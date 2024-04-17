Кунде об 1:4 от «ПСЖ»: «Трудно играть вдесятером 70 минут против команды такого калибра»
Жюль Кунде оценил разгром от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В первой игре «Барселона» победила парижан со счетом 3:2. В итоге «блауграна» вылетела из турнира.
«Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них.
Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее», – сказал защитник «Барселоны».
Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»
Но да, "сами виноваты" - тут прав. О нелепом фейле Араухо нечего уже добавлять, у большинства юзеров, включая болельщиков Барсы, тут мнение к одному сходится. Но зачем Канселу настолько топорно прыгал в ноги Дембеле, уходящему из штрафной, когда даже мяч уже был не в ней - загадка. И ладно бы реально случайный необязательный стык, как часто бывает при таких пенальти - но ведь намеренно же стелился.
Это же Перес все купил.
Могли такой псж спокойно проходить при такой халявной сетке)
1:0 и шанс у Левандовски к 30 минуте против момента у Мбаппе.
Все было на мази.
Потому что в таком случае «фолов последней надежды» будет нескончаемое количество, потому что лучше удалиться на пару минут чем пропустить гол.
И это очень сильно отразится как на результативности, так и на зрелищности игры.
"Якобы,кабы, бы"эти фразы не принимаются ,ведь это факт!"
Факт, это произошедшее событие. А у тебя сплошное БЫ.
Да -да, желтая, дать пинка выходящему 1 на 1 это желтая)) Продолжай держать в курсе