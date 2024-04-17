«Соболев и Джикия правильно сделали, закрыв клуб. Футболисту надо восстанавливаться, а не смотреть тренировки и игры». Ещенко о «Бей Беги»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Basement Бей Беги Медиафутбол

Андрей Ещенко рассказал, почему закрылся «Бей Беги» Соболева и Джикии.

– Почему закрылся клуб Соболева и Джикии «Бей Беги», за который вы выступали?

– До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты еще действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Все правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.

«Бей Беги» – клуб, основанный игроками «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией. Команда выступала в Winline Медиалиге и МКС-2022. Лучшее достижение клуба – 4-е место в третьем сезоне МФЛ. В конце 2023-го команда была расформирована.

Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»

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7 комментариев
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уже всё поздно
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А Джикию ещё футболистом можно назвать?
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Ответ alexey102rus
А Джикию ещё футболистом можно назвать?
Он всё ещё получает футболистскую зарплату.
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Ответ Max Semenik
Он всё ещё получает футболистскую зарплату.
Это только называется зарплатой. По факту это какая-то извращённая благотворительность в пользу Джикии
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Ну надеемся за ум возьмутся, сейчас все мысли о Спартаке должны быть, пора возвращать доверие болельщиков!
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Закрытие клуба не сильно помогло
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Кто-то с пенальти бьёт в руки вратарю, а кто-то закрывает клуб. При этом и те и другие - футболисты, но...
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