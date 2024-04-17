Дембеле забил «Барсе» в плей-офф ЛЧ столько же, сколько за «блауграну» на этой стадии турнира – по 2 гола

Усман Дембеле забил «Барселоне» два гола в плей-офф Лиги чемпионов.

Вингер « » поразил ворота каталонцев в ответном (4:1) и первом (2:3) матчах 1/4 финала.

Примечательно, что ранее Дембеле также забил два гола за «Барселону» в плей-офф турнира.

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