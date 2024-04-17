Шеффилд Юнайтед – Бернли где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Шеффилд Юнайтед и Бернли в 34 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Брэмелл Лэйн».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шеффилд Юнайтед – Бернли
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Бернли
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