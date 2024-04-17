Гранат о Смолове: «Один из лучших форвардов РПЛ, «Динамо» однозначно стоит продлить с ним контракт. Федор еще в хорошем возрасте, его уход будет большой потерей»

Владимир Гранат считает, что «Динамо» нужно продлить контракт с Федором Смоловым.

«Не радует нас Смолов большой результативностью, наверное, потому, что не играет постоянно. А когда на тебя рассчитывают, то это придает тебе немало уверенности, и ты готов вести игру.

Я считаю, что Федора стоит использовать в основном составе, потому что он – один из лучших форвардов чемпионата России и один из самых ключевых игроков атаки «Динамо», через которого команда часто строит всю игру

Федор еще в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. «Динамо» однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды», – сказал экс-игрок «Динамо».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел за « » 28 матчей в Мир и набрал 7 (4+3) очков. Сегодня он забил «Оренбургу» (4:2) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Действующий контракт с московским клубом истекает в июне 2024 года.