«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 5 лет
«ПСЖ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в 3-й раз за последние 5 лет.
Сегодня «ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответной выездной игре 1/4 финала (4:1) и вышел в полуфинал по сумме двух матчей.
За последние 5 лет парижане выходили в полуфинал Лиги чемпионов трижды. Ранее французский клуб добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а годом ранее вышел в финал турнира, где уступил «Баварии».
В полуфинале текущего розыгрыша «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей «Атлетико».
В группе вышли за счёт пенки
Теперь Араухо с Канселу подарили выход в 1/2
Хотя по игре ничего выдающегося
Понял, как это смешно выглядит? Или нет? Можно подтянуть ещё и переход коломуани за 90 лямов. Дескать, пришёл снайпер, стреляющий по ногам, и сразу ПСЖ прошёл дальше🤓
ЛЧ - абсолютный рандом, вот сегодня вела Барса (и плюс 2 по общим), а Араухо взял и подливы налил. В итоге колхозанский бей-беги псыжа воспрянул и воспользовался пространством. И то, трясся до конца, видимо, боясь 17-летнего пухлика и травматичного резервиста в защите напротив. Но все сразу же начали записывать заправку в топы. Ну не клиника ли?🥸
И то, бегунки даже в большинстве, где им раздолье, кое-как преодолели тряску в ногах. И вот ЭТО, скорее всего, пойдёт в финал.
Понятно, что Барса тоже прыгала выше головы, но у неё хотя бы нет «лучшегоигрокамираоБожеКогдаЖеЗМ» и 90-миллионных кеков типа коломуани на скамейке.
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