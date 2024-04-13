Зенит — Спартак: прогноз на матч 17 апреля 2024, Кубок России, полуфинал пути РПЛ

17 апреля определится второй финалист Кубка России в рамках пути РПЛ. В Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» сыграют «Зенит» — «Спартак». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Победитель пары сразится с сильнейшим в паре ЦСКА — «Балтика».

Хозяева получили статус фаворита матча и всего противостояния в целом. «Зенит» победил в гостевой игре 1:2 и теперь для прохода в финал достаточно не проиграть на домашней арене. Последний раз «Спартак» побеждал в Санкт-Петербурге в 2012 году. После этого «Зенит» не проигрывал в 15 играх. На выход «Зенита» в следующий раунд коэффициент 1,09, на проход «Спартака» — 8,30.

Противостояние команд насчитывает 169 игр. По общему количеству побед впереди «Спартак» 67:55 при 47 ничьих и разнице голов 269:223 в пользу красно-белых. В рамках Кубка России команды провели 7 матчей. По победам 3:2 впереди «Зенит» при двух ничьих и разнице голов 8:7 в пользу «Спартака». В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью 0:0, дома проиграл 1:3. Ни один результат не устраивает красно-белых, так как для прохода дальше необходима победа в два или более гола. При победе в один матч судьбу противостояния решит серия пенальти.

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽

Рекомендованная ставка: победа «Зенита», ИТБ1,5 «Зенита», ТБ2,5.

Зенит

В последнем туре РПЛ «Зенит» одержал важнейшую победу. Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» 2:1 на выезде, причем пропустили первыми. На 16 минуте голом отметился Лукас Оласа. Сине-бело-голубые забили оба мяча после перерыва. Счет в матче сравнял Матео Кассьерра на 48 минуте, а победный гол с передачи Кассьерры на счету новичка Артура.

Если брать чемпионат России, то команда из Питера на первом месте с 47 очками. Отрыв от «Краснодара» 4 балла. в 23 играх у «Зенита» 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения. В предыдущей стадии плей-офф Кубка России «Зенит» прошел московское «Динамо». Последний Кубок команда выиграла в 2020 году. Всего у команды четыре трофея, столько же, как и у предстоящего соперника.

Результаты «Зенита» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Краснодар» — «Зенит» 1:2;

РПЛ, «Зенит» — «Балтика» 1:0;

Кубок России, «Спартак» — «Зенит» 162;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Зенит» 1:1;

Кубок России, «Зенит» — «Динамо» 2:0.

На отрезке в 10 официальных матчей у сине-бело-голубых шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 14:8. «Зенит» без поражений в восьми играх. На домашней арене у команды восемь побед и две ничьи при разнице голов 16:4.

Интересные статистические факты по игре «Зенита» в сезоне:

Самые результативные игроки в Кубке России: Иван Сергеев 5+0, Матео Кассьерра 3+0, Педро 2+0, Клаудиньо 1+1, Густаво Мантуан 1+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Матео Кассьерра 19+2, Иван Сергеев 11+2, Клаудиньо 4+7, Вендел 4+6, Густаво Мантуан 3+3;

«Зенит» не пропускает в 5 домашних матчах;

В 10 домашних матчах «Зенит» не пропускает более гола;

«Зенит» не проигрывает в 8 официальных играх;

«Зенит» не проигрывает в 15 очных домашних матчах;

«Зенит» обыграл «Спартак» в 11 из 15 матчах на домашней арене.

Из-за проблем со здоровьем игру пропустит Марио Фернандес.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал

Спартак

«Спартак» после неожиданной победы в дерби над «Динамо» на выезде проиграл «Сочи». Поражение с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Ахья Аттият-Аллах на 76 минуте игры.

В плей-офф Кубка России красно-белые были сильнее «Оренбурга», но у команды останется шанс побороться за трофей даже в случае поражения от «Зенита». Последний раз «Спартак» был обладателем Кубка в 2022 году, всего на счету команды четыре трофея. Лидируют в списке лучших кубковых команд ЦСКА с 8 трофеями и «Локомотив» с 9. В РПЛ «Спартак» на шестом месте с 35 очками. На счету команды 10 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Разница голов 29:28.

Результаты «Спартака» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Сочи» — «Спартак» 1:0;

РПЛ, «Динамо» — «Спартак» 1:2;

Кубок России, «Спартак» — «Зенит» 1:2;

РПЛ, «Спартак» — «Урал» 0:0;

Кубок России, «Спартак» — «Оренбург» 3:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у столичного клуба три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 10:10. В статусе гостей у красно-белых две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница голов 6:15.

Интересные статические факты по игре «Спартака» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Кубке России: Александр Соболев 4+1, Срджан Бабич 2+0, Антон Зиньковский 2+0, Леон Классен 2+0, Тео Бонгонда 1+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Александр Соболев 9+6, Тео Бонгонда 5+1, Михаил Игнатов 3+3, Кристофер Мартинс Перейра 3+2, Антон Зиньковский 4+0, Даниил Хлусевич 3+1;

«Спартак» не забивает в 6 из 10 гостевых матчах;

«Спартак» пропустил в 8 из 10 играх на выезде;

«Спартак» без побед в 15 очных матчах в Санкт-Петербурге;

«Спартак» не играет вничью в 10 играх Кубка России;

«Спартак» пропускает в 5 матчах и 9 из 10 играх турнира.

Кадровых проблем с травмированными и дисквалифицированными нет.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России Зенит — Спартак

«Зенит» ожидаемо получил статус фаворита матча. Команда с 2012 года не проигрывает «Спартаку» на домашней арене во всех турнирах. После волевой победы на выезде у «Зенита» стало больше шансов на выход в финал в сравнение с началом противостояния.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Спартак» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Зенита» — 1,57;

Ничья — 4,40;

Победа «Спартака» — 6,20;

ТБ2,5 —1,77;

ТМ2,5 — 2,12;

«Обе забьют — да» — 1,79;

«Обе забьют — нет» — 2,02.

Действующий чемпион подходит к противостоянию после важнейшей победы в Краснодаре. «Спартак» в весенней части сезона не может найти свою игру. Особенно обострились проблемы в линии нападения после потери Квинси Промеса. В последнем туре «Спартак» на выезде проиграл главному аутсайдеру, а победа над «Динамо» во-многом заслуга голкипера бело-голубых, который допустил две одинаковые ошибки. Для ставки на матч можно выбрать победу «Зенита» и ИТБ1,5 «Зенита». Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,57 и 1,60 на эти исходы.

Где смотреть матч Зенит – Спартак

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰