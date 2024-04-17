«ПСЖ» 21 раз бил по воротам «Барсы», 9 – в створ. У каталонцев 8 ударов – и 3 в створ во 2-м тайме, когда они играли в меньшинстве

«ПСЖ» нанес девять ударов в створ ворот «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.

Команда тренера обыграла «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала .

С 29-й минуте каталонский клуб играл в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

За матч « » нанес 9 ударов (7-м во втором тайме) в створ ворот «Барселоны», 21 – в сторону ворот.

Команда тренера нанесла 4 удара в створ ворот (3 – во втором тайме) и 8 – в сторону ворот.

«ПСЖ» превзошел соперника по владению мячом – 62% против 38%.