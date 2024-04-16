У Дембеле 2 гола в двух матчах с «Барсой» в 1/4 ЛЧ. В остальных 34 играх за «ПСЖ» экс-игрок каталонцев забил один раз

Усман Дембеле за 2 игры с «Барсой» забил больше, чем в остальных матчах за «ПСЖ».

Вингер парижан сравнял счет на 40-й минуте ответного матча 1/4 финала чемпионов с «Барселоной» (1:1, первый тайм), воспользовавшись передачей в штрафную. Француз забил и в первом матче четвертьфинала (2:3).

Помимо матчей с «Барселоной», Дембеле провел 34 игры за «ПСЖ» после трансфера из каталонского клуба прошлым летом. В них Усман забил один гол и сделал 13 результативных передач.

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