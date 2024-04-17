Ещенко о Джикии: «При Абаскале он не остался бы в «Спартаке», а с новым тренером – посмотрим. Если он сейчас не играет, это не значит, что не тянет»
Андрей Ещенко высказался о будущем Георгия Джикии в «Спартаке».
– Останется ли Джикия в команде?
– При Абаскале бы не остался, а с новым тренером – посмотрим.
– Но уровень «Спартака» он еще тянет?
– Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет. Мы с вами говорили, что уровень футболистов сейчас не такой, как раньше был.
– Долгий простой не скажется на нем?
– Он сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить – будет играть.
Тем более опыт, понимание игры у него есть. Я не думаю, что это проблема, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.