Осинькин о 2:0 с «Рубином»: «Игра превращалась в бойню, особенно в 1-м тайме. Надо было соответствовать, хотелось лучше контролировать мяч, больше комбинировать»
Игорь Осинькин высказался о победе «Крыльев» над «Рубином».
«Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» (2:0) в 24-м туре Мир РПЛ.
– Победа далась очень тяжело. Ранний гол, соперник стал очень агрессивен, просто игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме. Нам надо было соответствовать, хотелось, чтобы мы в этот момент лучше контролировали мяч, больше комбинировали.
Я понимаю, что в этих компонентах нам есть о чем говорить, но в целом мы оттолкнулись от игры в обороне, нужно было быть надежными, несмотря на большое давление у наших ворот, мы многое не допустили.
Обычно мы в таких играх чуть лучше делаем контригру. Есть у нас внутренние проблемы. Где‑то подустали, на каких‑то позициях не хватает глубины, но, когда нам тяжело, мы должны терпеть, работать.
– Перестройка в три центральных защитника?
– Сейчас нам не хватает крайних полузащитников. Салтыкова мы использовали вторым нападающим в силу определенных причин. Понимая, что у соперника много больших футболистов, мы хотели разгрузить борьбу на втором этаже.
– Что с Гарре?
– Он очень хотел вернуться и был готов. Мы планировали, что со скамейки он должен был играть, эмоционально у него все стало получатся на тренировках, получал удовольствие, но на предыгровой тренировке получил травму голеностопа. Надеемся, что травма не очень серьезная, – сказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.
«Крылья Советов» набрали 36 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице, обойдя «Спартак» (35).
Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» Булатову. Тренера «Рубина» удалили в перерыве матча