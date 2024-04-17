«ПСЖ» 21 раз бил по воротам «Барсы», 9 – в створ. У каталонцев 8 ударов – и 3 в створ во 2-м тайме, когда они играли в меньшинстве

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«ПСЖ» нанес девять ударов в створ ворот «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.

Команда тренера Луиса Энрике обыграла «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

С 29-й минуте каталонский клуб играл в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

За матч «ПСЖ» нанес 9 ударов (7-м во втором тайме) в створ ворот «Барселоны», 21 – в сторону ворот.

Команда тренера Хави нанесла 4 удара в створ ворот (3 – во втором тайме) и 8 – в сторону ворот.

«ПСЖ» превзошел соперника по владению мячом – 62% против 38%.

17 комментариев
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А забавно конечно получилось - отдать абсолютно свой полуфинал довольно слабому ПСЖ. Жаль.
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Сами во всем виноваты,
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Ответ ОттоДракула
И этот довольно слабый псж в очередной раз вытер ноги об всемогущую Барселону.
Откуда столько пафоса у вас?)) псж вытер ноги»)) почему до удаления не вытирал, а скорее было наоборот?))
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Спасибо Араухо, ты просто уничтожил будущее барсы, привет рафе Маркесу, это просто пзд
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Как же хорош ПСЖ без пешехода. Стоило только избавиться от него как сразу дела улучшились. 👌
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первый раз вижу, как варсу судили как положено, не прокатили их выпрашивания фолов и постоянные нарушения с их стороны
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Лева - ну как так можно, ну были же шансы …… просто пзд ……… просто кошмар !!!! Так тупо про…..ть шансы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Эркинбек Апаканов
Счёт по игре. Барса должна получить минимум 6 .
Комментарий удален модератором
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален модератором
Вот она, вот она вся сущность фанатов барселоны. Проиграли с позором, так еще на национальной почве оскорбления и стереотипы!
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Ответ Евгений Орлов
Спасибо Араухо, ты просто уничтожил будущее барсы, привет рафе Маркесу, это просто пзд
С Араухо всё ясно, а что Хави? Тренер должен своим примером заряжать и мотивировать всю команду. А если он при незапланированных сложностях начинает ругаться с судьями, крушить всё вокруг и в итоге удаляется, то какие выводы сделают игроки? Араухо и сделал в принципе.
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Ответ Евгений Орлов
Спасибо Араухо, ты просто уничтожил будущее барсы, привет рафе Маркесу, это просто пзд
Вы ж зимой рассказывали, что араухо супертоп и бавария его за 120 должна забирать
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