Ещенко о «Спартаке»: «В коллективе есть разногласия, думаю. Нет сплоченности»

Андрей Ещенко считает, что проблемы «Спартака» связаны с разногласиями в команде.

– « » так и не научился играть без ?

– Вы же сами видите, как мало создают моментов. Значит, сказывается его отсутствие.

– Другого лидера в команде нет?

– Мне кажется, нет вообще сплоченности. Но для нее справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается – его просто перемещают на другую позицию, а другого – сразу убирают.

Думаю, внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание – в этом вся проблема.

– В какой момент эта сплоченность пропала?

– У них много проблем: то не играет, то Промес, то еще что-то. Постоянно меняют состав. Все видно и очевидно, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.