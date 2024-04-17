Ещенко о «Спартаке»: «В коллективе есть разногласия, думаю. Нет сплоченности»
Андрей Ещенко считает, что проблемы «Спартака» связаны с разногласиями в команде.
– «Спартак» так и не научился играть без Промеса?
– Вы же сами видите, как мало создают моментов. Значит, сказывается его отсутствие.
– Другого лидера в команде нет?
– Мне кажется, нет вообще сплоченности. Но для нее справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается – его просто перемещают на другую позицию, а другого – сразу убирают.
Думаю, внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание – в этом вся проблема.
– В какой момент эта сплоченность пропала?
– У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то еще что-то. Постоянно меняют состав. Все видно и очевидно, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.