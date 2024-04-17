«ПСЖ» – 1-й французский клуб, прошедший в ЛЧ дальше после поражения дома в 1-м матче

«ПСЖ» обыграл в гостях «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала чемпионов.

В первой игре парижане уступили дома «блаугране» со счетом 2:3.

Таким образом, «ПСЖ» стал первым в истории французским клубом, преодолевшим раунд плей-офф в ЛЧ после поражения в первом матче на своем поле.

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