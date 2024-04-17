Лутон – Брентфорд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 20 апреля

В субботу, 20 апреля, сыграют Лутон и Брентфорд в 34 туре АПЛ.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лутон – Брентфорд

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Лутон: все новости

Брентфорд: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Лутон – Брентфорд

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰