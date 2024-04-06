Федор Смолов: «Без госденег наш футбол сегодня не может существовать. Но «Краснодар» показывает, что частные клубы за частные деньги – это более правильно»

Федор Смолов высказался о финансировании российских клубов.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть.

Но при этом пример « » показывает нам, что частные клубы за частные деньги – это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать. В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого. Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», – заявил нападающий московского « ».