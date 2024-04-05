Смолов о ЧМ-2018: «Россия могла оказаться в финале. Англия не была непобедимой, а мы с каждым матчем показывали все более качественный футбол»

Теги Федор Смолов Станислав Черчесов Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов считает, что Россия могла дойти до финала ЧМ-2018.

– Как вы считаете, если бы на чемпионате мира в России получилось выиграть в футбольной лотерее – пенальти, и пройти хорватов, то чего бы мы могли достичь?

– Что можно сказать о том чемпионате мира? Если вы помните, до начала турнира в нас никто не верил.

Просто невероятное количество людей совершенно в нас не верили и поливали грязью, и это действительно очень чувствовалось.

Мы понимали, какой груз ответственности на нас и какое будет давление. Все-таки это был домашний чемпионат мира.

Играя на таких крупных соревнованиях, ты всегда ощущаешь давление, но в другой стране, оно чувствуется меньше и как-то проще.

Если говорить о результате нашей сборной, то основным залогом успеха была усердная работа, проделанная Станиславом Черчесовым и его штабом.

Мы действительно классно подготовились, были очень тяжелые сборы, но при этом отличная атмосфера. Мы были все вместе, и потом мы посчитали с Сашей Самедовым и выяснили, что находились вместе 53 дня, из которых был только один полноценный выходной. Это было как раз после матча с Испанией.

Вообще, на протяжении всего чемпионата мира мы все больше чувствовали и искренне ощущали поддержку всей страны, и это придавало нам очень много сил и уверенности. Мы хотели отблагодарить болельщиков результатами, и, я надеюсь, что нам удалось это сделать.

Отвечая на вопрос про хорватов, то было ощущение, что наша сборная с каждым следующим матчем показывала все более качественный футбол с точки зрения содержания.

И мне кажется, что у нас были хорошие шансы пройти еще дальше, ведь Англия в тот момент не была такой непобедимой командой.

Поэтому, по моему мнению, Россия могла бы оказаться в финале, – сказал нападающий «Динамо» Федор Смолов.

30 комментариев
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И поэтому все так произошло!-Смолов...
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Федя,ты то непосредственно повлиял на события.
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Конечно, могла бы, это был шанс на миллион. Если бы Федя нормально пробил пенальти тогда. Уверен, что вся серия могла бы по-другому сложиться. Понятно, что в финале все равно проиграли бы Франции, но это была бы история на века.
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Англичан бы вряд ли прошли, но праздник в любом случае продолжался бы еще две игры. А ты его у людей украл.
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Аккуратно умолчал о своей роли в четвертьфинале
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Ты убил мечту
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Могла, но ты сыграл хреново
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ты пенальти четко бить научись
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Могла, если бы не ты, тупой павлин.
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Основным напом сборной был и не тренировал пенальти.
Ты должен был подойти и уверенно пробить, а вместо этого ты мотался по клубам - вот теперь живи с этим, сам виноват.
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Качественный футбол , против Уругвая, Испании, Хорватии ...)))
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Россия могла оказаться в финале, но Джордан сделал свое дело)
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Такие рассуждения начинают уже на пенсии, когда воспоминания болельщиков не так свежи. Не припомню, чтобы кто-то другой из того состава говорил такое. Особенно, учитывая, что мы до полуфинала не дотянули.
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Паненка недоделанная )))
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Самое интересное, что вот Федя говорит, что Россия могла бы в финале оказаться, если бы пенальти нормально бы пробили, и тоже самое можно сказать о Роналду и Португалии. Забей Криш пенальти в группе Ирану, выходили бы они с первого места, против России, прошли бы, потом Хорватию прошли бы, потом Англию (их вечные клиенты), и в финале Франция, которую они за 2 года до этого в финале Евро обыграли, но сильнее уже команда с Мбаппе. Был бы интересный финал.

Эхх, вот как один пенальти, что Федя не забил (уверен, что серия тогда пошла по-другому, забей он), что Криш, может изменить историю...
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Купите Феде учебник по пробитию пенальти
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Россия выиграла два матча,потом с треском проиграла,отскочила по пенальти от испанцев,проиграла хорватам по пенальти.
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Заткни уже свой рот и начинай играть, приживалка вечная.
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Сказание про яйки и бабушку...
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хорваты были сильнее и абсолютно справедливо дошли до финала.... но в целом я с ним согласен - англичан мы бы прошли за счет безумной поддержки трибун.
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Если б у нас тренер был хороший, были бы в финале.
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пошёл ты сам знаешь куда, «Федя»
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Да ладно, спасибо за тот турнир, было реально круто. И горечь - это тоже часть игры
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Ответ Этот Райола хочет денег
И поэтому все так произошло!-Смолов...
Финал? Смешно,Федя.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Конечно, могла бы, это был шанс на миллион. Если бы Федя нормально пробил пенальти тогда. Уверен, что вся серия могла бы по-другому сложиться. Понятно, что в финале все равно проиграли бы Франции, но это была бы история на века.
Да не могла бы. А скорее всего, Англия сделала бы с нами то же, что с Украиной тремя годами позже - 4:0, почти без моментов. У Англии - все из АПЛ, а у нас один Черышев тогда из чемпионата Испании был, остальные - РПЛ, а это совсем иной уровень, к которому большинство игроков РПЛ не готовы, что не раз показывали матчи еврокубков.
Разок прыгнули выше головы, а теперь всю дорогу фантазируем "вот, если бы, могло бы быть...". Патриотизм это хорошо, но адекватнее надо свои силы оценивать. Лучше так вылететь и мечтать, чем завершить домашний турнир крупным поражением. Там в матче за 3 место нас бы ждали бельгийцы, которые за последующие годы неоднократно нас крупно выносили. Вряд ли это было бы радостно наблюдать.
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