Хавбек «ПСЖ» Витинья о выходе в 1/2 ЛЧ: «Наши болельщики, думаю, были единственными, кто верил»

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Витинья Футбол

Витинья оценил выход «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане обыграли «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:3).

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. И вот мы в полуфинале, надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой эта игра будет выиграна. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру», – сказал полузащитник «ПСЖ».

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14 комментариев
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Полностью заменил Вератти а казалось Марко незаменим. И плюс нет ненужных удалений в важных матчах💪🇨🇵
+25
-2
+23
Ответ messi_leo
…верил во французские бабосы
Как же похорошел ПСЖ, после того как отправил тебя в бургер лигу.
+16
-8
+8
…верил во французские бабосы
+15
-11
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно будут ли болельщики Барсы вспоминать этот матч как они делают это с матчем в Барсе в свое время с результатом 6:1напомню тогда в общем противостоянии общий счёт был 6:5. Кажется Псж отомстил даже лучше поскольку счёт в общем матче этого противостояния 6:4 в пользу Псж.?
ПСЖ ещё в 21-м году накидал им 4 гола на спотифае.
+7
-4
+3
У сборной Португалии... да и вообще в мире.. появился еще один классный игрок.
+2
0
+2
Ответ Крушение баварского драндулета
Как же похорошел ПСЖ, после того как отправил тебя в бургер лигу.
И его бразильского друга😁
+4
-2
+2
вот за Витинью рад, особенно после того, что вчера прочитал, что он один в ПСЖ заступился за юного парня, которого бил Неймар. Один-единственный человек в команде. Значит не только футболист хороший, но и как человек молодец. Уважение ему.
Надеюсь, что продолжит развиваться и отлично сыграет на Евро за Португалию.
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Ответ che kaif
Полностью заменил Вератти а казалось Марко незаменим. И плюс нет ненужных удалений в важных матчах💪🇨🇵
Бокс-ту-бокс который умеет на поле все. Незаметный герой, занимающийся черновой работой. Вчера очень классно показал на, что способен.
0
0
0
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно будут ли болельщики Барсы вспоминать этот матч как они делают это с матчем в Барсе в свое время с результатом 6:1напомню тогда в общем противостоянии общий счёт был 6:5. Кажется Псж отомстил даже лучше поскольку счёт в общем матче этого противостояния 6:4 в пользу Псж.?
Тот камбэк это уже история на века .
+3
-3
0
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно будут ли болельщики Барсы вспоминать этот матч как они делают это с матчем в Барсе в свое время с результатом 6:1напомню тогда в общем противостоянии общий счёт был 6:5. Кажется Псж отомстил даже лучше поскольку счёт в общем матче этого противостояния 6:4 в пользу Псж.?
будем вспоминать как вы Эвребе и Атейкина
+1
-1
0
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