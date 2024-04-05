Смолов о ЧМ-2018: «Россия могла оказаться в финале. Англия не была непобедимой, а мы с каждым матчем показывали все более качественный футбол»
Федор Смолов считает, что Россия могла дойти до финала ЧМ-2018.
– Как вы считаете, если бы на чемпионате мира в России получилось выиграть в футбольной лотерее – пенальти, и пройти хорватов, то чего бы мы могли достичь?
– Что можно сказать о том чемпионате мира? Если вы помните, до начала турнира в нас никто не верил.
Просто невероятное количество людей совершенно в нас не верили и поливали грязью, и это действительно очень чувствовалось.
Мы понимали, какой груз ответственности на нас и какое будет давление. Все-таки это был домашний чемпионат мира.
Играя на таких крупных соревнованиях, ты всегда ощущаешь давление, но в другой стране, оно чувствуется меньше и как-то проще.
Если говорить о результате нашей сборной, то основным залогом успеха была усердная работа, проделанная Станиславом Черчесовым и его штабом.
Мы действительно классно подготовились, были очень тяжелые сборы, но при этом отличная атмосфера. Мы были все вместе, и потом мы посчитали с Сашей Самедовым и выяснили, что находились вместе 53 дня, из которых был только один полноценный выходной. Это было как раз после матча с Испанией.
Вообще, на протяжении всего чемпионата мира мы все больше чувствовали и искренне ощущали поддержку всей страны, и это придавало нам очень много сил и уверенности. Мы хотели отблагодарить болельщиков результатами, и, я надеюсь, что нам удалось это сделать.
Отвечая на вопрос про хорватов, то было ощущение, что наша сборная с каждым следующим матчем показывала все более качественный футбол с точки зрения содержания.
И мне кажется, что у нас были хорошие шансы пройти еще дальше, ведь Англия в тот момент не была такой непобедимой командой.
Поэтому, по моему мнению, Россия могла бы оказаться в финале, – сказал нападающий «Динамо» Федор Смолов.
Ты должен был подойти и уверенно пробить, а вместо этого ты мотался по клубам - вот теперь живи с этим, сам виноват.
Эхх, вот как один пенальти, что Федя не забил (уверен, что серия тогда пошла по-другому, забей он), что Криш, может изменить историю...
Разок прыгнули выше головы, а теперь всю дорогу фантазируем "вот, если бы, могло бы быть...". Патриотизм это хорошо, но адекватнее надо свои силы оценивать. Лучше так вылететь и мечтать, чем завершить домашний турнир крупным поражением. Там в матче за 3 место нас бы ждали бельгийцы, которые за последующие годы неоднократно нас крупно выносили. Вряд ли это было бы радостно наблюдать.