«Валенсия» – «Бетис»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 20 апреля

Теги Валенсия Бетис Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В 32 туре испанской Ла Лиги «Валенсия» дома сыграет с «Бетисом». Поединок состоится в субботу, 20 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени. Игру проведут в Валенсии, на стадионе «Месталья». Синоптики обещают 12 градусов тепла и переменную облачность – футболисты смогут показать хороший уровень игры, а фанаты получат наслаждение от атмосферы испанского футбола.

 

Рекомендованные варианты ставки на игру:

  • победа «Валенсии» или ничья – 1.47;
  • ТБ 2.5 – 1.61;
  • ОЗ нет – 1.78.

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, и при благоприятном развитии событий могут «зацепиться» за место в еврокубках. Правда, коллективам «светит» только участие в Лиге Конференций – Лига Европы довольно далеко от клубов.

При формировании прогноза на поединок обратимся к статистике выступления коллективов в чемпионате Испании, рассмотрим последние пять игр каждой из команд, изучим списки лучших бомбардиров и ассистентов команд, посмотрим списки травмированных и дисквалифицированных игроков. Обратимся к истории противостояния коллективов. Эти данные помогут сделать точный прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис», а вам осмысленную ставку на предстоящую встречу.

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

«Валенсия»

 

«Летучие мыши» занимают сельмое место в турнирной таблице. Команда в 31 матче чемпионата Испании выиграла 13 встреч, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Валенсия» забила 34 гола и пропустила 32 мяча. В активе команды 47 очков, а отставание от зоны Лиги Конференций составляет только три балла.

В последних пяти матчах «Валенсия» выиграла три встречи, в одном поединке сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда забила три гола и пропустила один мяч. Подопечные Рубена Барахи владеют мячом на протяжении 45,8% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Уго Дуро. Испанец наколотил 12 голов в 33 поединках, на втором месте идет Пепелу с пятью голами с пенальти в 33 матчах, на третьей строчке – Роман Яремчук с четырьмя голами в 25 играх.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Диего Лопес. Испанец отдал шесть результативных передач в 32 встречах, на втором месте идет Франсиско Перес Мартинес с четырьмя ассистами в 35 матчах, а на третьей строчке – Хосе Луис Гайя с тремя голевыми передачами в 25 поединках.

В предстоящей встрече из-за травмы колена не сыграют Роман Яремчук и Муктар Диакаби.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 15.04.24 «Осасуна» – «Валенсия» 0:1;
  • 04.04.24 «Гранада» – «Валенсия» 0:1;
  • 30.03.24 «Валенсия» – «Мальорка» 0:0;
  • 17.03.24 «Вильярреал» – «Валенсия» 1:0;
  • 09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» 1:0.

Прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Фейха

«Бетис»

 

Подопечные Мануэля Пеллегрини идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 31 матче чемпионата Испании набрала 45 очков, и на пять баллов отстает от еврокубкового, шестого места в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в 12 поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Бетис» забил 38 голов и пропустил 37 мячей.

В последних пяти матчах команда выиграла одну встречу, а до этого потерпела четыре поражения кряду. «Бетис» наколотил семь голов, но и пропустил 11 мячей. Команда владеет мячом на протяжении 52,4% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Виллиан Жозе. Игрок наколотил 14 голов в 37 поединках. На втором месте идет Иско с семью голами, одним с пенальти в 32 матчах, на третьей строчке расположился Айосе Перес с шестью голами в 31 встрече.

В лазарете команды нет травмированных футболистов. У «Бетиса» нет дисквалифицированных игроков.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 12.04.24 «Бетис» – «Сельта» 2:1;
  • 31.03.24 «Жирона» – «Бетис» 3:2;
  • 17.03.24 «Райо Вальекано» – «Бетис» 2:0;
  • 10.03.24 «Бетис» – «Вильярреал» 2:3;
  • 03.03.24 «Атлетико» – «Бетис» 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис»

 

История противостояния команд насчитывает 142 матча, в которых 70 раз побеждала «Валенсия», еще в 42 играх выигрывал «Бетис». «Валенсия» наколотила 246 голов, «Бетис» ответил 42 мячами. В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 01.10.23 «Бетис» – «Валенсия» 3:0;
  • 04.06.23 «Бетис» – «Валенсия» 1:1;
  • 10.11.22 «Валенсия» – «Бетис» 3:0;
  • 10.05.22 «Валенсия» – «Бетис» 0:3;
  • 23.04.22 «Бетис» – «Валенсия» 1:1.

В предстоящей встрече хозяева – фаворит поединка. Команда показывает относительно неплохой уровень футбола, довольно надежно играет в обороне, но и забивает немного. «Бетис» много забивает и пропускает немало, команда в предыдущей встрече прервала проигрышную серию и наверняка постарается сыграть по принципу: «мы вам забьем сколько захотим, а вы нам – сколько сможете». «Валенсия» же, наоборот, наверняка сыграет в осторожный, закрытый футбол.

Что касается ставки на матч, возьмем ТМ 2.5 за 1.61, ОЗ нет за 1.78. Также можно выбрать двойной шанс – победа «Валенсии» или ничья. В букмекерской конторе «БетБум» такая ставка оценивается в 1.47.

В букмекерских конторах коэффициенты постоянно меняются. За актуальными котировками матча «Валенсия» – «Бетис» можно следить на сайте и в приложениях букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Валенсия – Бетис

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Валенсия – Бетис
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий