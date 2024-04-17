Во сколько играют Зенит – Спартак, ФОНБЕТ Кубок России, 17 апреля, время начала матча
В среду, 17 апреля, сыграют Зенит и Спартак в ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Спартак
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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