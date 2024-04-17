Дембеле забил «Барсе» в плей-офф ЛЧ столько же, сколько за «блауграну» на этой стадии турнира – по 2 гола
Усман Дембеле забил «Барселоне» два гола в плей-офф Лиги чемпионов.
Вингер «ПСЖ» поразил ворота каталонцев в ответном (4:1) и первом (2:3) матчах 1/4 финала.
Примечательно, что ранее Дембеле также забил два гола за «Барселону» в плей-офф турнира.
Дембеле сделали свиньей, жгли его футболку – а он опять забил «Барсе»! Запустил камбэк
Напомнило трансфер Коутиньо, которого так же купили за 160, отдали бесплатно и он вытер ноги об Барселону, когда он вышел на замену и унизил кабинет
Теперь Барселону
То есть мало того, что Араухо удалился по тупости, Канселу рубанул на пенку и Кунде вынес в филе Фермина («гениальность» в своих мелочах), так ещё и гроза африканских воробьёв вдруг начала попадать. Лепота😐