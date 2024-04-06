Федор Смолов: «Без госденег наш футбол сегодня не может существовать. Но «Краснодар» показывает, что частные клубы за частные деньги – это более правильно»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Политика Спорт-Экспресс деньги Футбол

Федор Смолов высказался о финансировании российских клубов.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть.

Но при этом пример «Краснодара» показывает нам, что частные клубы за частные деньги – это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать. В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого. Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», – заявил нападающий московского «Динамо».

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3 комментария
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Федя красава
Владельцы частных клубов владеют ими в первую очередь для того, чтобы получать с них прибыль. От этого идет стремление оптимизировать бизнес, повысить его эффективность
У гос клубов картинка иная: когда бюджеты бездонные, деньги не считаются, о высокой эффективности проекта можно забыть
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