Гюндоган о вылете из ЛЧ: «Все было в руках «Барсы», мы сами отдали победу. Просто подарили ее «ПСЖ», это самое обидное»

Илкай Гюндоган высказался о вылете «Барселоны» от «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

« » уступила «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала чемпионов (1:4, 4:6 – общий). Каталонцы повели в счете на 12-й минуте. На 29-й минуте защитник получил красную карточку, после этого «Барса» пропустила 4 гола.

«Я очень расстроен, потому что мы были в таком хорошем положении, не только после первого матча, но и забив первый гол. Все было в наших руках, и мы сами отдали победу самым простым образом. Мы просто подарили ее « », и это самое обидное.

Решающие действия, ключевые моменты – они либо вознаградят вас, либо накажут. К сожалению, вчера они нас наказали», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью CBS.

Гюндоган о фоле Араухо на Барколя: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру»