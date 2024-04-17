Жирона —Кадис: прогноз на матч 20 апреля 2024, Испанская Ла Лига

20 апреля пройдет матч чемпионата Испании по футболу «Жирона» — «Кадис». Команды сыграют в Жироне на поле стадиона «Мунисипал де Монтиливи». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

«Жирона» некоторое время лидировала в Ла Лиги и в домашней игре с одним из претендентов на вылет в Сегунду, получила статус фаворита игры. На отрезке в пять туров чемпионата у команд почти равные результаты. «Кадис» два раза победил и три раза проиграл с общей разностью голов 6:7. У «Жироны» две победы, два поражения и ничья при разнице голов 4:4. Это 13 и 9 результат среди всех команд турнира на этом отрезке чемпионата.

История противостояния команд насчитывает всего 12 игр. По победам равенство 5:5, еще два матча завершились вничью. «Жирона» лидер по голам 14:13. В рамках чемпионата Испании прошли всего три встречи: ничья, по одной победе каждой из команд. В матче первого круга «Жирона» одержала гостевую победу 1:0. Автором единственного гола стал Алеш Гарсия, хозяева с 10 минуты играли в меньшинстве. На домашней арене бело-красных всего одно поражение в шести встречах при одной ничьей и четырех победах. Разница голов 12:4.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», ТБ2,5, победа «Жироны», победа «Жироны» с форой -1,5, ИТБ1,5 «Жироны», гол «Кадиса».

Жирона

Бело-красные в игре 31 тура чемпионата Испании не сумели удержать победу в матче с «Атлетико» Мадрид. Гостевое поражение 1:3. Гости вышли вперед уже на 4 минуте благодаря голу Артема Довбика. Еще до перерыва «матрасники» отыгрались. На 34 минуте Антуан Гризманн сравнял счет с пенальти, а на 6 компенсированной минуте Анхель Корреа забил победный гол. Во втором тайме Гризманн оформил дубль.

В турнирной таблице Ла Лиги команд на третьем месте с 65 очками. Отставание от лидера 13 баллов. Отрыв от пятой строчки 8 очков. У «Жироны» есть все шансы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В 31 игре турнира на счету команды 20 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Разница голов 63:39. «Жирона» на второй строчке по результативности. По игре дома бело-красные на третьем месте с 12 победами, 2 ничьими и 1 поражением. Разница голов 38:16. Команда забила больше всех в домашних встречах.

Результаты «Жироны» в пяти последних матчах:

Ла Лига, «Атлетико» Мадрид — «Жирона» 3:1;

Ла Лига, «Жирона» — «Бетис» 3:2;

Ла Лига, «Хетафе» — «Жирона» 1:0;

Ла Лига, «Жирона» — «Осасуна» 2:0;

Ла Лига, «Мальорка» — «Жирона» 1:0.

На отрезке в 10 официальных матчей у «Жироны» четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 12:14. На домашней арене у бело-красных восемь побед и две ничьи при разнице голов 26:9.

Интересные статистические факты по игре «Жироны» в сезоне:

Самые результативные игроки в Ла Лиге: Артем Довбик 17+5, Савио 8+7, Кристиан Стуани 8+2, Виктор Цыганков 6+4, Алеш Гарсия 3+6, Иан Коуту 1+8;

Самые результативные игроки в сезоне: Артем Довбик 17+7, Савио 10+7, Кристиан Стуани 13+2, Кристиан Португез 5+7, Виктор Цыганков 6+4, Иан Коуту 2+8;

В 7 из 10 матчах «Жироны» в турнире как минимум одна команда не забивала;

В Ла Лиге «Жирона» не проигрывает в 11 домашних матчах: 9 побед и 2 ничьи;

В 6 из 8 домашних играх в турнире забивается как минимум 3 гола;

В 4 домашних матчах «Жирона» забивает «Кадису» во втором тайме;

«Жирона» победила в 13 из 16 играх на домашней арене.

Серьезных кадровых проблем нет.

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Кадис

«Желтые» в игре 31 тура дома проиграли «Барселоне». Поражение с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Жоау Феликс на 37 минуте игры.

«Кадис» идет в зоне вылета во второй дивизион. Команда занимает 18 место и на три очка отстает от спасительного 17 места, отставание от 16 позиции уже шесть баллов. В 31 матче турнира у команды 4 победы, 13 ничьих и 14 поражений. Разница голов 21:41. «Желтые» забивают меньше всех в чемпионате. По результат игр на выезде команда на 18 позиции с 6 ничьими и 9 поражениями. Разница голов 7:23. «Кадис» и «Гранада» единственные команды Ла Лиги, кто не побеждает на выезде в чемпионате. «Желтые» забили меньше всех в выездных матчах.

Результаты «Кадиса» в пяти последних матчах:

Ла Лига, «Кадис» — «Барселона» 0:1;

Ла Лига, «Кадис» — «Гранада» 1:0;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Кадис» 2:0;

Ла Лига, «Кадис» — «Атлетико» 2:0;

Ла Лига, «Райо Вальекано» — «Кадис» 1:1.

На отрезке в 10 официальных игр у команды две победы, четыре ничьи и четыре поражения. Разница голов 6:10. На выезде у команды нет побед: пять поражений и пять ничьих. Разница голов 5:13.

Интересные статические факты по игре «Кадиса» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Ла Лиги: Крис Рамос 5+1, Дарвин Мачис 4+0, Роджер 2+2, Хуанми 3+0, Рубен Алькараз 2+1, Хавьер Эрнандес Каррера 1+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Крис Рамос 5+1, Дарвин Мачис 4+0, Роджер 2+2, Хуанми 3+0, Рубен Алькараз 2+1, Хавьер Эрнандес Каррера 1+2;

«Кадис» без побед в 25 из 27 матчах чемпионата;

«Кадис» не побеждает в гостевых матчах Ла Лиги;

В 4 матчах «Кадиса» в Ла Лиге как минимум один соперник не забивает;

В 5 матчах «Кадиса» в турнире забивается не более 2 голов;

В 7 гостевых матчах «Кадиса» забивается 2 или менее гола;

«Кадис» не забивает более гола в 13 гостевых встречах.

Из-за травм последний матч пропускали Хосе Мари, Луис Эрнандес Родригес, Федерико сан Эметерио.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Жирона — Кадис

«Жирона» один из лидеров чемпионата по игре на домашней арене. Из 10 последних матчей дома команда ни разу не проиграла и победила в 8 встречах. У «Кадиса» заметные проблемы по игре на чужом поле. «Желтые» не побеждали в текущем сезоне, а с учетом прошлого чемпионата, без побед уже в 20 играх на выезде.

Коэффициенты на матч «Жирона» — «Кадис» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Жироны» — 1,41;

Ничья — 4,93;

Победа «Кадиса» — 7,57;

ТБ2,5 — 1,74;

ТМ2,5 — 2,11;

«Обе забьют — да» — 1,94;

«Обе забьют — нет» — 1,88.

Бело-красные имеют шансы финишировать в топ-4 чемпионата Испании и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Хорошие позиции позволяет удерживать домашние матчи, где каталонцы почти не теряют очков. В гостях команда проиграла в пяти играх подряд. Проблемы с гостевыми матчами и у оппонента «Жироны». Учитывая, что гости пока без побед на выезде, сложно ожидать от них победы над мотивированными каталонцами, которые играют дома. Основная ставка — победа «Жироны» с форой -1,5 с коэффициентом 2,12 по линии букмекерской конторы «БетБум».

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