Во сколько играют Зенит – Спартак, ФОНБЕТ Кубок России, 17 апреля, время начала матча

Теги Спартак Зенит ФОНБЕТ Кубок России Футбол

В среду, 17 апреля, сыграют Зенит и Спартак в ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Спартак

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Спартак

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