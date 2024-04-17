Гюндоган о вылете из ЛЧ: «Все было в руках «Барсы», мы сами отдали победу. Просто подарили ее «ПСЖ», это самое обидное»

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Илкай Гюндоган высказался о вылете «Барселоны» от «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

«Барселона» уступила «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4, 4:6 – общий). Каталонцы повели в счете на 12-й минуте. На 29-й минуте защитник Рональд Араухо получил красную карточку, после этого «Барса» пропустила 4 гола. 

«Я очень расстроен, потому что мы были в таком хорошем положении, не только после первого матча, но и забив первый гол. Все было в наших руках, и мы сами отдали победу самым простым образом. Мы просто подарили ее «ПСЖ», и это самое обидное.

Решающие действия, ключевые моменты – они либо вознаградят вас, либо накажут. К сожалению, вчера они нас наказали», – сказал полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган в интервью CBS.

Гюндоган о фоле Араухо на Барколя: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру»

 

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3 комментария
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Эх Илкаюшка, не научили тебя в свое время правильно падать))))
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Ответ Serkan_Ballboy
Комментарий удален модератором
Как прячется, его уже минусуют в других новостях)))
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