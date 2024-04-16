У Дембеле 2 гола в двух матчах с «Барсой» в 1/4 ЛЧ. В остальных 34 играх за «ПСЖ» экс-игрок каталонцев забил один раз

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Брэдли Барколя Футбол

Усман Дембеле за 2 игры с «Барсой» забил больше, чем в остальных матчах за «ПСЖ».

Вингер парижан сравнял счет на 40-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1, первый тайм), воспользовавшись передачей Брэдли Барколя в штрафную. Француз забил и в первом матче четвертьфинала (2:3).

Помимо матчей с «Барселоной», Дембеле провел 34 игры за «ПСЖ» после трансфера из каталонского клуба прошлым летом. В них Усман забил один гол и сделал 13 результативных передач.

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40 комментариев
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Не удивлюсь, если после матчей с барсой больше ни одного не забьет
+67
-5
+62
Как же хорош Барколя, так и до Реала доиграется
+34
-8
+26
Годовую норму по голам выполнил
+16
-2
+14
Правило бывших, как говорит Генич.
+13
-2
+11
В этом сезоне против Барсы, Дембеле забил больше чем в ПСЖ, сборной и в самой Барсе
+9
0
+9
Надо отпраздновать как Криштик SUUUUU!
+10
-4
+6
Ответ ЭкспертДиванный
Все сливки тут стервятничают
Как будто завтра при возможности кулес будут молчать 😂
+9
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+5
Ответ ЭкспертДиванный
Все сливки тут стервятничают
Тем временем болельщикими барселоны поют "Винисус умри"
+9
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Как же хорош Барколя, так и до Реала доиграется
Играл бы на правом фланге, то вообще неплохой варик бы был. А слева у Реала итак перебор игроков
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ждём Хет трика
Переданный фанат Эркинбек смотри все матчи барсы от и до)
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Ригобереа готовиться к завтращниму дню и наверное ценарии пишет
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Ответ Эркинбек Апаканов
Значит барса ниже Клермона по уровню.
Просто болелы-неадекваты Барсы достали Дембеле и он вынужден отвечать☝️
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Ответ ЭкспертДиванный
Чуваку 40 с лищним по фотке,ведет себя хуже чем Роман,или может быть он и есть
На ветках с Барселоной он чаще, чем ригоберка
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Как же хорош Барколя, так и до Реала доиграется
За 2 матча главная звезда ПСЖ
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Ответ Gena Gigiena
В этом сезоне против Барсы, Дембеле забил больше чем в ПСЖ, сборной и в самой Барсе
Значит барса ниже Клермона по уровню.
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Ответ QWertY
Даканцу! Париж впееерееед!
Комментарий удален модератором
Ответ Ulan Akimov
Надо отпраздновать как Криштик SUUUUU!
Ну ты зверь, такое фанаты Барсы не переживут )
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Ответ Tristan...
Говорят, Реал переключился с Мбаппе к Дембеле
Кто говорит?
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Ответ ilya arakchiev
Кто говорит?
Голоса в его голове
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Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий удален модератором
Готовится к завтрашнему дню: отключает интернет, выключает компьютер )) Он обычно так действует, когда что-то не по плану идет )
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Ответ Артём Горбенко
Переданный фанат Эркинбек смотри все матчи барсы от и до)
Чуваку 40 с лищним по фотке,ведет себя хуже чем Роман,или может быть он и есть
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не удивлюсь, если после матчей с барсой больше ни одного не забьет
Тут важно не сколько, а когда
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Мстит за все унижения,что были в Барселоне,где его совсем не ценили
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Комментарий удален модератором
Барколя получше Мбаппе пока играет)
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Середнякам только и может забивать.
Это его наказание за купюры.
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Вот что значит получить дембель со службы в "Барселоне".
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Нех жечь футболку
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Мотивацию бешшшеную имеет
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