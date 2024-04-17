Гранат о Смолове: «Один из лучших форвардов РПЛ, «Динамо» однозначно стоит продлить с ним контракт. Федор еще в хорошем возрасте, его уход будет большой потерей»

Теги Владимир Гранат Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Гранат считает, что «Динамо» нужно продлить контракт с Федором Смоловым.

«Не радует нас Смолов большой результативностью, наверное, потому, что не играет постоянно. А когда на тебя рассчитывают, то это придает тебе немало уверенности, и ты готов вести игру.

Я считаю, что Федора стоит использовать в основном составе, потому что он – один из лучших форвардов чемпионата России и один из самых ключевых игроков атаки «Динамо», через которого команда часто строит всю игру

Федор еще в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. «Динамо» однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды», – сказал экс-игрок «Динамо».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел за «Динамо» 28 матчей в Мир РПЛ и набрал 7 (4+3) очков. Сегодня он забил «Оренбургу» (4:2) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Действующий контракт Федора Смолова с московским клубом истекает в июне 2024 года.

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14 комментариев
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Возраст хороший, но из Динамо ему лучше уйти.🤔😂
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Что за бред…
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Ответ Abu Ibrahim
Да ладно , на скамейке картины не испортит . Чем идти играть в Урал или Химки .
Это его проблемы куда идти играть. А по поводу не испортит ... В этом и есть проблема нашего футбола и общества в целом. Мы рассуждаем с позиции "Не испортит, не хуже, никому не помешает и т.д." А надо на это смотреть с позиций улучшайзинга. Что он нового и хорошего даст клубу? А сидеть на скамейке с личкой 1.5-2 ляма это слишком жирно для нынешних времён. Может лучше Голенкова купить за 2-3 годовые зп Смолова? Ну или Юшина.
+5
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Гранат что, в карты проиграл или просто смотрит футбол не приходя в сознание?
+4
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"Скажем дружно,##### нужно!"(с)
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шли годы, Смолов и Кокорин все подавали и подавали надежды
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Да не приносит он пользы Динамо.
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Федя никогда звезд не хватал,даже в молодости отовсюду перли,просто для бездарного Граната он звездища.
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Да он такой старый, что Лопыреву помнит, какой ему контракт!?
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забил один сходу, нечего для него не сделал - ошибка молодого воротчика......вся его игра - получал мяч раз 10 и постоянно запарывал перспективную атаку, ноль полезных действий..
Гранат, возьми его себе куда-нить!!!
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Гнать его поганой метлой! Пусть с Гранатом тусует. Один вред от этой Феди
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Ответ Amalfitano
Это его проблемы куда идти играть. А по поводу не испортит ... В этом и есть проблема нашего футбола и общества в целом. Мы рассуждаем с позиции "Не испортит, не хуже, никому не помешает и т.д." А надо на это смотреть с позиций улучшайзинга. Что он нового и хорошего даст клубу? А сидеть на скамейке с личкой 1.5-2 ляма это слишком жирно для нынешних времён. Может лучше Голенкова купить за 2-3 годовые зп Смолова? Ну или Юшина.
Если есть кандидатуры лучше Смолова , то конечно , нужно их брать .
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