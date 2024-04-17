Лутон – Брентфорд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Лутон и Брентфорд в 34 туре АПЛ.
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лутон – Брентфорд
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Лутон – Брентфорд
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰