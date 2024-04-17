Кунде об 1:4 от «ПСЖ»: «Трудно играть вдесятером 70 минут против команды такого калибра» 

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Жюль Кунде оценил разгром от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой игре «Барселона» победила парижан со счетом 3:2. В итоге «блауграна» вылетела из турнира.

«Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них. 

Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее», – сказал защитник «Барселоны».

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»

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104 комментария
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Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
+175
-1
+174
Ну ПСЖ не настолько сильнее, чтоб 4 безответных плюхи схватить. Последняя так вообще. Тер Штеген вас тащил, как мог, а вы футбол смотрели просто, друг другу мячом по заднице лупили. При 1-3 надо было забивать самим, шансы были. Поэтому дело не столько в Париже, сколько в вас самих
+71
-3
+68
Ответ evgen123
Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
Это истеричка на тренерском мостике команду завела, а не успокоила
+66
-19
+47
Ответ Детрит
Ну ПСЖ не настолько сильнее, чтоб 4 безответных плюхи схватить. Последняя так вообще. Тер Штеген вас тащил, как мог, а вы футбол смотрели просто, друг другу мячом по заднице лупили. При 1-3 надо было забивать самим, шансы были. Поэтому дело не столько в Париже, сколько в вас самих
Справедливости ради, последняя банка довольно рандомная, рикошет пришёл прямо в ноги Мбаппе. Да и Париж не то чтобы "не настолько" даже, а вообще, имхо, не сильнее Барсы - первый матч тому доказательство.
Но да, "сами виноваты" - тут прав. О нелепом фейле Араухо нечего уже добавлять, у большинства юзеров, включая болельщиков Барсы, тут мнение к одному сходится. Но зачем Канселу настолько топорно прыгал в ноги Дембеле, уходящему из штрафной, когда даже мяч уже был не в ней - загадка. И ладно бы реально случайный необязательный стык, как часто бывает при таких пенальти - но ведь намеренно же стелился.
+35
-6
+29
До удаления вы играли на равных, после на поле был только псг
+31
-2
+29
За 6 лет первая реальная возможность выйти в финал, и простите, безмозглый Араухо и истеричка на тренерском мостике все завалили, матов не хватает после вчерашнего матча и позора
+29
-3
+26
Ответ evgen123
Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
Все очевидно
Это же Перес все купил.
+37
-16
+21
Середняк Араухо знатно подвёл конечн свою команду
Могли такой псж спокойно проходить при такой халявной сетке)
+39
-20
+19
Ответ Sunfame
Ну если вот по чесноку, на самом деле пропускать 4 в меньшинстве - это слишком много. Если б Барса была дисциплинированной командой, она бы пропустила не больше 2, и довела бы до пенок. Всего лишь надо было поставить глухой бус. Но мы же Барселона, мы не можем в бус, будет в атаку тоже идти. Ну вот и доигрались. Результат вовсе не случаен
Помнится когда Мотту удалили, Интер от Барсы 1 гол пропустил, и все орали в один голос, что Моуриньо автобус устроил, что это не футбол, а по факту это еще и уметь надо такое делать
+10
-1
+9
Ну если вот по чесноку, на самом деле пропускать 4 в меньшинстве - это слишком много. Если б Барса была дисциплинированной командой, она бы пропустила не больше 2, и довела бы до пенок. Всего лишь надо было поставить глухой бус. Но мы же Барселона, мы не можем в бус, будет в атаку тоже идти. Ну вот и доигрались. Результат вовсе не случаен
+10
-2
+8
Ответ Alexander Tryapyshko
Так а че вам тогда в полном составе не игралось то?
Всмысли не игралось?
1:0 и шанс у Левандовски к 30 минуте против момента у Мбаппе.
Все было на мази.
+4
0
+4
Ответ Wintersun
Еще пара таких судьбоносных удалений в больших матчах и Фифа созреет для изменений в правилах. Ну, это реально же почти приговор любой команде даже такой, как Барселона. Нужно удалять как в хоккее на несколько минут, например.
Ну это вообще бред полный, на мой взгляд.

Потому что в таком случае «фолов последней надежды» будет нескончаемое количество, потому что лучше удалиться на пару минут чем пропустить гол.
И это очень сильно отразится как на результативности, так и на зрелищности игры.
+5
-2
+3
Ответ evgen123
Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
Ладно ещё я могу Араухо понять, что в стрессовой ситуации мог принять неверное решение, всё же делается на высокой скорости. Но пенальти это провал, таких очевидных и бессмысленных я ещё не видел
+3
0
+3
Ответ Детрит
Ну ПСЖ не настолько сильнее, чтоб 4 безответных плюхи схватить. Последняя так вообще. Тер Штеген вас тащил, как мог, а вы футбол смотрели просто, друг другу мячом по заднице лупили. При 1-3 надо было забивать самим, шансы были. Поэтому дело не столько в Париже, сколько в вас самих
вот о шансах тоже бы стоит поговорить. Лёва запорол 2 100% момента, при 1-3 и 1-4. в 1/4 игрок такого калибра и с такой личкой забивать обязан хотя бы один из них. мало того, что он уже итак давно сзади не отрабатывает, так и перестал забивать верняки. держать его в команде ради пары матчей в году удачных - нонсенс.
+4
-1
+3
Ответ xDe xDe
Справедливости ради, последняя банка довольно рандомная, рикошет пришёл прямо в ноги Мбаппе. Да и Париж не то чтобы "не настолько" даже, а вообще, имхо, не сильнее Барсы - первый матч тому доказательство. Но да, "сами виноваты" - тут прав. О нелепом фейле Араухо нечего уже добавлять, у большинства юзеров, включая болельщиков Барсы, тут мнение к одному сходится. Но зачем Канселу настолько топорно прыгал в ноги Дембеле, уходящему из штрафной, когда даже мяч уже был не в ней - загадка. И ладно бы реально случайный необязательный стык, как часто бывает при таких пенальти - но ведь намеренно же стелился.
А что предшествовало рикошету на Мбапе ты забыл?
+4
-1
+3
Ответ evgen123
Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
Хорошо что Пеп его сбагрил. Уверен в прошлом году требл с ним точно не взяли
+3
0
+3
Ответ evgen123
Уже миллион раз указали на тупую ошибку Араухо. В параллельном матче при выходе Мораты один на один, его не сбивали и он не забил. Дальше идиотство продолжил Канселу - ЗАЧЕМ подкатываться сзади игроку в штрафной, когда мяч уходит в сторону от ВОРОТ??? Эта ошибка ещё тупее.
Наглядно, почему Гвардиола избавился от него безоговорочно.
+2
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Ну шикарный это перебор конечно, неплохой да. Если он шикарный то какие тогда Пуйоль, Тиаго Силва и прочие?
+2
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+2
Ответ Денис Гончаров
Ну шикарный это перебор конечно, неплохой да. Если он шикарный то какие тогда Пуйоль, Тиаго Силва и прочие?
Ну в топ 10 лучших ЦЗ мира на данный момент он точно входит
+2
-1
+1
Ответ Scorpio
не вижу на ветках рычагбера, климова и гюру так сказать, ни лиц к осмотру, ничего, бгг
Псж победил и не важно . Барселона старалась , но это не помогло. Достойное поражение и это надо принять .
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Распиаренный Кубарси?
Нет, защитник с шикарным первым пасом и видением поля. А так же в свои 17 лет спокойно сдерживающий Мбаппе, а вот Араухо это обезьяна без мозгов.
+4
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Ответ SPAIN 2010
Помнится когда Мотту удалили, Интер от Барсы 1 гол пропустил, и все орали в один голос, что Моуриньо автобус устроил, что это не футбол, а по факту это еще и уметь надо такое делать
а когда Терри удаляли там же и Челси в меньшинстве сделал 2-2, выйдя в финал?
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+1
Ответ rusya_10
А когда в матче Арсенал-Бавария игрок Арсенала сыграл рукой в штрафной, то тут арбитр усмотрел детскую нелепую ошибку , это другое! Судья понимая, что 20 минута матча, то же мог включить понимание и человечность, разумеется это никаким образом не оправдывает действия Араухо..
Это полуфинал ЛЧ, а не детский турнир. Нужно уметь держать голову холодной.
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Ответ Almaz1995
Не понимаю хейт в сторону Барсы? Во первых Араухо ?я не считаю это фолом последней надежды ,тут желтая карточка ,а не красная,судья переборщил! Во вторых когда встречаются две топ команды и одна команда остается в меньшенстве,то ясное дело уровень команд меняется ,если было 50/50,то теперь это 25/75 ,думаю перевес сил приличный(т.е позорной игры тут нет) А третьих я скажу это ,потому что это факт и этому место быть,а именно Барса играла на равных до удаления ,не будь этого случая ,Барса бы прошла дальше "Якобы,кабы, бы"эти фразы не принимаются ,ведь это факт!
фанатик бредит.
"Якобы,кабы, бы"эти фразы не принимаются ,ведь это факт!"

Факт, это произошедшее событие. А у тебя сплошное БЫ.
Да -да, желтая, дать пинка выходящему 1 на 1 это желтая)) Продолжай держать в курсе
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Араухо мощный с хорошей физикой тупой защитник. Он мне это ещё раз доказал. Он ещё при Месси столько таких мячей привозил. Как говорится: Сила есть,ума не надо.
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А против кого тебе играть будет легко, имея на одного меньше, против Кадиса или Альмерии? Сомневаюсь
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ПСЖ вчера был хорош и до удаления- они хорошо заперли каталонцев и высоко прессинговали. Удаление железное и очень глупое. После этого тоже не каждая команда могла так растаскать Барселону даже в меньшинстве. Единственное,что могло помочь-это пенальти на Гюндогане. Причем нарушал не Маркиньос,а Витинья,который сделал касание на скорости и заплел немцу ноги. Почему вар даже не рассмотрел эпизод- непонятно. В поле судья мог не увидеть,но на повторе все очевидно.
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Так а че вам тогда в полном составе не игралось то?
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Ответ Igor Ryabchikov
Странно требовать от Барселоны автобусной игры.
странно от нее требовать полуфинала ЛЧ)
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нынешний Лёва - ещё минус игрок на поле
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