Осинькин о 2:0 с «Рубином»: «Игра превращалась в бойню, особенно в 1-м тайме. Надо было соответствовать, хотелось лучше контролировать мяч, больше комбинировать»

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Бенхамин Гарре Никита Салтыков Футбол

Игорь Осинькин высказался о победе «Крыльев» над «Рубином».

«Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» (2:0) в 24-м туре Мир РПЛ.

– Победа далась очень тяжело. Ранний гол, соперник стал очень агрессивен, просто игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме. Нам надо было соответствовать, хотелось, чтобы мы в этот момент лучше контролировали мяч, больше комбинировали.

Я понимаю, что в этих компонентах нам есть о чем говорить, но в целом мы оттолкнулись от игры в обороне, нужно было быть надежными, несмотря на большое давление у наших ворот, мы многое не допустили.

Обычно мы в таких играх чуть лучше делаем контригру. Есть у нас внутренние проблемы. Где‑то подустали, на каких‑то позициях не хватает глубины, но, когда нам тяжело, мы должны терпеть, работать.

Перестройка в три центральных защитника?

– Сейчас нам не хватает крайних полузащитников. Салтыкова мы использовали вторым нападающим в силу определенных причин. Понимая, что у соперника много больших футболистов, мы хотели разгрузить борьбу на втором этаже.

Что с Гарре?

– Он очень хотел вернуться и был готов. Мы планировали, что со скамейки он должен был играть, эмоционально у него все стало получатся на тренировках, получал удовольствие, но на предыгровой тренировке получил травму голеностопа. Надеемся, что травма не очень серьезная, – сказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Крылья Советов» набрали 36 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице, обойдя «Спартак» (35).

Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» Булатову. Тренера «Рубина» удалили в перерыве матча

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2 комментария
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Осинькин как всегда сдержан и корректен, намекнув о безобразном поведении казанцев ни слова о диком поступке их так называемого "тренера", вызывавшего на драку второго тренера Крылышек. Каков поп, таков и приход.
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