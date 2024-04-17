Хавбек «ПСЖ» Витинья о выходе в 1/2 ЛЧ: «Наши болельщики, думаю, были единственными, кто верил»

Витинья оценил выход «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане обыграли «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:3).

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. И вот мы в полуфинале, надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой эта игра будет выиграна. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру», – сказал полузащитник « ».