РФС и Фонбет передали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Семшов и Сенников посетили пункт временного размещения и ДЮСШ в Орске

Теги Игорь Семшов Дмитрий Сенников премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу РФС Благотворительность Футбол

РФС и Фонбет помогли пострадавшим от наводнения в Оренбургской области .

В рамках благотворительной программы «ДоброFON» экс-игроки сборной России Игорь Семшов и Дмитрий Сенников привезли еду, воду, лекарства и бытовую технику в пункт временного размещения в Орске.

Также экс-футболисты посетили орскую ДЮСШ «Лидер», пострадавшую в результате паводка.

Фото: t.me/russiancup_official

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3 комментария
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Пусть эту новость прочтет спортдир "Оренбурга", может поймет, как надо себя вести
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перед лицом общей беды всегда нужно сплотиться и помогать.
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