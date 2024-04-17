«ПСЖ» – 1-й французский клуб, прошедший в ЛЧ дальше после поражения дома в 1-м матче

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» обыграл в гостях «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой игре парижане уступили дома «блаугране» со счетом 2:3.

Таким образом, «ПСЖ» стал первым в истории французским клубом, преодолевшим раунд плей-офф в ЛЧ после поражения в первом матче на своем поле.

«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут

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21 комментарий
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Вот байер например первый клуб из леверкузена с двумя чехами в составе выигравший бундеслигу
+22
-4
+18
Как же похорошел ПСЖ без месси. Вот что значит скинуть балласт, от которого в плей-оффе пользы как от козла молока
+29
-11
+18
Ответ Flow market Victor Mercedes
где же они такие молодцы были в 1ом матче и матче с Клермоном?
С Клермоном играл 5 ый состав🤣
+12
-1
+11
Ответ che kaif
ПСЖ» – 1-й французский клуб, взявший требл Новость из будущего
Квадрупл. Есть ещё Суперкубок. С победой, бро!
+8
-1
+7
Ответ Эд
Лига-1 совсем недавно выходила из топ-5, скоро Голландская Эредивизи будет выше
Доброе утро хейтерам)
Глянь таблицу коэффициентов УЕФА и заодно обрати внимание на количество голландских клубов в плей-офф (подсказка - ровно ноль).
Так что без шансов, Эредивизи не сможет обогнать французов даже теоретически
+7
-2
+5
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Квадрупл. Есть ещё Суперкубок. С победой, бро!
С Победой, друзья 🔴🔵🔥

ICI C’EST PARIS
+4
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+4
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Квадрупл. Есть ещё Суперкубок. С победой, бро!
Взаимно ждем финала минимум💪
+3
0
+3
Ответ Небеса
Ой, заминусили) а почему бы и нет? А вдруг
Хейтеров много )) потому что ПСЖ растет и прибавляет. Глорам бавар проектов барс и реалов становится тесно.бегают минусят
+5
-3
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Ответ Neclerque
С Победой, друзья 🔴🔵🔥 ICI C’EST PARIS
Поздравляю!
+1
0
+1
Ответ Neclerque
С Победой, друзья 🔴🔵🔥 ICI C’EST PARIS
Allez Les Rouge et Bleu 🍻🍻🔥🔥
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Ответ che kaif
Хейтеров много )) потому что ПСЖ растет и прибавляет. Глорам бавар проектов барс и реалов становится тесно.бегают минусят
Не знаю кто как, а я как раз хотел, чтобы в полуфинал вышли именно Дортмунд и ПСЖ. Если вдруг Бавария не выиграет ЛЧ, то пускай это сделает кто-то из этих двух клубов. Очень красивая история. Оба клуба были в группе смерти, и они снова сыграют между собой.

Спасибо, что выбили Барсу из ЛЧ. Их успеха я точно не хотел.
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Какие узко подобранные критерии
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Ответ che kaif
ПСЖ» – 1-й французский клуб, взявший требл Новость из будущего
Ой, заминусили) а почему бы и нет? А вдруг
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Ответ che kaif
ПСЖ» – 1-й французский клуб, взявший требл Новость из будущего
тсссссс!.... пусть это будет маленьким сюрпризом для всех)))
P.S.было б очень символично, учитывая что Марсель - французский клуб. взявший 1-й розыгрыш ЛЧ в действующем формате, и путь ПСЖ будет клубом, взявшим последний розыгрыш в этом формате))
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