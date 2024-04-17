У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет

«Барселона» крупно проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра завершилась со счетом 1:4. По сумме двух матчей парижане вышли в полуфинал турнира.

За последние 8 лет каталонцы потерпели 7 разгромных поражений в плей-офф Лиги чемпионов.

В 2021 году « » проиграла « » в первой игре 1/8 финала со счетом 1:4. Годом ранее каталонцы уступили «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала. В 2019-м «Барсу» разгромил «Ливерпуль» в ответной игре полуфинала на «Энфилде» (0:4), а 2018-м «блауграна» уступила «Роме» (0:3) в ответном матче 1/4 финала.

В 2017 году «Барса» крупно проиграла в Лиге чемпионов дважды: 0:4 с «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала и 0:3 с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче.