Лапорта про 27 лет с Nike: «Барса» стоит дороже. У нас должен быть лучший контракт на рынке, сейчас – нет, а мы продаем больше всего футболок в мире»

Жоан Лапорта допустил, что «Барселона» прекратит сотрудничество с Nike.

Ранее сообщалось, что Puma вновь увеличила предложение для «Барсы»: 120-140 млн евро в год и 100 млн подписного бонуса. Nike платит до 105 млн за сезон. Каталонцы также ведут переговоры с датской компанией Hummel.

– Puma хочет войти во вселенную «Барсы»?

– Есть Nike, и есть конкуренты Nike, которые тоже заинтересованы. Это рынок, и рынок говорит нам, что «Барса» стоит больше, чем то, что мы имеем по контракту с Nike.

И есть третий путь: делать форму самим. И все три возможности открыты для нас.

Это очень важное решение. Мы работаем с Nike 27 лет. Мы проводим встречи периодически, они приложили усилия, которые я очень ценю. Но этого недостаточно.

Мы хотим решить, что лучше для «Барсы», выбрать лучший вариант, и в этот момент все варианты на столе.

– Когда будет принято решение? Нам говорят, что это должно быть скоро.

– Когда наступит подходящее время. Собственно, решения на этот счет уже приняты.

– Не проще ли остаться с Nike? Из-за этих 27 лет и из-за того, что они знают клуб.

– Иногда простое – не самое лучшее. И сейчас мы, как всегда, хотим лучшего для «Барсы».

Мы в том периоде нашей истории, когда преодолеваем очень сложную ситуацию, находимся в процессе восстановления экономики клуба, и у «Барсы» должен быть лучший контракт на рынке. Я делал это и в свой первый период в клубе.

Контракт, который у нас сейчас есть, не лучший на рынке, а «Барса» – клуб, который продает больше всего футболок в мире. У нас должен быть лучший контракт на рынке, а если нет, то, к счастью, у нас есть другие варианты, – сказал президент «Барселоны» .

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