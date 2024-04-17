РФС и Фонбет передали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Семшов и Сенников посетили пункт временного размещения и ДЮСШ в Орске

РФС и Фонбет помогли пострадавшим от наводнения в Оренбургской области .

В рамках благотворительной программы «ДоброFON» экс-игроки сборной России Игорь Семшов и привезли еду, воду, лекарства и бытовую технику в пункт временного размещения в Орске.

Также экс-футболисты посетили орскую ДЮСШ «Лидер», пострадавшую в результате паводка.

Фото: t.me/russiancup_official