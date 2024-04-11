Диего Симеоне: «Атлетико» хорошо провел 70 минут, но «Боруссия» могла сравнять. Ответный матч будет очень тяжелым»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне отметил, что «Боруссия» превосходила «Атлетико» (1:2) в конце игры.

«Соперник мог сравнять. Он произвел перестановки в атакующей линии, выпустил быстрых вингеров, поменял форвардов. Это позволило перехватить инициативу, а мы отступили. Нам не удалось забить третий мяч, когда это мог сделать Лино, и затем счет стал 2:1.

Мы хорошо провели 60−70 минут. Вполне естественно, что в какой-то момент соперник начал давить и мог сравнять.

Второй матч будет очень тяжелым и важным. Надо быть готовыми ко всему», – сказал главный тренер «Атлетико» в эфире Movistar.

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5 комментариев
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Не боись, Диего. Атлетико будет в финале
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Могли выиграть с большей разницей.Возможно этого гола не хватит для прохода в полуфинал.
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Ответ Rio de Janeiro
Атлетико был феноминален первые 30 минут и к 70 минуте должен был вести в 3+ мяча но вместо этого отскочили на последних минутах с 2 штангами от Дортмунда.Впрочем за это и любим футбол.А ещё я рад что Симеоне в отличие от Моура меняется и адаптируется к современному футболу: контроль мяча, прессинг, использование гибридных схем.Как команда Атлеты класснее и более зрелы поэтому должны проходить Боруссию
Посмотрим, Боруссия дома очень непредсказуема
+1
0
+1
Атлетико был феноминален первые 30 минут и к 70 минуте должен был вести в 3+ мяча но вместо этого отскочили на последних минутах с 2 штангами от Дортмунда.Впрочем за это и любим футбол.А ещё я рад что Симеоне в отличие от Моура меняется и адаптируется к современному футболу: контроль мяча, прессинг, использование гибридных схем.Как команда Атлеты класснее и более зрелы поэтому должны проходить Боруссию
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Ответ ta-tosha
Не боись, Диего. Атлетико будет в финале
Квартиру ставишь на это?
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