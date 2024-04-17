«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 5 лет

«ПСЖ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в 3-й раз за последние 5 лет.

Сегодня «ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответной выездной игре 1/4 финала (4:1) и вышел в полуфинал по сумме двух матчей.

За последние 5 лет парижане выходили в полуфинал чемпионов трижды. Ранее французский клуб добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а годом ранее вышел в финал турнира, где уступил «Баварии».

В полуфинале текущего розыгрыша « » сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей «Атлетико».