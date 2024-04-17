«Валенсия» – «Бетис»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 20 апреля

В 32 туре испанской Ла Лиги «Валенсия» дома сыграет с «Бетисом». Поединок состоится в субботу, 20 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени. Игру проведут в Валенсии, на стадионе «Месталья». Синоптики обещают 12 градусов тепла и переменную облачность – футболисты смогут показать хороший уровень игры, а фанаты получат наслаждение от атмосферы испанского футбола.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Валенсии» или ничья – 1.47;

ТБ 2.5 – 1.61;

ОЗ нет – 1.78.

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, и при благоприятном развитии событий могут «зацепиться» за место в еврокубках. Правда, коллективам «светит» только участие в Лиге Конференций – Лига Европы довольно далеко от клубов.

При формировании прогноза на поединок обратимся к статистике выступления коллективов в чемпионате Испании, рассмотрим последние пять игр каждой из команд, изучим списки лучших бомбардиров и ассистентов команд, посмотрим списки травмированных и дисквалифицированных игроков. Обратимся к истории противостояния коллективов. Эти данные помогут сделать точный прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис», а вам осмысленную ставку на предстоящую встречу.

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«Валенсия»

«Летучие мыши» занимают сельмое место в турнирной таблице. Команда в 31 матче чемпионата Испании выиграла 13 встреч, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Валенсия» забила 34 гола и пропустила 32 мяча. В активе команды 47 очков, а отставание от зоны Лиги Конференций составляет только три балла.

В последних пяти матчах «Валенсия» выиграла три встречи, в одном поединке сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда забила три гола и пропустила один мяч. Подопечные Рубена Барахи владеют мячом на протяжении 45,8% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Уго Дуро. Испанец наколотил 12 голов в 33 поединках, на втором месте идет Пепелу с пятью голами с пенальти в 33 матчах, на третьей строчке – Роман Яремчук с четырьмя голами в 25 играх.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Диего Лопес. Испанец отдал шесть результативных передач в 32 встречах, на втором месте идет Франсиско Перес Мартинес с четырьмя ассистами в 35 матчах, а на третьей строчке – Хосе Луис Гайя с тремя голевыми передачами в 25 поединках.

В предстоящей встрече из-за травмы колена не сыграют Роман Яремчук и Муктар Диакаби.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

15.04.24 «Осасуна» – «Валенсия» 0:1;

04.04.24 «Гранада» – «Валенсия» 0:1;

30.03.24 «Валенсия» – «Мальорка» 0:0;

17.03.24 «Вильярреал» – «Валенсия» 1:0;

09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» 1:0.

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«Бетис»

Подопечные Мануэля Пеллегрини идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 31 матче чемпионата Испании набрала 45 очков, и на пять баллов отстает от еврокубкового, шестого места в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в 12 поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Бетис» забил 38 голов и пропустил 37 мячей.

В последних пяти матчах команда выиграла одну встречу, а до этого потерпела четыре поражения кряду. «Бетис» наколотил семь голов, но и пропустил 11 мячей. Команда владеет мячом на протяжении 52,4% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Виллиан Жозе. Игрок наколотил 14 голов в 37 поединках. На втором месте идет Иско с семью голами, одним с пенальти в 32 матчах, на третьей строчке расположился Айосе Перес с шестью голами в 31 встрече.

В лазарете команды нет травмированных футболистов. У «Бетиса» нет дисквалифицированных игроков.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

12.04.24 «Бетис» – «Сельта» 2:1;

31.03.24 «Жирона» – «Бетис» 3:2;

17.03.24 «Райо Вальекано» – «Бетис» 2:0;

10.03.24 «Бетис» – «Вильярреал» 2:3;

03.03.24 «Атлетико» – «Бетис» 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис»

История противостояния команд насчитывает 142 матча, в которых 70 раз побеждала «Валенсия», еще в 42 играх выигрывал «Бетис». «Валенсия» наколотила 246 голов, «Бетис» ответил 42 мячами. В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

01.10.23 «Бетис» – «Валенсия» 3:0;

04.06.23 «Бетис» – «Валенсия» 1:1;

10.11.22 «Валенсия» – «Бетис» 3:0;

10.05.22 «Валенсия» – «Бетис» 0:3;

23.04.22 «Бетис» – «Валенсия» 1:1.

В предстоящей встрече хозяева – фаворит поединка. Команда показывает относительно неплохой уровень футбола, довольно надежно играет в обороне, но и забивает немного. «Бетис» много забивает и пропускает немало, команда в предыдущей встрече прервала проигрышную серию и наверняка постарается сыграть по принципу: «мы вам забьем сколько захотим, а вы нам – сколько сможете». «Валенсия» же, наоборот, наверняка сыграет в осторожный, закрытый футбол.

Что касается ставки на матч, возьмем ТМ 2.5 за 1.61, ОЗ нет за 1.78. Также можно выбрать двойной шанс – победа «Валенсии» или ничья. В букмекерской конторе «БетБум» такая ставка оценивается в 1.47.

В букмекерских конторах коэффициенты постоянно меняются. За актуальными котировками матча «Валенсия» – «Бетис» можно следить на сайте и в приложениях букмекерской конторы «БетБум».

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