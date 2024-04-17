Лутон Таун —Брентфорд: прогноз на матч 20 апреля 2024, Английская Премьер-лига

20 апреля стартует 34 тур чемпионата Англии. В рамках тура сыграют команды, которые ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В Лутоне на поле стадиона «Кенилуэр Роуд» сыграют «Лутон таун» — «Брентфорд». Начало матча в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт. На счету рефери 17 матчей в чемпионате. В среднем за игру арбитр показывает 4,5 желтых карточек и фиксирует 21 фол. На счету арбитра два удаления.

Гости получили статус фаворита матча. Команда выше в турнирной таблице АПЛ и лучше сыграла в пяти последних турах АПЛ. На счету «Брентфорда» три ничья, победа и ничья при разнице голов 7:6. Это 11 результат на данном отрезке сезона. У «Лутон Таун» 18 показатель с тремя поражениями, ничьей и победой, разница голов 5:11. Больше на этой дистанции пропустил только «Брентфорд».

Команды провели 42 очных матча. По победам нет явного лидера: 17 побед «Брентфорда», 15 побед «Лутон Тауна» и 10 ничьих. Разница голов на этой дистанции 59:53. Матч первого круга стал пока единственным в истории противостояния команд в рамках элитного дивизиона. В первой игре «Брентфорд» дома победил 3:1. За «Лутон таун» забил Джакоб Браун, в составе победителей голами отметились Нил Мопе, Бен Ми и Шендон Батист. «Пчелы» имеют превосходство по победам 6:3 в 10 официальных играх, один матч завершился вничью. Разница голов 19:9 в пользу «Брентфорда». У «шляпников» хорошая статистика в домашних играх: четыре победы, ничья и пять поражений при разнице голов 15:15.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», ТБ2,5, победа «Брентфорда» с форой 0.

Лутон Таун

«Шляпники» проводят свой первый сезон в АПЛ и имеют все шансы вылететь в Чемпионшип. В последней игре чемпионата команда на выезде проиграла «Манчестер Сити», но сумела отметиться голом — поражение со счетом 1:5. Единственный гол «шляпников» на счету Росса Баркли. Пропустила команда от Матео Ковачича, Эрлинга Холанда, Жереми Доку и Йошко Гвардиола. Дайки Хашиока на 2 минуте игры записал на свой счет автогол.

«Лутон таун» на 18 месте в турнирной таблице АПЛ с 25 очками. У команды есть шансы не вылететь. От спасительного 17 места всего одно очко, а от 16 строчки два. В 33 играх сезона у команды 6 побед, 7 ничьих и 20 поражений. Разница голов 46:70. Больше пропускает только «Шеффилд Юнайтед» — 84. На домашней арене команда набрала 15 очков, это 18 результат. В 16 играх у «шляпников» 4 победы, 3 ничьи и 9 поражений. Разница голов 24:27.

Результаты «Лутон Тауна» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Манчестер Сити» — «Лутон таун» 5:1;

АПЛ, «Лутон Таун» — «Борнмут» 2:1;

АПЛ, «Арсенал» — «Лутон Таун» 2:0;

АПЛ, «Тоттенхэм» — «Лутон Таун» 2:1;

АПЛ, «Лутон Таун» — «Ноттингем Форест» 1:1.

На отрезке в 10 официальных игр у команды всего одна победа, при двух ничьих и семи поражениях. Разница голов 14:29. На домашней арене у «шляпников» три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 16:19.

Интересные статистические факты по игре «Лутон Тауна» в сезоне:

Самые результативные игроки в АПЛ: Карлтон Моррис 9+4, Элайджа Адебайо 9+0, Росс Баркли 5+4, Алфи Даути 1+7, Чидозе Огбене 4+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Каплотон Моррис 9+5, Росс Баркли 5+6, Элайджа Адебайо 9+0, Алфи Даути 2+6, Чидозе Огбене 5+1;

«Лутон Таун» не победил в 11 из 12 матчей АПЛ;

В 11 из 12 играх «Лутон Тауна» в АПЛ забивали обе команды;

В 5 домашних играх чемпионата у команды всего одна победа;

В 5 домашних играх АПЛ забивают оба соперника;

«Лутон Таун» забивает в 12 домашних играх турнира;

В 4 домашних встречах команда забивает во втором тайме;

«Лутон Таун» пропускает в 13 играх.

В последнем матче из-за травм не играли Том Локьер, Элайджа Адебайо, Чидозие Огбене, Мадс Андерсен, габриэль Ошо и Джакоб Браун.

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Брентфорд

«Пчелы» в игре предыдущего тура дома обыграли главного аутсайдера чемпионата — победа 2:0 над «Шеффилд Юнайтед». Счет в матче открыл автогол Оливера Арбластера на 63 минуте игры. Второй гол был забит уже в компенсированное время, голом отметился Франк Ониика.

«Брентфорд» на 15 месте в турнирной таблице и пока может чувствовать себя в относительной безопасности. Отрыв от зоны вылета 7 баллов. В 33 играх команда набрала 32 очка благодаря 8 победам, 8 ничьим и 17 поражениям. Разница голов 47:58. По игре на чужом поле «Брентфорд» на 16 месте с 11 очками. В 16 играх у «пчел» 3 победы, 2 ничьи и 11 поражений. Разница голов 20:28.

Результаты «Брентфорда» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед» 2:0;

АПЛ, «Астон Вилла» — «Брентфорд» 3:3;

АПЛ, «Брентфорд» — «Брайтон» 0:0;

АПЛ, «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 1:1;

АПЛ, «Бернли» — «Брентфорд» 2:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды всего одна победа и одержана она в последнем туре. До этого у «пчел» было четыре ничьи и пять поражений. Разница голов 13:19. На дистанции в 10 гостевых встреч у команды ничья, победа и восемь поражений при разнице голов 14:22.

Интересные статические факты по игре «Брентфорда» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Брайан Мбеумо 8+3, Йоан Висса 8+1, Нил Мопе 6+3, Матиас Йенсен 3+3, Айвен Тоуни 4+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Нил Мопе 8+3, Брайан Мбеумо 8+3, Йоан Висса 8+1, Матиас Йенсен 4+3, Айвен Тоуни 4+1;

В АПЛ «Брентфорд» не проигрывает в 4 матчах;

Не больше 3 голов забивается в 6 из 8 играх команды в чемпионате;

В 6 из 8 матчей в АПЛ забивают оба соперника;

На выезде «Брентфорд» не побеждает в 5 играх чемпионата;

«Брентфорд» проиграл в 9 из 11 гостевых играх АПЛ;

В 5 играх на выезде команда пропускает во втором тайме, а в 4 гостевых встречах пропускает в первом;

В 5 матчах «Брентфорд» пропускает первым.

В лазарете команды находятся защитники Бен Ми, Аарон Хики и Рико Хенри, хавбеки Кристиан Нергор и Джошуа Да Сильва.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Лутон Таун — Брентфорд

Гости получили статус фаворита матча. Команда показывает более продуктивные результаты в последних встречах. У «Брентфорда» нет поражений в АПЛ в четырех играх: три ничьи и победа. Лучше команда выглядит и по результатам очных встреч. В первом круге была победа 3:1.

Коэффициенты на матч «Лутон Таун» — «Брентфорд» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Лутон Тауна» — 3,28;

Ничья — 3,72;

Победа «Брентфорда» — 2,15;

ТБ2,5 — 1,58;

ТМ2,5 — 2,43;

«Обе забьют — да» — 1,51;

«Обе забьют — нет» — 2,62.

Матч не лишен турнирной мотивации. Хозяева ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Брентфорд» в случае победы над прямым конкурентом заметно упростит задачу не скатиться в зону вылета. В последних матчах обе команды показывают не лучшие результаты, но «пчелы» смотрятся предпочтительнее. Команда после трех ничьих обыграла аутсайдера турнира. Обе команды мотивированы на победу, поэтому можно ждать результативный футбол. Основная ставка на матч «обе забьют — да» и победа «Брентфорда» с форой 0. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,51 и 1,63 на эти исходы.

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