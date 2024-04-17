«ПСЖ» – 1-й французский клуб, прошедший в ЛЧ дальше после поражения дома в 1-м матче
«ПСЖ» обыграл в гостях «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В первой игре парижане уступили дома «блаугране» со счетом 2:3.
Таким образом, «ПСЖ» стал первым в истории французским клубом, преодолевшим раунд плей-офф в ЛЧ после поражения в первом матче на своем поле.
«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут
Глянь таблицу коэффициентов УЕФА и заодно обрати внимание на количество голландских клубов в плей-офф (подсказка - ровно ноль).
Так что без шансов, Эредивизи не сможет обогнать французов даже теоретически
ICI C’EST PARIS
Спасибо, что выбили Барсу из ЛЧ. Их успеха я точно не хотел.
P.S.было б очень символично, учитывая что Марсель - французский клуб. взявший 1-й розыгрыш ЛЧ в действующем формате, и путь ПСЖ будет клубом, взявшим последний розыгрыш в этом формате))