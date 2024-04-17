Кунде об 1:4 от «ПСЖ»: «Трудно играть вдесятером 70 минут против команды такого калибра» 

Жюль Кунде оценил разгром от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой игре « » победила парижан со счетом 3:2. В итоге «блауграна» вылетела из турнира.

«Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них.

Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее», – сказал защитник «Барселоны».

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»