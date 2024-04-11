Диего Симеоне: «Атлетико» хорошо провел 70 минут, но «Боруссия» могла сравнять. Ответный матч будет очень тяжелым»

Диего Симеоне отметил, что «Боруссия» превосходила «Атлетико» (1:2) в конце игры.

«Соперник мог сравнять. Он произвел перестановки в атакующей линии, выпустил быстрых вингеров, поменял форвардов. Это позволило перехватить инициативу, а мы отступили. Нам не удалось забить третий мяч, когда это мог сделать Лино, и затем счет стал 2:1.

Мы хорошо провели 60−70 минут. Вполне естественно, что в какой-то момент соперник начал давить и мог сравнять.

Второй матч будет очень тяжелым и важным. Надо быть готовыми ко всему», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.