Ещенко о Джикии: «При Абаскале он не остался бы в «Спартаке», а с новым тренером – посмотрим. Если он сейчас не играет, это не значит, что не тянет»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Ещенко высказался о будущем Георгия Джикии в «Спартаке».

– Останется ли Джикия в команде?

– При Абаскале бы не остался, а с новым тренером – посмотрим.

– Но уровень «Спартака» он еще тянет?

– Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет. Мы с вами говорили, что уровень футболистов сейчас не такой, как раньше был.

– Долгий простой не скажется на нем?

– Он сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить – будет играть.

Тем более опыт, понимание игры у него есть. Я не думаю, что это проблема, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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6 комментариев
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Ну вот есть опыт у Джикии и чего? Как бросался и проигрывал позицию, а потом метался в панике, так и мечется. Разве что за последние три года прибавил в невероятно тактическом лежании на 70-80 минуте
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а другие игроки которые сидят на скамейке тоже по вине тренера???почему джик должен играть а другие нет?потому что он русский?
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То что Джикия уже не тянет, это факт. И как говорится - едет с ярмарки.
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Сегодня выйдет в старте всем все докажет !!
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так его абаскаль посадил не просто так на скамейку
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