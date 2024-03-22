Лапорта про 27 лет с Nike: «Барса» стоит дороже. У нас должен быть лучший контракт на рынке, сейчас – нет, а мы продаем больше всего футболок в мире»

Теги Барселона бизнес Жоан Лапорта Nike игровая форма стиль деньги Футбол

Жоан Лапорта допустил, что «Барселона» прекратит сотрудничество с Nike.

Ранее сообщалось, что Puma вновь увеличила предложение для «Барсы»: 120-140 млн евро в год и 100 млн подписного бонуса. Nike платит до 105 млн за сезон. Каталонцы также ведут переговоры с датской компанией Hummel.

– Puma хочет войти во вселенную «Барсы»?

– Есть Nike, и есть конкуренты Nike, которые тоже заинтересованы. Это рынок, и рынок говорит нам, что «Барса» стоит больше, чем то, что мы имеем по контракту с Nike.

И есть третий путь: делать форму самим. И все три возможности открыты для нас. 

Это очень важное решение. Мы работаем с Nike 27 лет. Мы проводим встречи периодически, они приложили усилия, которые я очень ценю. Но этого недостаточно.

Мы хотим решить, что лучше для «Барсы», выбрать лучший вариант, и в этот момент все варианты на столе.

– Когда будет принято решение? Нам говорят, что это должно быть скоро.

– Когда наступит подходящее время. Собственно, решения на этот счет уже приняты.

– Не проще ли остаться с Nike? Из-за этих 27 лет и из-за того, что они знают клуб.

– Иногда простое – не самое лучшее. И сейчас мы, как всегда, хотим лучшего для «Барсы».

Мы в том периоде нашей истории, когда преодолеваем очень сложную ситуацию, находимся в процессе восстановления экономики клуба, и у «Барсы» должен быть лучший контракт на рынке. Я делал это и в свой первый период в клубе.

Контракт, который у нас сейчас есть, не лучший на рынке, а «Барса» – клуб, который продает больше всего футболок в мире. У нас должен быть лучший контракт на рынке, а если нет, то, к счастью, у нас есть другие варианты, – сказал президент «Барселоны» Лапорта.

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19 комментариев
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А Найк в это время сменяет несменяемый Адидас в сборной Германии.
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Ответ Роман
Ну у вас Месси нет. Какой вам контракт? Раньше на приме могли держаться, хоть от него и больше убытков. Сейчас вы не тот желанный клуб. Реал, Сити, Ливерпуль и некоторые другие предпочтительнее будут для производителя.
Вся суть в том, что Барселона - это всемирно известный бред, у которого болельщики по всему миру: что с Месси, что без.

И такой экипировщик, как Пума, о котором говорится много в последнее время, с большой радостью подпишет контракт и будет делать форму/экипировку/одежду.
Потому что прибыли они получат гораздо больше нежели будут платить ежегодно по контракту.
+18
-6
+12
по идеи правильно говорит , если есть варики надо выбирать лучший , если одинаковые условия, то конечно Найк и долго и уверенно 👟)
+6
-2
+4
Ответ Фанат спорта01
Вроде барсу никто не заставлял подписывать такой контракт. 105млн в год очень даже большие деньги,только Реал получает больше.
контракт был подписан в 2016 году. О чем, черт возьми ты пишешь. Когда его подписывали, он был самым крупным в футболе, больше чем у Манчестер Юнайтед с адидас на 96 млн.
Прошло 8 лет из 10 по контракту и дело Бартомеу, который своими действиями вогнал клуб в долги по уши
+5
-2
+3
Ответ Фанат спорта01
Вроде барсу никто не заставлял подписывать такой контракт. 105млн в год очень даже большие деньги,только Реал получает больше.
Лапорта говорит что кого-то заставили? Есть пума которая готова платить больше, следовательно рынок стал таким. Если контракт позволяет его разорвать и есть финансовый смысл в этом - разорвут, все по договору. Если нет то спокойной отработают год и уйдут к пуме если они также будут давать самый выгодный контракт.
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0
+3
кто сказал Барсе что они продают больше всех футболок в мире? из звёзд Лёва и Гюндо. Оба не шибко популярны а Азии
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+2
Ответ Фанат спорта01
Так можно было бы просто подождать 2года и тихо перейти к Пуме. А Лапорта просит у Найк увеличить выплаты или разорвать контракт по обоюдному соглашению,так как если барса разорвёт контракт в одностороннем порядке они должны будут большую сумму. И ещё выставляет Найк в СМИ в плохом ключе,типо они платят ниже рыночной цены.
Так Пума сейчас предлагает платить не на пару процентов больше, плюс бонус за подписание. Следовательно, найк уже ниже рынка дает. Найк сокращает траты на футбол, вполне возможно что это и их в интересах сделать это быстрее
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Лапорта гениально разводит спонсоров, лучший президент Барсы из всех!
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Ответ Кирилл
Вся суть в том, что Барселона - это всемирно известный бред, у которого болельщики по всему миру: что с Месси, что без. И такой экипировщик, как Пума, о котором говорится много в последнее время, с большой радостью подпишет контракт и будет делать форму/экипировку/одежду. Потому что прибыли они получат гораздо больше нежели будут платить ежегодно по контракту.
Да. От продажи футболок Барсы они в плюс не выйдут. Даже в минус скорее всего, иначе бы Найк предложил улучшенный контракт. Пума просто пытается улучшить узнаваемость и популярность, ожидая рост продаж в обычной одежде
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