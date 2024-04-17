У «Барселоны» 7 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» крупно проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра завершилась со счетом 1:4. По сумме двух матчей парижане вышли в полуфинал турнира.

За последние 8 лет каталонцы потерпели 7 разгромных поражений в плей-офф Лиги чемпионов.

В 2021 году «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала со счетом 1:4. Годом ранее каталонцы уступили «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала. В 2019-м «Барсу» разгромил «Ливерпуль» в ответной игре полуфинала на «Энфилде» (0:4), а 2018-м «блауграна» уступила «Роме» (0:3) в ответном матче 1/4 финала. 

В 2017 году «Барса» крупно проиграла в Лиге чемпионов дважды: 0:4 с «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала и 0:3 с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче.

Материалы по теме

178 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
0 побед в эпоху ВАР
чтд
+170
-25
+145
Как-то жаль адекватных фанов Барсы. А провокаторов со спортса абсолютно нисколько
+117
-12
+105
Риго, пожалуйста, поставь новую аватарку с Дембеле.
+60
-6
+54
Ответ JENNINGS
0 побед в эпоху ВАР чтд
Без Эвребе, Айтекина тяжело.
+66
-13
+53
Ответ JENNINGS
0 побед в эпоху ВАР чтд
Это о многом говорит
+55
-13
+42
Без Айтекина с Эвребе и Бузаккой им в плов ЛЧ лучше вообще не соваться
+54
-14
+40
Ответ VuNePonimaete
Как-то жаль адекватных фанов Барсы. А провокаторов со спортса абсолютно нисколько
Если Реал пройдет Сити, столько огнетушителей понадобится
+44
-6
+38
Каждый раз когда фанаты пешехода хвастаются его трофеями, они почему то скромно умалчивают о «трофеях» плей офф
+46
-19
+27
абсолютно не умеют достойно проигрывать, постоянно нытье и грязь начинается, и разгромы в итоге
+30
-5
+25
Дайте угадаю: во всем виноввты судьи.
+33
-8
+25
Ответ VuNePonimaete
Как-то жаль адекватных фанов Барсы. А провокаторов со спортса абсолютно нисколько
Жму руку. Грустный вечер для меня лично.
+21
-4
+17
Они желали смерти человеку, а в итоге сами приказали долго жить в ЛЧ
+24
-7
+17
Ответ DonaldBrashear 2.0
абсолютно не умеют достойно проигрывать, постоянно нытье и грязь начинается, и разгромы в итоге
Это и есть та самая ДНК клуба
+20
-3
+17
Ответ Rigan Lans
Дайте угадаю: во всем виноввты судьи.
Как сказал президент бчк Ляпорта: "во всём виноват ВАР, так как Реал и другие клубы выиграли от его введения"
+23
-7
+16
Обещали устроить ад для Дембеле, в итоге Дембеле устроил ад для Барселоны 🤣
Флэшкбэки с матча 8-2 где Коут оформил дубль.

Ну и какой же широкий карман у кубарси, Мбаппе с Дембеле аж по 2 гола оттуда забили 🤣🤣
+19
-7
+12
хей фанаты Барселоны !!! не спать!!! 🤣🤣🤣 почему выключили телевизор?
+15
-3
+12
https://i.postimg.cc/5yyMPCYT/GLUI8b-QWEAAZ8-JF.jpg
+13
-2
+11
Ригоберка что с лицом
+12
-3
+9
Реал Мадрид - 4 ЛЧ за последние 8 лет
Барселона - 7 разгромных поражений в ЛЧ за последние 8 лет и знаменитые 4:0 на Бернабеу
+15
-7
+8
Есть у европейских клубов такая традиция - по весне громить напыщенных каталонцев.
+9
-2
+7
Ответ JENNINGS
0 побед в эпоху ВАР чтд
Ноль будет и дальше. Нету теперь Айтекина и Эвребе
+8
-2
+6
Ответ Rigan Lans
Дайте угадаю: во всем виноввты судьи.
Если бы не судья матча с Альмерией...
+10
-4
+6
Самый желанный соперник для всех топов Европы)
+9
-4
+5
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Реал пройдет Сити, столько огнетушителей понадобится
Честно, мне как фанату Барсы уже все равно, пройдет реал или нет. Скажу больше, если будет финал реал-ПСЖ, буду желать победы Реалу, к этому клубу хотя бы есть уважение
+5
0
+5
Ответ falkao2013
Я как обычно за испанские команды. Ещё и матрасы вылетели Удачи вам!
Спасибо, она точно завтра пригодится)
Ну а если все закончится поражением, то может хоть маленькая вероятность появится на увольнение Тебаса.. Пора бы уже, пока он полностью испанский футбол не похоронил
+4
0
+4
Ответ falkao2013
Жму руку. Грустный вечер для меня лично.
Понимаю. Завтра и нас может ждать что-то подобное...
+4
0
+4
Спортс, что там у вас еще на Барсу??
+6
-3
+3
Значит прошлый и позапрошлый сезон в ЛЧ для Барсы можно занести в актив. Там хоть разгромных поражений в плей-офф не было.
+5
-2
+3
Ответ JENNINGS
0 побед в эпоху ВАР чтд
В эпоху ВАР в АПЛ побеждает только Гвардиола. У него же два финала ЛЧ за 3 года.
значит он лучший тренер всех времён?
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
Как-то жаль адекватных фанов Барсы. А провокаторов со спортса абсолютно нисколько
Да, так глупо, сами подарили Парижу полуфинал. Команда молодая, а так закаляется сталь, осенью вернемся на Камп Ноу опытнее и сильнее. Этой молодежью можно гордиться. Будущее у них есть.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий