Дембеле забил «Барсе» в плей-офф ЛЧ столько же, сколько за «блауграну» на этой стадии турнира – по 2 гола

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле забил «Барселоне» два гола в плей-офф Лиги чемпионов.

Вингер «ПСЖ» поразил ворота каталонцев в ответном (4:1) и первом (2:3) матчах 1/4 финала.

Примечательно, что ранее Дембеле также забил два гола за «Барселону» в плей-офф турнира.

Дембеле сделали свиньей, жгли его футболку – а он опять забил «Барсе»! Запустил камбэк

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16 комментариев
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Очередной топ трансфер Барселоны. Купили за 160. Отдали за 25 и Дембеле выбивает Барселону из ЛЧ

Напомнило трансфер Коутиньо, которого так же купили за 160, отдали бесплатно и он вытер ноги об Барселону, когда он вышел на замену и унизил кабинет
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Этот уже традиция наказать Барсу
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А чего они ждали? Жгли его футболки, смеялись и травили. Он и получил прилив энергии, чтоб продырявить Барсу
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Дембеле и Мбаппе это конечно всем понятно какие молодцы, а мне вот Барколя понравился. Шустрый, неглупый и техничный паренек. Хочется, чтобы стал звездой.
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Не смотрю фарм лигу, как Дембеле с такой четкой реализацией в этих матчах, забил всего за этот сезон 3 или 4 гола КАК?
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Мда. Раньше Реал выбивали бывшие игроки - Мориентес, Мората.
Теперь Барселону
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«Мавр сделал свое дело...»
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Ответ Asad Nizamov
Не смотрю фарм лигу, как Дембеле с такой четкой реализацией в этих матчах, забил всего за этот сезон 3 или 4 гола КАК?
Дембеле не так часто бьет, в среднем не выше 1,6 ударов за игру, у того же Мбаппе 4,5 за игру
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Решил повторить то же что и на PlayStation
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Второй Коутиньо
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Ответ Мирослав Ковальский
Очередной топ трансфер Барселоны. Купили за 160. Отдали за 25 и Дембеле выбивает Барселону из ЛЧ Напомнило трансфер Коутиньо, которого так же купили за 160, отдали бесплатно и он вытер ноги об Барселону, когда он вышел на замену и унизил кабинет
Все таки трансферы Дембеле, Коутиньо и Гризмана худшие в истории футбола.
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Ответ Asad Nizamov
Не смотрю фарм лигу, как Дембеле с такой четкой реализацией в этих матчах, забил всего за этот сезон 3 или 4 гола КАК?
Потому что у Дембеле не реализация, а рандом. Сегодня он попал, а потом целый месяц будет пулять на трибуны. Уж поверь многолетнему наслаждению от этого «топаря».
То есть мало того, что Араухо удалился по тупости, Канселу рубанул на пенку и Кунде вынес в филе Фермина («гениальность» в своих мелочах), так ещё и гроза африканских воробьёв вдруг начала попадать. Лепота😐
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