. Думаю надо начинать ставит Белоруса в рамку.
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С победой сораДники! Но первый гол пропущенный просто позорище!!! Хоть Шунин, хоть Лещук два клоуна!!!
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Караскаль играет , как бог . Мастер высочайшего уровня, когда не ленится . Ну , а Шунин просто король футбола против Лещука. Ну и Майсторовича с дебютом после длительной травмы .
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Что день грядущий нам готовит не дай Бог опять фиаско...
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Ответ argentina10
из первого тайма весь состав сливать надо, из замен еще Нгамале туда же.. вообще Личка этим не нравится становится - куча молодых и совсем неплохих в Динамо 2 парней бегает, а он выпускает на, можно сказать, товарищеский матч игроков, которых продавать летом надо обязательно, ну или хоть в аренду сдавать......на свою молодежь совсем не смотрит, как обещал раннее..
Володь, привет! Давно понятно что он запал на легов и всё время отдает им предпочтение а свои больше лавку шлифуют не взирая на то что они косячат и до сих пор у нас не понятно кого он на очередной матч поставит в основу многие сходятся к тому что он и в Оренбурге этим грешил...
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Шунин опять "бабочку" пустил.
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Ответ Максим Семин
Мне кажется, он мало ленится, особенно во второй половине сезона. Лучший в команде
Согласен. Таким людям надо поймать игру, а потом они получают удовольствие от качества своей работы. Когда пришел , вначале , пижонил, ходил пешком. А сейчас здорово работает.
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+3
Ответ КЕША
Караскаль играет , как бог . Мастер высочайшего уровня, когда не ленится . Ну , а Шунин просто король футбола против Лещука. Ну и Майсторовича с дебютом после длительной травмы .
Мне кажется, он мало ленится, особенно во второй половине сезона. Лучший в команде
+3
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Карраскаль забивает 4 мяч, в ворота Оренбурга!!! Это уже разгром Оренбурга.
+2
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Динамо выигрывает 3-1!!!
Майсторовича поддержим, очень талантливый игрок.
+2
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Поразительно , но ХК и ФК Динамо как два брата в этом сезоне… Вратари и хаос в обороне. Но у ФК вообще безнадежно.😂
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Традиционный привоз от Фернанденса и Шунина. Все усилия команды на свалку !
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Динамовцев поздравляю с победой, хорошая игра была. Оренбург хорошо, что два мяча забил, они в этом матче не заслужили крупного поражения.
Лукас Вера - красавец. После игры футболку мальчугану местному подарил. А мне перед игрой на программке расписался. Улыбчивый и позитивный чел.
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Интервью с бровки прям такие информативные и интересные - заслушаешься. Больший восторг вызывает только трескотня основного комментатора Аксенова.
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Динамо играет вторым составом, первый состав в запасе.
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с Победой, могли конечно крупнее обыгрывать и пропустили приводами. Идём дальше, надеюсь Балтика к нам приедет
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Хорошая была игра, с победой СораДники!!! Оренбург конечно же старался, но Динамо выиграло на классе, когда захотят.
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Выиграли и хорошо. Что-то анализировать тут нет смысла. Все решили индивидуальные действия и индивидуальные ошибки.
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пора рассмотреть вариант игры без вратаря, последний все равно только ловко мячи из сетки вытаскивает
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Жаль Оребург смотел этот матч
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Ответ justbored
То есть мы уже на уровне Нижнего, Виктор?)) Трагично.
Да мы уже ниже плинтуса.
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Ответ Vladimir
первый тайм вообще позорный. игра на отбой, подборы проигрывали, гол Смолова случайный, ошибка вратаря. Даса вообще никакой. второй тайм боле мене не плохо играли, но как обычно без привоза не обошлось. Честно говоря при счёте 2-1 думал нас добавят как обычно. Но обошлось на этот раз. Думаю надо начинать ставит Белоруса в рамку.
из первого тайма весь состав сливать надо, из замен еще Нгамале туда же..
вообще Личка этим не нравится становится - куча молодых и совсем неплохих в Динамо 2 парней бегает, а он выпускает на, можно сказать, товарищеский матч игроков, которых продавать летом надо обязательно, ну или хоть в аренду сдавать......на свою молодежь совсем не смотрит, как обещал раннее..
+1
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+1
Ответ Vladimir
первый тайм вообще позорный. игра на отбой, подборы проигрывали, гол Смолова случайный, ошибка вратаря. Даса вообще никакой. второй тайм боле мене не плохо играли, но как обычно без привоза не обошлось. Честно говоря при счёте 2-1 думал нас добавят как обычно. Но обошлось на этот раз. Думаю надо начинать ставит Белоруса в рамку.
Белоруса сегодня даже в запас не заявили. Это при том составе, который Личка выставил на первый тайм, и
том состоянии, в котором сейчас находятся Лещук и Шунин.
То есть уровень доверия к Кудравцу близок к нулю. Видимо, не просто так.
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Ответ Владимир Никаноров
Володь, привет! Давно понятно что он запал на легов и всё время отдает им предпочтение а свои больше лавку шлифуют не взирая на то что они косячат и до сих пор у нас не понятно кого он на очередной матч поставит в основу многие сходятся к тому что он и в Оренбурге этим грешил...
привет, тезка!!! мне вообще, что то, реально все больше не нравится начинает его игра - не агрессивного прессинга, ни комбинаций интересных, тренерского замысла совсем не видно после сборов.....конкретно в тройке бы остаться..
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Ответ argentina10
привет, тезка!!! мне вообще, что то, реально все больше не нравится начинает его игра - не агрессивного прессинга, ни комбинаций интересных, тренерского замысла совсем не видно после сборов.....конкретно в тройке бы остаться..
Ну ладно хоть выиграли а то начало было не впечатляющим...у нас сегодня ещё одна радость волейбол мужчины вышли в финал с Казанью сойдутся!
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Ответ Владимир Никаноров
Ну ладно хоть выиграли а то начало было не впечатляющим...у нас сегодня ещё одна радость волейбол мужчины вышли в финал с Казанью сойдутся!
это выигрыш для бедных, меня больше пугает, все таки, что самой игры у команды вообще нет, результат делают индивидуальные способности игроков..
волейбол наш, так же, как водное поло было, но про него не слышно вообще нечего..
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