«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 5 лет

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«ПСЖ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в 3-й раз за последние 5 лет.

Сегодня «ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответной выездной игре 1/4 финала (4:1) и вышел в полуфинал по сумме двух матчей.

За последние 5 лет парижане выходили в полуфинал Лиги чемпионов трижды. Ранее французский клуб добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а годом ранее вышел в финал турнира, где уступил «Баварии».

В полуфинале текущего розыгрыша «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей «Атлетико».

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120 комментариев
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С Месси ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8, а после его ухода сразу полуфинал. Никаких спекуляций. Чистые факты. Хотя наверняка кто-то скажет, что в прошлые годы и соперники были посильнее
+144
-44
+100
Похорошел ПСЖ без месси
+69
-20
+49
Покажите нам лицо ригоберки, срочно
+50
-5
+45
Хави говорит судье « за что мы тебе платили? Верни деньги!)
+43
-13
+30
ПСЖ может сколько угодно выходить в полуфинал, но финал будет Сити - Барса. Мамкины эксперты еще неделю назад сказали.
+30
-4
+26
скинули жадный мелкий якорь и дела пошли
+34
-11
+23
Нужно срочно отдать ЗМ Месси, благодаря своему отсутствию вытащил ПСЖ в полуфинал
+30
-8
+22
Ответ Бенисио Дель Пьеро
С Месси ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8, а после его ухода сразу полуфинал. Никаких спекуляций. Чистые факты. Хотя наверняка кто-то скажет, что в прошлые годы и соперники были посильнее
Левый пеналь против Ньюкасла, благодаря которому вышли с группы, Сосьедад в 1/8 и удаление в матче до которого жутко обсирались)) даа, ПСЖ силен))
+22
-5
+17
Карма за 6:1 наконец-то настигла
+25
-9
+16
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Эталонно полыхаешь🧯
+16
-1
+15
Месси затащил своим отсутствием
+21
-9
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
С Месси ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8, а после его ухода сразу полуфинал. Никаких спекуляций. Чистые факты. Хотя наверняка кто-то скажет, что в прошлые годы и соперники были посильнее
Что-то подсказывает мне, что если б не Араухо, получили бы второй и с позором вылетели. Дембеле, Витинья и Маркиньос единственные кто сыграл на уровне 1/4 из ПСЖ. С такой игрой Дортмунд их размажет.
+13
-3
+10
Ответ Дороф
А сколько хорватов в ПСЖ? Я надеюсь, что ни одного...
Им ещё и фартит
В группе вышли за счёт пенки
Теперь Араухо с Канселу подарили выход в 1/2
Хотя по игре ничего выдающегося
+8
0
+8
Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
Минусы ты свои получишь
+11
-4
+7
Ответ SWAGG
Комментарий скрыт
Бездарь Беллингем? 💊
+10
-3
+7
Доставляет как фанатики Барселоны негодуют честным судейством. Видать привыкли что их клуб постоянно за уши тащат Айтекины и Эвребе
+10
-3
+7
Без аргентинского Хасбика ПСЖ на изи прошел в полуфинал
+11
-5
+6
Хочется передать привет Минину, который весь матч только про Барсу говорил, и ведущему текстовую онлайн-трансляцию на спортсе - можно было топить за Барсу хотя бы немного меньше
+10
-4
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
С Месси ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8, а после его ухода сразу полуфинал. Никаких спекуляций. Чистые факты. Хотя наверняка кто-то скажет, что в прошлые годы и соперники были посильнее
До Месси ПСЖ сливал чемпионат Лиллю, с Месси - два года подряд выиграл. Никаких спекуляций. Чистые факты.
Понял, как это смешно выглядит? Или нет? Можно подтянуть ещё и переход коломуани за 90 лямов. Дескать, пришёл снайпер, стреляющий по ногам, и сразу ПСЖ прошёл дальше🤓
ЛЧ - абсолютный рандом, вот сегодня вела Барса (и плюс 2 по общим), а Араухо взял и подливы налил. В итоге колхозанский бей-беги псыжа воспрянул и воспользовался пространством. И то, трясся до конца, видимо, боясь 17-летнего пухлика и травматичного резервиста в защите напротив. Но все сразу же начали записывать заправку в топы. Ну не клиника ли?🥸
+16
-10
+6
Ответ Morrigane
Хочется передать привет Минину, который весь матч только про Барсу говорил, и ведущему текстовую онлайн-трансляцию на спортсе - можно было топить за Барсу хотя бы немного меньше
Тем и слаще поражение этого мусорного клуба
+8
-3
+5
Ответ Тоби Сайлоф
Покажите нам лицо ригоберки, срочно
Перед школой нужно выспаться, утром слёзы обеспечены.
+5
0
+5
Месси конечно знатно подпортил статистику ПСЖ 😃
+7
-2
+5
Ответ Дядя ТУРА
Месси затащил своим отсутствием
Золотой мяч этому господину
+9
-4
+5
Ответ Старик Стариканов
Похорошел ПСЖ без месси
Без Араухо*
И то, бегунки даже в большинстве, где им раздолье, кое-как преодолели тряску в ногах. И вот ЭТО, скорее всего, пойдёт в финал.
Понятно, что Барса тоже прыгала выше головы, но у неё хотя бы нет «лучшегоигрокамираоБожеКогдаЖеЗМ» и 90-миллионных кеков типа коломуани на скамейке.
+17
-13
+4
Эффект Месси.Убрали пешехода и сразу Полуфинал!!!
+11
-7
+4
Хочу увидеть матч Реал-ПСЖ
+7
-3
+4
Скинули балласт и сразу результат, с Хасбиком опять был бы ожидаемый вылет
+7
-4
+3
Ответ allekkseey
Заголовок должен быть таким: «ПСЖ с помощью судьи выходит в полуфинал»
В тазик с холодной водой. И не перестаю старшим!
+3
0
+3
Ответ zzzeeerrrooo
Очередные бредни сказочника Что-то из разряда Сити выиграли ЛЧ ведь в команде появился Ортега
Разумеется, бредни. Потому что удачу принес не Ортега, а Скотт Карсон – главный специалист по финалам ЛЧ в Стамбуле.
)
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
С Месси ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8, а после его ухода сразу полуфинал. Никаких спекуляций. Чистые факты. Хотя наверняка кто-то скажет, что в прошлые годы и соперники были посильнее
А ты хочешь поспорить, что Бавария и Реал по факту посильнее кризисной Барсы?)
+3
0
+3
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